Евродепутат от Словакии: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей

14:18 17.01.2024

ИноСМИ

Россия

17 января 2024



Евродепутат от Словакии Мирослав Радаковский: мы должны начать мирные переговоры по Украине без участия США



Евродепутат Радаковский: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей



