 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Sabah: в бедах и нищете ближневосточных государств виноват Запад
01:00 18.01.2024

Sabah
Турция
17 января 2024

Экономические причины нестабильности на Ближнем Востоке

Ближний Восток вновь становится одним из важнейших регионов мира, пишет Sabah. Турция здесь, в числе прочих - ключевой актор. Десятилетиями западные державы препятствовали развитию стран Востока ради собственных корыстных интересов. Однако теперь Турция намерена дать отпор тем, кто посягает на ее благополучие.

Будучи страной-исключением и образцом для подражания на Ближнем Востоке с точки зрения стандартов демократии, развития и рыночной экономики, Турция продолжает нести тяжелое бремя усугубляющейся нестабильности в регионе на протяжении более 50 лет. Будь то биполярный мир времен холодной войны или эра многополярности, под знаком которой проходит XXI век - к Ближнему Востоку прикован повышенный интерес экономических, политических, военных центров силы. К сожалению, этот интерес и претензии на доминирование в регионе влекут за собой бесконечную напряженность.

Название "Ближний Восток" впервые стало использоваться для описания соответствующего географического региона в конце XIX - начале XX веков. Очевидно, тем временем, когда регион внес наибольший вклад в мировую экономику с точки зрения производительности, продуктивности и международной торговли, стал период господства Османской империи. Однако с началом нефтяной эры на фоне Второй промышленной революции западные экономики, пожелавшие ускорить индустриализацию и сосредоточившиеся на еще большем обогащении, инициировали период нефтяного колониализма, и Ближний Восток погрузился в пучину беспорядков и нестабильности, продолжающихся уже на протяжении более 100 лет.

Одной из важнейших причин несчастий Ближнего Востока является препятствование его развитию. Если бы ближневосточный регион мог быть краем мира и стабильности и благодаря этому иметь привлекательную инвестиционную среду, то значительный прогресс в различных отраслях решил бы проблему зависимости от нефти. Но, к сожалению, центры силы, подпитывающие нестабильность на Ближнем Востоке, не хотят изменения его судьбы как зависимого от черного золота региона. Ведь за счет этого Ближний Восток не может отказаться от добычи больших объемов нефти и природного газа, которые так нужны этим центрам силы. Таким образом, также можно легко управлять и ценами на энергию, получаемую из ископаемого топлива.

Ближневосточные государства, прекрасно осознавая, в каком водовороте они оказались, в сентябре 1960 года создали ОПЕК, а в 1970-х годах угрожали ценами на нефть, тем не менее они не смогли добиться желаемого успеха в борьбе с главным игроком среди этих центров силы. Все более усугубляющаяся нестабильность на протяжении последних 50 лет также затрудняет сосредоточение внимания на проектах, способных изменить ситуацию в регионе - таких как инфраструктурные проекты, логистические и торговые маршруты. А реализации проектов особых промышленных зон, портов, железных дорог и логистических сетей, которые Турция неоднократно пыталась проводить в жизнь совместно со многими другими ближневосточными государствами, сторонние игроки пытаются воспрепятствовать с помощью "прокси-войн", ставших суровой действительностью региона.

В основе нестабильности на Ближнем Востоке лежит тот факт, что регион так и не обрел возможности определять свою судьбу и свое будущее. Ведь в противном случае, если между региональными государствами расширятся возможности экономического, торгового и технологического сотрудничества, а зависимость региона от доходов от ископаемого топлива уменьшится, господство центров силы на Ближнем Востоке ослабнет. В этой связи необходимо изменить судьбу региона, ориентированного в основном на экспорт сырья с низкой добавленной стоимостью, и превратить его в регион торговли продуктами и услугами с более высокой добавленной стоимостью. Взять хотя бы доходы от туризма, которые Ближний Восток потерял из-за нестабильности. В этих условиях все взоры обращены на Турцию как самого эффективного игрока, способного повлиять на горькую участь ближневосточного региона. И мы полностью осуществим эту надежду, сокрушив и уничтожив терроризм.

Источник - ИноСМИ
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