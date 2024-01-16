Кахрамон Куранбаев избран главой Ассоциации махаллей Узбекистана

01:18 18.01.2024

Председателем новой Ассоциации махаллей Узбекистана избран Кахрамон Куранбаев. До этого он был руководителем Департамента молодежной политики при Администрации президента.



На конференции недавно созданной Ассоциации махаллей Узбекистана 17 января Кахрамон Кучкарович Куранбаев был избран на должность председателя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана.



