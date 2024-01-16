Запад пошел ва-банк: что не договаривают о "болезни x"

13:10 17.01.2024 Стык национальной государственности с глобализмом переходит в "горячую" фазу



Владимир Павленко

16 января 2024



В швейцарском Давосе 17 января пройдет панельное обсуждение "болезни X", которая по "легенде" – "в 20 раз смертоноснее ковида". На этой теме уже только ленивый пока не устроил хайпа, в том числе спекулятивного. Общий "консенсус" рассуждений, с учетом ковидного опыта, включает набор тезисов примерно следующего содержания:



- новый вирус наверняка уже разработан, потому и пускается в ход целью проредить население в интересах глобалистских элит;



- также наверняка имеются и вакцины от него, которые возможно базируются на миллионах накопленных и неиспользованных доз от ковида, "большой Фарме" нужно если не избежать финансовых потерь, то отбить хотя бы их часть;



- вброс темы именно в Давосе обозначает наличие у глобалистов конкретного плана, о котором они оповещают всех заранее, ибо обнаглели до такой степени, что уже ничего не боятся.



Ранее на ИА REX: В Давосе обсудят "болезнь Х", способную в 20 раз превзойти по смертности COVID-19



Специалисты дополнительно уточняют, что термин "болезнь X" - родом еще из доковидного 2017 года, авторством Энтони Фаучи – бывшего главного инфекциониста США, тесно связанного с глобализмом. Также они указывают на тесную связь подобных разработок с Пентагоном. В целом примерно все так и обстоит. Обнаглели - да, но все равно по-прежнему боятся, потому и заходят издалека. Но есть нюансы, с которыми связано и то, как режим "ковидобесия" проводился в жизнь тогда, и как обсуждается тема "X" сейчас.



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Первое. У пандемии ковида имелась большая и богатая предыстория, которая всегда имеется у любого проекта. А о том, что ковид – не спонтанный природный "вывих", а проектная инициатива, у которой, выражаясь словами Лазаря Моисеевича Кагановича, имеются должность и фамилия, уже не спорят даже завзятые скептики, объявляющие обычно "конспирологией" все, что не укладывается в их собственную, как правило либероидную, картину мира. Еще в 2010 году появляется доклад Фонда Рокфеллера о сценариях будущего. Их четыре, и при ближайшем рассмотрении они все сведены в один-единственный сценарий из четырех этапов. Первый – "Lock Step" - мир жесткого контроля, чтобы вызвать протест, подводящий ситуацию ко второму этапу – возвращению к глобализации и ее активизации. Именно этим этапом и был ковид, что видно из другого программного документа, ставшего достоянием общественности в 2020 году – рассекреченного доклада бундестага от 2012 года о сценариях глобальных рисков. Рассматриваются два сценария – катастрофическое наводнение и …эпидемия "модифицированного" SARS. Обратим внимание: не "мутировавшего", а именно "модифицированного", что документально подтверждает рукотворное и отнюдь не китайское происхождение заразы. Два документа обнаруживают "удивительную" причинно-следственную взаимосвязь: бундестаг конкретизировал и детализировал разработки центра, который для него – явно "верхняя инстанция" в определенной системе координат. Поэтому напомним, что генеральное направление разработок Фонда Рокфеллера – тема народонаселения, которая продвигалась в том числе через ООН – связанный с ВОЗ рокфеллеровский же Совет по народонаселению, созданный еще в 1952 году, – партнера главной международной организации.



На этой основе многое, что потом происходило. И "неизвестная" эпидемия лета 2019 года в США вокруг срочно закрытой после этого секретной лаборатории Пентагона Форт-Детрик в Мэриленде. И последующая эпидемия "сезонного гриппа" в США, которая к концу февраля 2020, ковидного уже года, унесла жизни около 14 тыс. человек (что же это за "грипп" такой был?). И знаменитое "событие 201", в октябре того же 2019 года. А в новый год тогда появилась первая информация о ковиде, с которой все пошло-поехало-покатилось к 11 марта, когда ВОЗ объявила "пандемию". Но нам важнее всего нюанс, о котором проболтались авторы немецкого парламентского доклада. Было пять пациентов, зараженных "модифицированным" SARS, распределенных по разным странам. Двое из них умерли. Надо полагать, из этого был сделан вывод о 40%-ной летальности ковида, который оказался ошибочным. План не сработал. Этот нюанс исключительно важен для понимания сегодня, в канун новой рукотворной пандемии, которую нам пытаются устроить. Они, во-первых, рассчитывают именно на то, что у них не получилось в тот раз, так сказать "дубль-два"; во-вторых, бессмысленно гадать, что это будет за пандемия. Поскольку никаких новых докладов – ни концептуальных, ни исполнительских - не утекало, можно с уверенностью предположить, что крутиться они собираются вокруг прежней, респираторной темы. О "новых физических принципах" речи не идет. Более того, наверное подлатали и "усовершенствовали" ковид, подняв его летальность до "нужных" значений, которые примерно очерчены бундестагом. Иначе как "отобьешь бабки", воспользовавшись сохранившимися вакцинами, у которых по-видимому скоро истекает срок годности?



Второе, и это главное. Почему-то многочисленные комментаторы не обратили внимания на такой давосский "феномен". Была первоначально заявленная повестка, в которой не было ни вируса, ни Украины. И вдруг буквально в последние даже не дни, а часы – все и сразу. И вирусная тема вылезла и оказалась в повестке, и пятый (после Копенгагена, Джидды, Мальты и Эр-Рияда) саммит по Украине в формате советников по нацбезопасности. А когда он провалился, тогда "по просьбе Зеленского" (стал бы его кто-нибудь слушать в банковской столице Запада, не будь отмашки сверху, ага!) придумали "саммит мира". Украинские ТГ-каналы между тем сливают, что поскольку глобальный Юг в Эр-Рияде дружно Вашингтон вместе с Киевом послал на известный маршрут, Ермак срочно выкрутился и "порешал" по-другому. Обменял "формулу Зеленского" на "глобальную безопасность", предложив провести "большой форум" уже по ней, чтобы Украину вплести в глобальный контекст, не вызвав всеобщего отторжения.



Но это детали, необходимые постольку, поскольку они предваряют вывод. А он простой. Одновременное появление в повестке Давоса вирусной и украинской тем отнюдь не случайное. И указывает на их взаимосвязь. Какую? Не раз приходилось напоминать, что в известной шутке "доктор Путин за сутки вылечил планету от ковида" юмора куда меньше, чем действительности. В отличие от публичных властей, "глубинные" элиты управляют политическим процессом с помощью не законов, указов, постановления и распоряжений, а созданием проектных мизансцен, в которых действующие власти оказываются в узком коридоре возможностей, которые существенно ограничивают их амбиции. Ковид – именно такая мизансцена, глобальная. Но точно такой же глобальной мизансценой является и СВО, которая по факту начала переключила на себя глобальное внимание и тренды, опрокинув мизансцену ковида. Про ковид все забыли, все крутиться начало вокруг СВО, Запад оказался вынужденным играть не в свою игру, а в нашу. Но "глубинные" элиты Запада это обстоятельство очень хорошо понимают, и все их потуги с нанесением России "стратегического поражения" конечной целью имеют возврат к прежней мизансцене, чтобы обеспечить дальнейшую ротацию сценариев рокфеллеровского доклада 2010 года. Вернуть глобализацию, восстановив свой контроль, это второй этап: "Clever Together". Затем хакерский удар с выключением цифрового рубильника и обвалом мира, в котором все завязано на цифру, в хаос, это третий этап – "Hack Attack". С переходом в последний этап "конца истории" - "Smart Scramble", раздробленный, атомизированный мир, представляющий сумму сети "глобального города" элит, наброшенного на остальную территорию архаики, где проживает постепенно вымирающее большинство человечества. Задача которого - снабжать "город" всем необходимым. И вымирая, очищать от своего присутствия "зеленую" природу, минимизируя заодно расход "принадлежащих городу" ресурсов.



Соединение вирусной и украинской тем в Давосе ясно показало, для чего Западу нужен "корейский вариант". Как только СВО "замораживается", у глобалистов сразу же развязываются руки для возврата к сценариям, точнее, к единому сценарию рокфеллеровского доклада, об этом они и ведут речь. Пока СВО не "заморожена", шансов на это у них не то, чтобы нет, просто они сопряжены с рисками, которые неприемлемы, в силу принципиальной невозможности их просчитать. Грубо говоря, хрен его знает, что получится и начнет происходить, если СВО с "X" наложить друг на друга, поэтому страшно пробовать. Запад сейчас на распутье, из которого не может выйти. С одной стороны, поджимают сроки – 2030 год, на который все завязано, не за горами. А продлевать – это, извините, новая концепция, новые "Цели развития", теперь уже до 2045 года, для чего нужно очень много организационных усилий – одна серия новых глобальных конференций – по окружающей среде, по целям развития и т.д. чего стоит! И, разумеется, новые траты. А лидерство тем временем утекает между пальцев в альтернативный российско-китайский проект. Поэтому, с другой стороны, приходится разрываться между "заморозкой" и возвратом к накачиванию ВСУ оружием, теперь уже дальнобойным, о чем подробно рассказывает военный эксперт Игорь Коротченко. А это, опять-таки, траты, причем, двойные. Боливар тем временем уже надрывается.



Вот о чем на самом деле, похоже, идет речь. И вброс темы новой пандемии – это не "пофигизм", как может показаться, а паника. Попытка запугать непокорных: "вот мы щ-щ-ас как врежем – непонятно, как, и неизвестно, чем, только попробуйте не заморозиться". А в реальности – если не играть в "заморозку", поддакивая "партии договорняка", она же партия национальной измены (без кавычек), – то никто ничем и не врежет. Когда хотят ударить – бьют, а когда кричат, принимая угрожающие позы, то за версту видно, что это фуфло. У них горит сценарный план: на дворе 2024 год, а из первого этапа во второй перейти никак не могут, вместо этого завязли в СВО. Поэтому следует четко осознать: стоит ослабить хватку на Украине – получим весь "набор" - маски, локдауны, QR-коды и многие прочие аксессуары санитарной диктатуры. Знаем, ученые уже. Причем обратного хода в нормальную жизнь в этот раз может уже и не отыскаться. Делаем выводы. Выбор стоит – между Победой и "концом истории", в котором пандемия "X", которой пугают Клаус Шваб, его Давос & Co, – лишь самая первая и, надо это осознать, далеко не самая страшная угроза. Никакие "закулисные" договоренности с Западом этой угрозы не отвратят – вы не сможете увязать документально "заморозку" с отказом от пандемийного этапа, а значит – неминуемо проиграете. Взяв в руки оружие, нужно сражаться до конца, иначе – не просто уничтожение, но и – историческое забвение, небытие. Запад пошел ва-банк. Геополитическая игра ведется "по гамбургскому счету". Поэтому третьего не дано. Источник - iarex.ru

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