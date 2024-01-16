 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кахрамон Куранбаев избран главой Ассоциации махаллей Узбекистана
01:18 18.01.2024

Председателем новой Ассоциации махаллей Узбекистана избран Кахрамон Куранбаев. До этого он был руководителем Департамента молодежной политики при Администрации президента.

На конференции недавно созданной Ассоциации махаллей Узбекистана 17 января Кахрамон Кучкарович Куранбаев был избран на должность председателя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана.



С августа 2023 года он работал руководителем Департамента молодежной политики при Администрации президента.

Кахрамон Куранбаев (1970 года рождения) окончил Ташкентский государственный институт (1992) и Академию государственного и общественного строительства при президенте (2004). Работал первым заместителем председателя центрального совета молодежного движения "Камолот" (1997−2008), проректором по духовно-просветительской работе Национального университета (2009−2012), проректором по духовно-просветительским вопросам Академии государственного управления при президенте (2012−2013), заведующим отделом в Кабинете министров (2015−2016), а также заместителем госсоветника президента по взаимодействию с общественными и религиозными организациями (2017).

В 2017-2019 годах возглавлял Союз молодежи, а также был первым заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта.

С декабря 2022 года работал первым заместителем советника по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах, а до этого - первым заместителем советника по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

На должность первого заместителя председателя Ассоциации махаллей утвержден Джовдатхан Султанович Инохомов. До этого он работал руководителем Ташкентского городского филиала Агентства развития государственной службы при президенте.

Заместителем председателя Ассоциации махаллей стал Абдулла Убайдуллаевич Асланов. Ранее он работал заместителем председателя исполкома Политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана по вопросам молодежи и предпринимательства, а также председателем общественного совета "Молодежное крыло".

В конце декабря мы писали, что президент Узбекистана утвердил создание Республиканского совета по поддержке махаллей и Ассоциации махаллей страны.

Штат новой Ассоциации махаллей составит 982 единицы. Он формируется за счет сокращения 662 штатных единиц Министерства занятости и сокращения бедности и 320 единиц благотворительного общественного фонда "Махалла".

Источник - Газета.uz
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