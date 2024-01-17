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|Евродепутат от Словакии: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
14:18 17.01.2024
ИноСМИ
Россия
17 января 2024
Евродепутат от Словакии Мирослав Радаковский: мы должны начать мирные переговоры по Украине без участия США
Евродепутат Радаковский: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
ЕС стал пешкой в американской политической игре, заявил депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радаковский. По его словам, если Западная Европа не откажется от поставок оружия ВСУ, славянские народы объединятся и сровняют ее с землей.
Сегодня мы уже стали осознавать, что не сможем одолеть Россию. Поэтому мы должны прекратить отправлять оружие на Украину, прекратить поддерживать убийство славян. Если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, – а я считаю, что мы объединимся, – и сровняем Западную Европу с землей.
Уверен, никто здесь этого не хочет. Конфликт на Украине – это проблема США, проблема их интересов. Европейский союз – пешка в американской игре. Мы должны начать мирные переговоры, но без участия в них американцев. Надо положить конец кровопролитию.