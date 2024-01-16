 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.01.2024
14:18  Евродепутат от Словакии: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
13:44  Евразийская стратегия может связать Москву, Пхеньян и Тегеран в противовес "индо-тихоокеанской", - В.Павленко
13:28  Кыргызстан и Таджикистан определили линию границы на сложнейшем участке
13:10  Запад пошел ва-банк: что не договаривают о "болезни x"
13:06  Advance: ударом по хуситам США положили начало большой войне на Ближнем Востоке
13:04  Хокимам девяти районов и городов Узбекистана грозит увольнение из-за роста цен на мясо и яйца
12:58  Новые хокимы Узбекистана: В.Адизов в Карманинском и Б.Бегматов - в Букинском районах

11:47  Болгары с ностальгией вспомнили османское рабство
11:43  Эфиопия – Сомали: в Африке вызревает еще одна война, - Дм.Нефедов
11:40  Грузия и Азербайджан мечтали лечь под турок и немцев еще сто лет назад, - А.Широкорад
11:38  На Берлин! Немецкие фермеры продолжают свой "тракторный поход"
11:37  Иран воюет нежно: По данным АР, баллистические ракеты уже завозят даже сомалийским пиратам
11:35  Вышел в свет Первый казахско-английский словарь издательства Oxford
11:33  Зеленский умирать не собирается, - Г.Мирзаян
08:31  Кузен президента Туркмении отличился пьяным дебошем в ресторане
07:25  Пока есть иностранные агенты, Кыргызстан не оставят в покое, - Т.Карыпбай кызы
07:14  Токаев летит с визитом в Рим. К Папе и Мелони
06:58  Китай: жизнь взаймы.Мина замедленного действия, - Валентин Катасонов
06:57  Израиль: время охоты на ведьм, - Николай Петров
06:52  Иран не скупится на предупреждения. Метая ракеты в соседей, - Э.Байназаров
06:50  Лирой врозь. Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими, - "Къ"
06:47  МВД Кыргызстана провело обыск у десятка журналистов в рамках дела о массовых беспорядках
06:45  Туркменские хлопкоробы продают остатки урожая на корм скоту из-за низких закупочных цен
06:43  Мирзиеев поручил обучить и трудоустроить за рубежом 100 тысяч узбекистанцев
06:39  Ближневосточный кризис - это удар США по интересам Китая, - Денис Юрганов
06:32  Создается Исследовательский институт криминологии Узбекистана
06:22  "Птица Феникс": Трамп завоевал важный штат Айова и стал на шаг ближе к Белому дому
06:09  В Жетисуской области алкаш зарезал депутата
06:02  Эстрада Казахстана: какие молодые певцы и музыканты пользуются популярностью, - А.Мещерякова
01:28  Хуситы подрывают китайскую инициативу "Пояс и путь", - В.Скосырев
01:25  "Черный лебедь" для банковских расчетов прилетел из Турции, - НГ
00:42  Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул, - Данияр Ашимбаев
00:29  Выборы на Тайване выиграл Пекин, - В.Никифорова
00:19  В Буркина-Фасо учредили "международную премию имени президента России Владимира Путина"
00:17  Трамп взял хороший старт в президентской гонке, - Данила Моисеев
00:15  Посмертная месть генерала Сулеймани, - Андрей Школьников
00:14  Иран вымещает злость на Иракском Курдистане, - Игорь Субботин
00:13  Доэкономились: как китайские автозапчасти загубили сотни моторов в России
Вторник, 16.01.2024
23:54  Иран ударил ракетами еще и по белуджским сепарам на территории Пакистана
18:55  Государственность Украины скоро окажется под вопросом, - Путин
18:53  К российскому аналогу SWIFT подключились уже 20 стран
15:42  Операция Набиуллиной. Кремль засекретил тяжкий недуг своей глав-банкирши
14:59  С президентской гонки в США снялся самый "про-российский" кандидат - республиканец Рамасвами
13:53  Генерал Султан Камалетдинов - новый начальник Генштаба КазАрмии
13:23  Красное море станет "морем крови", - К.Семенов
13:17  Скалкой в харю! Популярного каз-певца Турлыханова посадили за драку с женой
12:30  Режим StandБайден: чего ждать от президентской кампании в США, - Андрей Кузмак
12:08  США угрожают новой бомбардировкой Балкан, - К.Аверьянов
12:06  Осталось узнать, кто заказчик "танкерных атак" хуситов
12:00  Авдеевская "петля": По "Коксохиму" готовится удар самой мощной неядерной бомбой
11:49  Морской сбой: США втягивают ЕС в большой конфликт на Ближнем Востоке, - П.Доренко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Хокимам девяти районов и городов Узбекистана грозит увольнение из-за роста цен на мясо и яйца
13:04 17.01.2024

Президент поручил премьер-министру проверить на соответствие должности хокимов 9 районов и городов Узбекистана из-за того, что "они спокойно смотрели на рост цен на мясо и яйца". "Если мы не обуздаем инфляцию, не будет ни сокращения бедности, ни экономического роста!" - сказал он.

Президент Шавкат Мирзиеев на совещании 16 января высказался о ситуации с инфляцией в Узбекистане, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По итогам 2023 года инфляция зарегистрирована ниже 9%. Но многие вопросы решаются "ручным управлением" после роста цен и недовольства людей, отметил глава государства.

В связи с ростом цен были отменены таможенные пошлины на 61 вид потребительских товаров.

Однако местные заместители хокимов по экономике, руководители областных и районных управлений по экономике "не думают обуздать инфляцию за счет увеличения этой продукции в нашей стране", сказал президент.

Он отметил, что руководители в Ферганском, Джамбайском, Элликкалинском, Паркентском района и Янгиюле "спокойно наблюдают за ростом цен на говядину", а в Канимехском, Алтынкульском, Бустанском районах и Зарафшане - за ростом цен на яйца.

Шавкат Мирзиеев поручил премьер-министру Абдулле Арипову рассмотреть вопрос соответствия должности хокимов и руководителей секторов в этих районах и городах.

Прогнозируется, что цены на продукты питания могут вырасти во всем мире в следующем году. Обуздать инфляцию можно только за счет увеличения объема продукции, сказал он.

"Я буду говорить это снова и снова. Инфляция - это налог на доходы населения и бизнеса. Если мы не обуздаем ее, не будет ни сокращения бедности, ни экономического роста!" - подчеркнул президент.

Отныне каждый год будет приниматься специальное решение правительства об увеличении выпуска продукции. За каждым министром отрасли будет определен ключевой показатель эффективности (KPI) по обеспечению стабильности цен.

На заседаниях правительства каждую неделю первый вопрос будет посвящен сдерживанию инфляции, заявил Шавкат Мирзиеев.

Отмена акциза на бензин не помогла

В начале прошлого года чиновникам было поручено сформировать достаточный резерв бензина. Бензин Аи-80 был освобожден от акцизного налога на один год, чтобы не допустить роста цен, однако топливо все равно подорожало в среднем на 19%, что приводит к удорожанию транспортных расходов, росту себестоимости производства и экспорта, заявил Шавкат Мирзиеев.

Ранее мы сообщали, что госбюджет недополучил 100 млн долларов поступлений из-за временной отмены акциза на бензин Аи-80 в прошлом году, однако население Узбекистана почти не получило выгоды от этой льготы. В Минэнерго подтвердили, что главными выгодоприобретателями стали предприниматели.

Ранее сообщалось, что глава правительства также должен решить, увольнять или нет хокимов Бектемирского, Мирабадского, Алмазарского, Чиланзарского, Юнусабадского и Яккасарайского районов Ташкента и еще двух районов Андижанской области, которые в течение года не выставляли земли на торги.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705485840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рейтинг управленческой элиты за IV квартал 2023 года
- Алихан Смаилов встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии
- Казахстан будет полностью обеспечивать себя электроэнергией за счет ввода новых мощностей
- Кадровые перестановки
- Казахстан планирует увеличить долю электронной торговли до 20% к 2030 году
- В Мажилисе прошла презентация законопроекта по доступу к информации
- Вопросы газоснабжения промышленных предприятий и населения обсудили в Правительстве
- Организаторы финансовой пирамиды "Аuto Seller" осуждены в Актюбинской области
- Руководитель Центра трудовой мобильности подозревается в получении взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  