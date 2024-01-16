Кахрамон Куранбаев избран главой Ассоциации махаллей Узбекистана

|14:18 Евродепутат от Словакии: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
13:44 Евразийская стратегия может связать Москву, Пхеньян и Тегеран в противовес "индо-тихоокеанской", - В.Павленко
13:28 Кыргызстан и Таджикистан определили линию границы на сложнейшем участке
13:10 Запад пошел ва-банк: что не договаривают о "болезни x"
13:06 Advance: ударом по хуситам США положили начало большой войне на Ближнем Востоке
13:04 Хокимам девяти районов и городов Узбекистана грозит увольнение из-за роста цен на мясо и яйца
12:58 Новые хокимы Узбекистана: В.Адизов в Карманинском и Б.Бегматов - в Букинском районах
11:47 Болгары с ностальгией вспомнили османское рабство
11:43 Эфиопия – Сомали: в Африке вызревает еще одна война, - Дм.Нефедов
11:40 Грузия и Азербайджан мечтали лечь под турок и немцев еще сто лет назад, - А.Широкорад
11:38 На Берлин! Немецкие фермеры продолжают свой "тракторный поход"
11:37 Иран воюет нежно: По данным АР, баллистические ракеты уже завозят даже сомалийским пиратам
11:35 Вышел в свет Первый казахско-английский словарь издательства Oxford
11:33 Зеленский умирать не собирается, - Г.Мирзаян
08:31 Кузен президента Туркмении отличился пьяным дебошем в ресторане
07:25 Пока есть иностранные агенты, Кыргызстан не оставят в покое, - Т.Карыпбай кызы
07:14 Токаев летит с визитом в Рим. К Папе и Мелони
06:58 Китай: жизнь взаймы.Мина замедленного действия, - Валентин Катасонов
06:57 Израиль: время охоты на ведьм, - Николай Петров
06:52 Иран не скупится на предупреждения. Метая ракеты в соседей, - Э.Байназаров
06:50 Лирой врозь. Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими, - "Къ"
06:47 МВД Кыргызстана провело обыск у десятка журналистов в рамках дела о массовых беспорядках
06:45 Туркменские хлопкоробы продают остатки урожая на корм скоту из-за низких закупочных цен
06:43 Мирзиеев поручил обучить и трудоустроить за рубежом 100 тысяч узбекистанцев
06:39 Ближневосточный кризис - это удар США по интересам Китая, - Денис Юрганов
06:32 Создается Исследовательский институт криминологии Узбекистана
06:22 "Птица Феникс": Трамп завоевал важный штат Айова и стал на шаг ближе к Белому дому
06:09 В Жетисуской области алкаш зарезал депутата
06:02 Эстрада Казахстана: какие молодые певцы и музыканты пользуются популярностью, - А.Мещерякова
01:28 Хуситы подрывают китайскую инициативу "Пояс и путь", - В.Скосырев
01:25 "Черный лебедь" для банковских расчетов прилетел из Турции, - НГ
00:42 Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул, - Данияр Ашимбаев
00:29 Выборы на Тайване выиграл Пекин, - В.Никифорова
00:19 В Буркина-Фасо учредили "международную премию имени президента России Владимира Путина"
00:17 Трамп взял хороший старт в президентской гонке, - Данила Моисеев
00:15 Посмертная месть генерала Сулеймани, - Андрей Школьников
00:14 Иран вымещает злость на Иракском Курдистане, - Игорь Субботин
00:13 Доэкономились: как китайские автозапчасти загубили сотни моторов в России
|Кахрамон Куранбаев избран главой Ассоциации махаллей Узбекистана
01:18 18.01.2024
Председателем новой Ассоциации махаллей Узбекистана избран Кахрамон Куранбаев. До этого он был руководителем Департамента молодежной политики при Администрации президента.
На конференции недавно созданной Ассоциации махаллей Узбекистана 17 января Кахрамон Кучкарович Куранбаев был избран на должность председателя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана.
С августа 2023 года он работал руководителем Департамента молодежной политики при Администрации президента.
Кахрамон Куранбаев (1970 года рождения) окончил Ташкентский государственный институт (1992) и Академию государственного и общественного строительства при президенте (2004). Работал первым заместителем председателя центрального совета молодежного движения "Камолот" (1997−2008), проректором по духовно-просветительской работе Национального университета (2009−2012), проректором по духовно-просветительским вопросам Академии государственного управления при президенте (2012−2013), заведующим отделом в Кабинете министров (2015−2016), а также заместителем госсоветника президента по взаимодействию с общественными и религиозными организациями (2017).
В 2017-2019 годах возглавлял Союз молодежи, а также был первым заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта.
С декабря 2022 года работал первым заместителем советника по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах, а до этого - первым заместителем советника по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.
На должность первого заместителя председателя Ассоциации махаллей утвержден Джовдатхан Султанович Инохомов. До этого он работал руководителем Ташкентского городского филиала Агентства развития государственной службы при президенте.
Заместителем председателя Ассоциации махаллей стал Абдулла Убайдуллаевич Асланов. Ранее он работал заместителем председателя исполкома Политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана по вопросам молодежи и предпринимательства, а также председателем общественного совета "Молодежное крыло".
В конце декабря мы писали, что президент Узбекистана утвердил создание Республиканского совета по поддержке махаллей и Ассоциации махаллей страны.
Штат новой Ассоциации махаллей составит 982 единицы. Он формируется за счет сокращения 662 штатных единиц Министерства занятости и сокращения бедности и 320 единиц благотворительного общественного фонда "Махалла".