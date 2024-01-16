Хокимам девяти районов и городов Узбекистана грозит увольнение из-за роста цен на мясо и яйца

13:04 17.01.2024

Президент поручил премьер-министру проверить на соответствие должности хокимов 9 районов и городов Узбекистана из-за того, что "они спокойно смотрели на рост цен на мясо и яйца". "Если мы не обуздаем инфляцию, не будет ни сокращения бедности, ни экономического роста!" - сказал он.



Президент Шавкат Мирзиеев на совещании 16 января высказался о ситуации с инфляцией в Узбекистане, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



По итогам 2023 года инфляция зарегистрирована ниже 9%. Но многие вопросы решаются "ручным управлением" после роста цен и недовольства людей, отметил глава государства.



В связи с ростом цен были отменены таможенные пошлины на 61 вид потребительских товаров.



Однако местные заместители хокимов по экономике, руководители областных и районных управлений по экономике "не думают обуздать инфляцию за счет увеличения этой продукции в нашей стране", сказал президент.



Он отметил, что руководители в Ферганском, Джамбайском, Элликкалинском, Паркентском района и Янгиюле "спокойно наблюдают за ростом цен на говядину", а в Канимехском, Алтынкульском, Бустанском районах и Зарафшане - за ростом цен на яйца.



Шавкат Мирзиеев поручил премьер-министру Абдулле Арипову рассмотреть вопрос соответствия должности хокимов и руководителей секторов в этих районах и городах.



Прогнозируется, что цены на продукты питания могут вырасти во всем мире в следующем году. Обуздать инфляцию можно только за счет увеличения объема продукции, сказал он.



"Я буду говорить это снова и снова. Инфляция - это налог на доходы населения и бизнеса. Если мы не обуздаем ее, не будет ни сокращения бедности, ни экономического роста!" - подчеркнул президент.



Отныне каждый год будет приниматься специальное решение правительства об увеличении выпуска продукции. За каждым министром отрасли будет определен ключевой показатель эффективности (KPI) по обеспечению стабильности цен.



На заседаниях правительства каждую неделю первый вопрос будет посвящен сдерживанию инфляции, заявил Шавкат Мирзиеев.



Отмена акциза на бензин не помогла



В начале прошлого года чиновникам было поручено сформировать достаточный резерв бензина. Бензин Аи-80 был освобожден от акцизного налога на один год, чтобы не допустить роста цен, однако топливо все равно подорожало в среднем на 19%, что приводит к удорожанию транспортных расходов, росту себестоимости производства и экспорта, заявил Шавкат Мирзиеев.



Ранее мы сообщали, что госбюджет недополучил 100 млн долларов поступлений из-за временной отмены акциза на бензин Аи-80 в прошлом году, однако население Узбекистана почти не получило выгоды от этой льготы. В Минэнерго подтвердили, что главными выгодоприобретателями стали предприниматели.



Ранее сообщалось, что глава правительства также должен решить, увольнять или нет хокимов Бектемирского, Мирабадского, Алмазарского, Чиланзарского, Юнусабадского и Яккасарайского районов Ташкента и еще двух районов Андижанской области, которые в течение года не выставляли земли на торги.