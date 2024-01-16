Стало известно о серии стычек на границе Индии и Китая. Дели награждает своих солдат, а Пекин молчит, - НГ

00:29 18.01.2024

Владимир Скосырев



я Индийские солдаты готовы дать отпор китайским нарушителям границы в Гималаях.

В среду появилась информация о новых столкновениях на линии фактического контроля, заменяющей границу Индии с Китаем. Западное командование индийских сухопутных войск наградило своих солдат за храбрость "против агрессивного поведения" китайской армии. Инциденты произошли в 2021 и 2022 годах. Иными словами, вслед за рукопашной схваткой в 2020-м, которая закончилась жертвами с обеих сторон, случились новые эксцессы. К счастью, применялась только физическая сила, а не оружие. По мнению эксперта, поскольку Дели и Пекин заявляют "ни дюйма своей земли не отдадим", вспышки напряженности неизбежны.



Как передал индийский телеканал ndtv, индийская армия сохраняла очень высокую степень боеготовности вдоль немаркированной границы длиной 3488 км после столкновений в 2020 году.



Ведь после этого кровавого события случилось очень много происшествий. Об одном из них рассказал в парламенте министр обороны Раджнатх Сингх. Из его слов видно, что солдаты мерились только физической силой. Тем не менее с обеих сторон были раненые. "Я хотел бы заверить эту палату парламента, что наши войска обязаны защищать нашу территориальную целостность и будут продолжать пресекать любые попытки на нее покуситься", – подчеркнул министр.



В беседе с "НГ" Сергей Величкин, доцент Дипломатической академии МИД РФ, отметил: "В 2020 году имели место столкновения в районе Аксайчин в мае и июне. Они имели большие последствия. Впервые за 45 лет были жертвы. Индийцы о них сообщили, китайцы не подтвердили, что понесли потери. Потом опять происходили столкновения. Тут надо иметь в виду, что обе стороны усилили свой воинский контингент, прокладывали шоссе, строили площадки для боевой авиации. Но китайцы даже провели железную дорогу, чтобы облегчить подвоз подкреплений. У индийцев финансовые возможности в этом плане не столь велики. Тем более что расходы на армию должны проходить через парламент и потому становятся достоянием гласности. Поэтому ничего удивительного в том, что в последние два года случилось, нет. Ведь у каждой стороны установка – ни пяди своей земли не уступать. В то же время всем известно, что есть внешние силы, заинтересованные в раздувании индийско-китайского конфликта".



Нишант Раджив, старший аналитик университета Nanyang Technical University в Сингапуре, тоже говорит, что Индия и Китай сильно милитаризовали свою границу и не демонстрируют желания достичь компромисса. Причем, поскольку обе державы обладают ядерным оружием, эскалация увеличивает риски. С другой стороны, китайские и индийские командиры много раз встречались, что привело к ограниченному отводу войск и образованию буферных зон. Но реального разъединения не произошло. Причем в ответ на китайскую угрозу Индия стала перебазировать часть сухопутных войск с границы с Пакистаном на линию контроля в Гималаях. Так что можно предсказать более широкое присутствие частей обеих стран вдоль границы.



А ведь после холодной войны индийско-китайские отношения потеплели. Лидеры двух государств совершали визиты друг к другу. Расцвела торговля. Но события 2020 года прервали этот тренд. Индия стала больше обращаться к США за поддержкой. Между Дели и Вашингтоном была заключена договоренность о партнерстве в сфере высоких технологий и производстве вооружений. Армии США и Индии стали регулярно проводить совместные учения. И это, естественно, увеличило подозрения Китая в том, что США стремятся обострить индийско-китайские отношения, указывает эксперт из Сингапура.



Между тем South China Morning Post напоминает, что индийско-китайские противоречия обостряются и на морях. В канун 2024 года Шри-Ланка известила Дели, что она запретила китайским исследовательским судам швартоваться в ее портах и специальной экономической зоне. Это стало результатом того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее призвал президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе уважать озабоченности Индии в области безопасности. Дело в том, что китайское исследовательское судно Shi Yan 6 проводило совместно с Шри-Ланкой исследования в Индийском океане. Дели полагает, что эти исследования носят разведывательный характер. Таким образом, говорят индийские эксперты, Индия одержала верх над Китаем. Но это успех временный, поскольку запрет продлится только год.



Однако на Мальдивах Китай взял реванш. Недавно избранный президент государства Мохамед Муиззу побывал в Китае и дал приказ индийскому военному контингенту численностью в 80 человек покинуть архипелаг к 15 марта.