Главный догмат западной идеологии оказался ложным, - Сергей Худиев

01:13 18.01.2024

Сергей Худиев

Православный публицист, автор ряда книг по христианской апологетике

17 января 2024



По данным исследования Definitive Healthcare, с 2018 года в США доля несовершеннолетних с гендерной дисфорией увеличилась с 17,5% до 20,4%. В Вирджинии число людей с этим расстройством увеличилось на 274%, в Индиане - на 247%, в Юте - на 193%, а упал этот показатель только в Южной Дакоте, потому что в прошлом году местные власти "ограничили доступность психиатрической помощи" для подростков-трансгендеров.



Почему эти данные важны? Потому что они (хотя не только они) опровергают тезис, лежащий в основании официальной идеологии современного Запада.



Дело в том, что за последние несколько десятилетий Запад, и особенно США, пережил глубочайшую революцию, глубоко преобразившую его культуру, законы, политику, представления о хорошем и плохом.



То, что еще не так давно могло означать только публичный скандал и гибель в общем мнении, в наши дни, напротив, создает огромное преимущество; то, что было признаком добропорядочности, превратилось, наоборот, в верный способ, если использовать советское выражение, "запороть характеристику".



Из глубоко религиозной страны, где супружеская измена могла означать полный крах карьеры, а любому политику было просто необходимо подчеркивать свое благочестие, чтобы иметь хоть какие-то шансы быть избранным, США превратились в государство, вывешивающее радужные флаги на посольствах.



Эта революция была бескровной - никто, громыхая сапогами, не захватывал почту и телеграф и не ставил "контру" к стенке. Она заняла довольно долгое время, когда люди определенных убеждений постепенно прибирали к рукам образование, индустрию развлечений, юридическую систему, даже в немалой степени церкви.



Революционеры путем последовательных усилий изменили умы и сердца людей, по крайней мере тех, кто определяет развитие событий в стране.



И в центре этой революции стоял (и продолжает стоять) определенный тезис, на котором держится все остальное, - центральная, несущая колонна всей конструкции. Этот тезис выражается словами "born this way" - "таким родился".



Провозглашалось (и провозглашается до сих пор), что сексуальные предпочтения человека также жестко детерминированы биологически, как цвет его кожи.



Бессмысленно увещевать чернокожего человека покаяться в его чернокожести и сделаться белым. Даже если бы он хотел, это совершенно невозможно. И невозможно совратить белого в чернокожесть. Предубеждение против темной кожи - признак человека глупого и злобного.



Точно так же - и это повторялось до тошноты - жестко детерминировано от природы, будет человек натуралом, геем или трансгендером. Человек "таким родился". Он не может быть другим. А если ваш ребенок родился натуралом, никакая доза пропаганды не может сделать его геем, и вам тут нечего опасаться.



Приверженцы традиционного христианства, которые полагали, что естественной, должной и уместной формой человеческой сексуальности является брак между мужчиной и женщиной, оказались в этой системе представлений злыднями где-то на уровне ку-клукс-клана. Это они веками мучили, загоняли в подполье и доводили до самоубийства представителей сексуальных меньшинств. Теперь они должны каяться в этом! Стыдно быть такими злыми, бесчеловечными гомофобами!



Но это имело не только культурные, но и юридические последствия. Например, если, скажем, флористка отказывается составлять букеты (или пекарь печь торт) для однополой свадьбы, она совершает такой же акт дискриминации, как расист, повесивший на своей лавке табличку "только для белых". И не важно, что ему религия не позволяет - "религия не оправдание дискриминации". Такой человек будет разорен по суду, чему есть многочисленные примеры.



Этот же тезис - "born this way" - стоит за юридическим запретом на так называемую "репаративную терапию", то есть попытки помочь человеку преодолеть влечение к своему полу, которое он сам находит нежелательным. Считается, что, поскольку ориентацию изменить невозможно, все попытки содействовать такой перемене, предпринимает их психолог или, скажем, священник, являются заведомо мошенническими и вредными.



Но, как ни удивительно, хотя ориентацию поменять нельзя, пол поменять можно. Если ребенок проявляет признаки гендерной дисфории (то есть отнесения себя к другому полу), это должно означать, что он "родился не в том теле" и его (чаще, ее) надо пичкать тяжелыми гормонами, чтобы остановить нормальный процесс полового созревания, а потом провести "операцию по перемене пола".



Все эти явления - множество законов, постановлений, судебных решений, инструкций, касающихся образования и клинической практики, множество детей и подростков, посаженных на тяжелые гормоны и искалеченных на всю оставшуюся жизнь - исходили из одного фундаментального тезиса. "Born this way" - люди рождаются геями или трансгендерами точно также, как они рождаются рыжими, чернокожими или левшами.



И вот статистика - хотя не только она - показывает, что этот тезис очевидно ложен. Рост числа людей, относящих себя к трансгендерам, невозможно объяснить "генетической аномалией", которая случайно совпала с превращением ЛГБТ (движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) идеологии в государственную, и столь же случайно проявляется сильнее всего у молодежи. Что самое занятное, в Южной Дакоте, где власти ограничили возможности "помощи" подросткам со стороны про-ЛГБТ "специалистов", число трансгендеров сократилось.



Из имеющихся данных можно сделать только один вывод: нарушения полового влечения и идентификации в значительной части случаев точно не являются врожденными. Они являются внушенными - как модой, так и целенаправленной пропагандой. Центральный тезис всей современной западной идеологии попросту ложен.