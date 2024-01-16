Евразийская стратегия может связать Москву, Пхеньян и Тегеран в противовес "индо-тихоокеанской", - В.Павленко

13:44 17.01.2024

ЕВРАЗИЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ МОЖЕТ СВЯЗАТЬ МОСКВУ, ПХЕНЬЯН И ТЕГЕРАН В ПРОТИВОВЕС "ИНДО-ТИХООКЕАНСКОЙ"

Павленко Владимир

16 января 2024



В Москве с официальным визитом находится глава МИД КНДР Цой Сон Хи; уже состоялась ее продолжительная встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя программу визита, отметил, что связи между Москвой и Пхеньяном будут и дальше углубляться, а что касается самого визита, то возможно, что Цой Сон Хи примет глава государства Владимир Путин. Насколько вероятен такой поворот событий, и как реагируют на него геополитические противники России и КНДР, рассуждает обозреватель REX Владимир Павленко.



Первое, на что следует обратить внимание, - что после сентябрьской встречи на космодроме "Восточный" лидеров России и КНДР – Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также последовавшего турне северокорейского руководителя по российскому Дальнему Востоку, включая посещение важнейших оборонных предприятий, резко возросла активность двусторонних обменов. Еще перед этим в Пхеньяне побывал глава российского Минобороны Сергей Шойгу. В октябре визит в КНДР совершил глава МИД Сергей Лавров, который прямо поддержал Пхеньян в защите своей независимости. Теперь вот ответный визит северокорейской коллеги Цой Сон Хи. Конкретных тем для обсуждения мы не узнаем. Это нормально и закономерно в условиях по сути военного или почти военного времени, которое переживают наши страны. Особенно на фоне повышенного внимания к нашим контактам со стороны Вашингтона и его вассалитета в лице Сеула и Токио. Спутниковая группировка США фиксирует повышенную активность на пограничной северокорейской станции Туманган, а также в восстановленном порту Наджин. Считают вагоны и контейнеры на судах, гадают, что в них. Американской и южнокорейской сторонами заявлен ряд голословных спекуляций, что везут крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты. Сеул сокрушается, что Москва поможет Пхеньяну с ракетными технологиями. Целый месяц продолжались информационные провокации вокруг запущенного КНДР вперед Южной Кореи разведывательного спутника, отмечает политолог.



Второй важный момент – символическое оформление визита. В день отъезда Цой Сон Хи в Москву в КНДР проведено успешное испытание ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, которая, по оценке отслеживавших полет японских специалистов, гарантированно достает до американской базы на острове Гуам, а летит со скоростью 10 МАХов. То есть не может быть перехвачена силами ПВО/ПРО. А когда глава МИД прибыла в российскую столицу, Ким Чен Ын сделал заявление:



"Мы не хотим войны, но не собираемся намерения ее избегать... Вторжение даже на "0,001 миллиметра" со стороны Юга будет рассматриваться как провокация войны".



Незадолго до этого Ким сделал ряд не менее показательных шагов. В частности, подвел черту под интеграцией Кореи, назвав Юг полуострова самой враждебной страной, которую в случае нападения пообещал уничтожить. Затем в КНДР приступили к свертыванию и упразднению интеграционных ведомств. Тема закрыта, и никакого иного решения, кроме силового воссоединения в результате разгрома Юга, теперь нет. Сумма этих заявлений ясно показывает, что контакты с российской стороной имеют военную составляющую. Не скрывает этого и Москва; еще в сентябре, на "Восточном", Путин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что КНДР интересуют космические технологии. Исчерпывающий ответ на критику оппонентов представила официальный представитель МИД России Мария Захарова:



"Конечно будут спекуляции. Их будет немало. Западники все время вбрасывают историю про то, что Россия опять как-то не так себя ведет, не имеет права общаться с Северной Кореей. Мы имеем право делать все, что считаем нужным с учетом того, что постоянно декларируем уважение к международному праву. Мы ничего не нарушаем. Мы развиваем отношения в различных сферах с нашими партнерами".



И здесь надо напомнить, что санкции против КНДР ограничивают не импорт оттуда, а экспорт, поэтому недовольным можно расслабиться, отдавая себе отчет в том, что торговля оружием процветает во всем мире, и у Запада по этой части рыло в пуху по уши. Не им раздавать указания, уверен Павленко.



Третья сторона визита, - обсуждение предстоящего визита в КНДР нашего президента, принявшего соответствующее приглашение Ким Чен Ына. Тот же Песков уточнил, что он вполне может состояться в обозримом будущем. Поэтому возможно, что на переговорах глав МИД обсуждаются направления сотрудничества и конкретные соглашения, которые подпишут лидеры. В ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку, Путин обратил внимание на необходимость развития региона. В том числе за счет укрепления связей с соседями, напоминает эксперт.



Наконец, еще один аспект, имеющий отношение к большой геополитике. Вряд ли является совпадением, что одновременно с прибытием в Москву северокорейского министра Цой Сон Хи резко активизировались контакты России и Ирана. Подробно об этом REX рассказал Станислав Тарасов, сделавший акцент на одновременных телефонных переговорах руководителей МИД и министерств обороны двух стран. Добавим к этому, что не являются секретом и налаженные связи между Тегераном и Пхеньяном, в том числе в военной сфере. Учитывая эскалацию и расширение географии противостояния на Ближнем Востоке, которые совпадают с ростом напряженности на Корейском полуострове, следует понимать, что оба эти конца Большой Евразии находятся в российском подбрюшье. Тем временем Вашингтон все активнее пытается вовлечь азиатские страны в свою "индо-тихоокеанскую" стратегию, охватывая Евразию полукольцом военных баз и интересов. На наш взгляд, сложились условия для того, чтобы противопоставить этому евразийскую стратегию, в рамках которой и КНДР, и Иран выступают естественными союзниками нашей страны, резюмирует обозреватель REX.