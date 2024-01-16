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В пике. Вместо работы по спасению Рос-авиастроения - 20 лет пустой болтовни и "диких" прожектов, - СП
00:24 18.01.2024

Мертвая "тушка". Планы построить к 2030 году сотни самолетов несбыточны
Гражданской авиации России осталось жить 7−8 лет

Иван Рыбин

В течении ближайших лет России грозит тотальное "приземление" - импортные гражданские самолеты полностью выработают ресурс или встанут на прикол из-за отсутствия запчастей. При этом отечественных лайнеров нет, "вставшая с колен" промышленность не в состоянии делать самолеты хотя бы штучно. Программа провалена? Значит, нужна новая - логика чиновников, как всегда, на высоте.

Superjet NEW в природе отсутствует, разрекламированный МС-21 тоже так и не появился. В российской авиационной промышленности иные проблемы, тут не до новых разработок. Заводы не в состоянии изготовить даже советский Ту-214, который впервые полетел еще 2 января 1989 года. Правда, тогда в воздух поднялась машина Ту-204, но разница минимальная.

За 2023 год Ростех должен был передать заказчикам три штуки Ту-214, но не осилили ни одной. Кому они должны были достаться, до сих пор непонятно, да это, собственно, и не особо важно.

"Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов", - так в "Аэрофлоте" рассказывают о взаимоотношениях с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех).

Иными словами, тут не до Superjet NEW и МС-21, к последнему еще и нет двигателей. Вроде как в 2023-м должны были изготовить несколько ПД-14, в текущем году - еще 12 штук. Все это, как несложно догадаться, не серийные агрегаты, а собранные "на коленке" опытные образцы. Которые еще испытывать и испытывать.

И на фоне таких "успехов" власти заявляют о планах выпуска 600 машин до 2030-го. То есть по сотне в год. Денег на это дадут, дополнительные 280 млрд рублей. Планируется, что помимо "перспективных" Superjet NEW и МС-21 будут делать "морально устаревшие" Ил-96−300 и Ту-214, а также Ил-114, который тоже родом из СССР (первый полет - 29 марта 1990 г.).

"На тех воздушных судах, которые у нас сейчас есть - Boeing и Airbus - где-нибудь лет семь-восемь мы можем продержаться. По Superjet и МС-21, я думаю, что они еще как минимум целый год будут летать, прежде чем получат сертификат. Если мы добьемся импортозамещения по авионике… А нам же ведь еще надо разобраться и с двигателями, они тоже должны пройти испытания.

Все это дополнительные производственные мощности, это дополнительные люди. Больше сотни смежников! И кроме мощности сборочных ангаров есть еще станочный парк, люди. Они за один год не появляются. Если сделают где-то в пределах четырех-пяти машин, это будет очень хорошо", - считает гендиректор Ассоциации гражданской авиации "Аэропорт" Виктор Горбачев.

То есть никаких сотен - будут считанные единицы. Дать денег мало, даже проследить, чтобы их не разворовали, недостаточно. Предположим, что-то из означенных выше 280 млрд руб. дошло до заводов. А дальше? Из этих банкнот чудесным образом материализуются самолеты?

"Маляры, столяры, операторы станков с числовым программным управлением - их катастрофически мало. И последний, самый, наверное, страшный провал - это инженер-конструктор, их просто практически нет. Именно хороших, квалифицированных, действительно вменяемых.

Автоматизировать все, заменить людей - это практически нереально", - объясняет глава компании по производству детских площадок и благоустройству территорий "Леопарк" Роман Баулин.

Даже детские площадки конструировать некому, а мы ведем речь о самолетах. Да и производить тоже некому. Детальки для советских авиалайнеров изготавливали высококвалифицированные рабочие, коих в РФ почти не осталось - дорабатывают те, кто еще получил профессионально-техническое образование в СССР. Им уже за полтинник, а смены нет.

Система ПТУ и техникумов полностью разрушена. Например, в столичном регионе даже на простого токаря не выучиться! Впрочем, так везде.

По идее, если власти собираются что-то возрождать, нужно начинать с кадров. Ведь они, как совершенно правильно говорил товарищ Сталин, решают все. Нужно закупать станки, искать квалифицированных рабочих, платить им большие деньги, дабы учили народ.

Требуется воссоздание - на пустом месте! - всей системы профессионально-технического образования. В противном случае ничего не будет. Это касается не только самолетов, но и автомобилей, стиральных машин, мясорубок и зубных щеток.

Про "импортозамещение" заговорили еще десять лет назад, после присоединения Крыма. Тогда Россию накрыла первая волна санкций и всем стало понятно, что Запад не успокоится. Было с тех пор что-то сделано в плане подготовки кадров и новой индустриализации страны? Нет. Одна говорильня, которая продолжается по сей день. "Стратегия-2020" и прочие проекты, о которых нынче не принято вспоминать.

"Надо развивать собственное самолетостроение. Надеюсь, что все планы - а мы планируем произвести свыше одной тысячи собственных самолетов к 2030 году - будут реализованы", - заявил президент России Владимир Путин.

"Осетра" уже урезали до 600 единиц, и, скорее всего, планы скорректируют еще сильней.

"По программе, которая была утверждена, мы до 2030 года должны произвести более 500 самолетов различного типа: 270 лайнеров МС-21, 142 самолета Superjet-100 и 115 самолетов Ту-214", - говорил накануне Нового года глава Ростеха Сергей Чемезов.

То есть главный по авиапрому объяснил президенту, что тысячи точно не будет. А сколько реально построят?

Superjet NEW и МС-21 оставим "в уме", остается сотня с небольшим советских "тушек" - менее чем по 20 единиц в год. Тоже очень сомнительно, так как пока даже три в год не под силу.

Про Ил-96 все тактично молчат, в последнее время этот самолет принято ругать, хотя на нем вроде как передвигается глава нашего государства. Может, потому что повторить данную машину уже не способны?

А кадровая проблема с каждым годом усугубляется. Старые рабочие и инженеры уходят на пенсию или в иной мир, а заменить некем.

Чиновники вещают про сотни и тысячи мифических скрепных аэропланов, но без импортных запчастей мы даже простенькую легковушку собрать не можем. В РФ не выпускаются даже подшипники, не говоря про электронику. Это к вопросу про российскую авионику.

Произвести детали на простаивающие советские авиалайнеры - такие еще сохранились, не все порезали на металл - Россия уже тоже не в состоянии. Именно поэтому сейчас, когда каждый самолет на счету, они не взмывают в небо. Разучились, и власти вовсе не стремятся что-то исправлять. Никому это не надо.

В уже далеком 2014-м умные люди повторяли слова великого вождя о том, что нам "нужно пробежать за десять лет, иначе нас сомнут". Пока не смяли, но страна на грани. Второй звоночек прозвучал весной 2022-го - тоже без толку. Враги народа опять заблокировали новую индустриализацию, результат мы сегодня наблюдаем в том же ЖКХ.

По идее, за два последних года можно было подготовить десятки рабочих-станочников, сварщиков, электриков и т. д. Плюс организовать массовый набор молодежи на инженерные специальности.

Возродить рабочий класс и начать восстановление инженерного-конструкторского корпуса. Почему ничего не делается? Хотя бы потому, что умные и образованные люди для чиновников опасны - быстро поймут, что такие власти им не нужны. И примут меры.

Так что никакие лайнеры нам не светят, в лучшем случае на 280 млрд руб. из импортных комплектующих сколхозят пяток кукурузников типа "Ладога" или "Байкал". На замену Ан-2, делать которые тоже уже разучились.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705526640


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