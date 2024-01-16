Население Китая продолжает сокращаться второй год подряд

00:48 18.01.2024

Численность населения Китая сокращается второй год подряд на фоне высокой смертности от COVID-19 и низкой рождаемости. Власти опасаются, как это повлияет на экономику страны в будущем, но средств на поддержку молодых семей им пока не хватает.



В 2023 году численность населения Китая сократилась на 2,08 млн человек, или 0,15%, и составляет сейчас 1,409 миллиарда человек, пишет Reuters со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.



На результат повлияла высокая смертность от COVID-19 и низкий уровень рождаемости, отмечает агентство. Это второй год подряд, когда регистрируется сокращение населения. В 2022 году сокращение было зафиксировано впервые с 1961 года.



В прошлом году смертность выросла на 6,6% до 11,1 миллиона жителей. Это самый высокий показатель с культурной революции с 1974 года. При этом рождаемость упала на 5,7% до 9,02 миллиона.



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The Guardian пишет, что власти Китая опасаются того, как эта "демографическая бомба замедленного действия" может повлиять на экономику - число работающих налогоплательщиков будет падать, а расходы на поддержку пожилого населения расти.



Государственная академия наук КНР прогнозирует, что пенсионная система страны в ее нынешнем виде исчерпает деньги к 2035 году. К тому времени количество людей в Китае старше 60 лет (возраст выхода на пенсию) увеличится примерно с 280 миллионов до 400 миллионов.



Издание отмечает, что местным властям не удается проводить политику по росту рождаемости - в бюджете нет средств на меры поддержки молодым семьям после пандемии коронавируса.



Еще одной причиной, почему молодые китайцы не торопятся заводить детей, называется высокая стоимость жизни в крупных городах и плохая помощь властей в трудоустройстве женщин. Свою роль также сыграли гендерные нормы и семейные ожидания, уточняет газета.