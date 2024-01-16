Кыргызстан и Таджикистан определили линию границы на сложнейшем участке

13:28 17.01.2024

Данияр Каримов (Бишкек)



Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана (РТ) достигли принципиального согласия по линии прохождения границы на одном из сложнейших участков в Ферганской долине.



С совместным заявлением об этом выступили по итогам переговоров главы делегаций, руководители спецслужб КР и РТ Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов. Речь идет об участке общей протяженностью около 15 километров, проходящем по густонаселенной местности. Именно здесь часто вспыхивали конфликты и проходили боестолкновения во время последнего инцидента.



- Это значительный шаг вперед, - заявил председатель Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов. - Нам удалось решить основные принципиальные вопросы, касающиеся этого участка, и достичь принципиального согласия по жизненно важным направлениям. Таким образом мы выполняем указания глав наших государств и волю народов, добиваясь полного и взаимовыгодного завершения процесса делимитации и демаркации границы.



- Мы договорились в отношении участка, который проходит от села Максат до окраины села Арка, - подчеркнул глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев. - Теперь линию границы необходимо описать специалистам. Мы довольны результатами проведенных переговоров.



Саймумин Ятимов, в свою очередь, добавил, что стороны достигли также согласия по поводу линии прохождения границы на участке Кулунду.



По данным официальных источников, сторонам в целом уже удалось согласовать более 90 процентов линии прохождения границы. Предполагается, что процесс завершится в течение нескольких недель.



Справка "РГ"



Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном - свыше 970 километров. Большая ее часть пересекает местность со сложным ландшафтом. Территориальные споры, впрочем, касаются в основном участков, расположенных в Ферганской долине, где плотность населения высока, а источников воды и земель, пригодных для освоения, мало. Протяженность неописанных отрезков линии раздела, согласно официальным данным, составляет уже менее ста километров.