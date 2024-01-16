Advance: ударом по хуситам США положили начало большой войне на Ближнем Востоке

13:06 17.01.2024 Advance

Хорватия



Началась ли большая война, о которой говорили годами? Хуситы - еще одна нерушимая первая линия стратегии Тегерана

Advance: ударом по хуситам США положили начало большой войне на Ближнем Востоке



Ударив по хуситам, Байден выпустил джина из бутылки, и обратно его уже не вернуть, пишет Advance. Сегодня война меньше всего нужна самим США, ведь они могут потерять больше других. В итоге им придется бежать с Ближнего Востока так же, как это было в Афганистане.



Случилось то, что много дней и недель ожидалось: США нанесли удар по Йемену, целясь в силы хуситов. Как Вашингтон любит это делать в XXI веке, США прихватили с собой более мелкого партнера по агрессии - в данном случае Великобританию, которая, судя по всему, только и ждала, когда же ее снова позовут "на дело" в связке с США.



Ракеты "Томагавк" пронзили ночное небо над Красным морем и югом Аравийского полуострова, и все это напомнило агрессию почти 20-летней давности, но в Средиземном море. К удару по Ливии в 2011 году к США и Великобритании присоединилась Франция, которую в то время возглавлял Николя Саркози. Позорный шаг для Франции, но, может, Эммануэль Макрон захочет повторить этот позор? Скоро узнаем. Некоторое сходство явно есть, так как удар по Ливии выглядел чистым издевательством со стороны тех, кто тогда предался своей мании величия и решил полностью, по-плохому или по-хорошему, изменить политический облик Ближнего Востока и Северной Африки, то есть арабского мира. Ничего не вышло, кроме хаоса и переворота за переворотом (пример тому Египет). Удар по Йемену, конечно, отличается тем, что Йемен не один, хуситы не одни, в отличие от ливийских сил. Хуситы - очень близкие союзники Ирана, и уже подтверждено, что статус "иранского союзника" сам по себе чаще всего означает несокрушимость.



Понятно, что все иранские союзники в широком геополитическом смысле являются на самом деле передней линией обороны самого Тегерана, Ирана, а также иранской революции 1979 года, которая задумывалась и проводилась с расчетом охватить не только одну нацию.



Что касается несокрушимости, то есть объективные факторы. Все передовые аванпосты иранской стратегии так или иначе подвергались нападениям и из всех выходили еще сильнее.



В 2006 году Израиль очень хотел сломить и полностью уничтожить "Хезболлу". Однако у израильтян не только ничего не вышло, но они еще и потерпели прямое военное поражение в тактическом смысле, а "Хезболла" после этого "вознаградила" себя уникальным статусом, став единственной вооруженной силой, которая сумела победить израильскую армию на поле боя, хотя подобное не получалось и у куда более сильных Сирии, Иордании, Египта… Конечно, за "Хезболлой" всегда стоял Иран, и именно благодаря ему "Хезболла" превратилась в ту силу, которой Израиль по-прежнему боится больше всего.



Один из главных союзников Ирана - Сирия во главе с президентом Башаром Асадом. Сразу после разгрома Ливии и убийства Каддафи, у которого на самом деле никогда не было верных и сильных союзников, США и их союзники взялись за уничтожение Сирии. Они пошли бы и на прямую вооруженную интервенцию, если бы на их пути не встала Россия, которая сама отправила войска в Сирию. Тогда Запад и его ближневосточные союзники (Турция и монархии Залива) развернули широкую кампанию по вооружению исламистских боевиков. Война в активной фазе продлилась целых десять лет, и погибли сотни тысяч людей. Однако Сирия не сломалась. Она вышла из войны окрепшей, и в противовес первоначальному замыслу во время войны еще больше окрепла "Хезболла", которая активно воевала на стороне Дамаска.



Кроме того, "благодаря" войне в Сирии там и сейчас остаются различные иранские формирования, которые хорошо закрепились. Война была на руку Ирану, как американская война в Ираке. Я напомню, что Саддам Хуссейн был одним из злейших врагов Ирана, ведь на протяжении почти всех 80-х годов он вел с ним жестокую войну. Впоследствии с этим врагом, вот так ирония судьбы, расправились именно Соединенные Штаты, вторгнувшись в Ирак в 2003 году (вскоре Саддам погиб).



Разумеется, последнее, чего Вашингтон хотел добиться, вторгшись в Ирак, это укрепить Иран, но, судя по всему, американцы проявили непредусмотрительность, хотя многое было понятно еще с самого начала. Дело в том, что Ирак - преимущественно шиитская страна, но при Саддаме Хуссейне шиитов подавляли, как и курдов. Можно было ожидать, что с уходом Саддама Хуссейна шиитское большинство сильно окрепнет, так и произошло. США по наивности думали, что их влияние в Багдаде превзойдет иранское. Но администрация Буша жестоко ошиблась, и впоследствии США пытались много раз "исправить" эту ошибку разными военными операциями – в каком-то смысле даже появлением "Исламского государства"* США воспользовались для изменения ситуации в Ираке, но тщетно.



Сегодня в Ираке существует масса проиранских ополченских отрядов, которые в большей или меньшей степени координируются Тегераном и вскоре могут начать наносить мощные удары по оставшимся американским позициям в Ираке. Сколько у США на самом деле солдат в Ираке, сказать трудно, но, вероятно, больше, чем официальные данные. Иран, по всей видимости, располагает более точными данными, чем те, которые озвучивает Пентагон на пресс-конференциях. Теперь где бы американские войска ни находились в Ираке, они могут подвергнуться ударам.



Американские войска пытались разными способами предотвратить дальнейшее распространение проиранских группировок в Ираке, но, как кажется, после каждого удара их становилось все больше, а силы их только крепли.



Вашингтон так и не сделал соответствующих выводов. Нанося удары, американцы лишь провоцируют сопротивление, которое объединяет и делает их врагов более решительными. Надо сказать, что и американские союзники не выносят уроков. Так, Израиль сто дней назад начал жестокую кампанию отмщения в секторе Газа, намереваясь уничтожить ХАМАС, а это еще один друг Ирана, не такой как "Хезболла", но с явной линией контакта с Тегераном. Но Израиль так и не понял, что тем самым лишь сделает ХАМАС как идею и концепцию еще более сильным. По прошествии более чем трех месяцев сектор Газа уничтожен, а ХАМАС - нет.



Наконец, мы добрались до хуситов. Неужели США думают, что такими ударами уничтожат движение, которое существует в Йемене еще с середины 90-х годов – тогда они звались "Партизаны бога"? Неужели у американцев не было возможности понаблюдать за своим новым врагом и его недавними действиями? Возможно, все дело в опиатах, перед которыми в Йемене никто не может устоять, но все-таки мало где и мало когда увидишь бойцов с такой решительностью и фанатизмом, как у йеменских хуситов. Они тысячами и даже сотнями тысяч выходили на улицы столицы Саны, в то время как саудовские военные самолеты бомбили неподалеку кварталы. Их как будто не пугает смерть, и, более того, им как будто даже лучше, когда грань между жизнью и смертью истончается.



Сомнений нет: сегодня ночью американцы и британцы нанесли мощный удар, но хуситы, о потерях которых нам пока ничего не известно, с утра испытывают и злобу, и эйфорию одновременно. Сейчас у них есть возможность воевать с Большим сатаной. Это прозвище Соединенных Штатов Америки они переняли у Ирана.



Ударив по хуситам, Джо Байден дал им то, чего они ждали: они знали, что рано или поздно это произойдет. Как они ответят, смогут ли ответить, пока неясно. Но еще слишком рано, чтобы говорить об этом. Хуситы - враг, который не нужен был американцам, но за этого нового врага они могут поблагодарить своего лучшего друга на Ближнем Востоке.



Больше нет смысла гадать, расширится ли война в Газе на Ближнем Востоке. Это уже практически произошло. Джина выпустили из бутылки, и обратно его туда уже не вернуть.



"Большая война" на Ближнем Востоке, о которой говорили годами, возможно, началась 11 января 2024 года.



Хуситы хотели этого. Если бы не хотели, то не наносили бы удары по кораблям. Но они хотели этого так же, как Иран. Мы входим в фазу, когда эскалация сейчас на руку все большему числу игроков. По иронии, война, пожалуй, сейчас меньше всех нужна Соединенным Штатам, так как в итоге именно США могут потерять больше других, и им придется бежать с Ближнего Востока так же, как в начале мандата Байдена американцы бежали в Афганистане.



* запрещенная в России террористическая организация, прим. ред. Источник - ИноСМИ

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