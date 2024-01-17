Геополитика правит кэшем. Международные инвесторы снижают риски, - Къ

08:15 18.01.2024

С начала года резко выросли опасения международных инвесторов относительно развития геополитической ситуации на фоне разрастания боевых действий на Ближнем Востоке. Опасения рецессии мировой экономики отошли на второй план на фоне смягчения риторики ФРС и подъема американской экономики. В результате инвесторы отдают предпочтение рынку акций США, увеличивая, однако, и долю кэша в портфелях.



Январский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о росте геополитических рисков. В анкетировании приняли участие представители 256 фондов, в управлении которых находились активы на сумму $669 млрд. По данным опроса, 25% респондентов назвали ключевым риском на горизонте 2024 года риск ухудшения геополитической ситуации в мире. В декабре этот риск был на третьем месте с долей 17%. Риск рецессии мировой экономики, доминировавший ранее, отошел на второе место (24%).



Опасения инвесторов связаны с обострением ситуации на Ближнем Востоке.



В дополнение к активным боевым действиям Израиля в Палестине в декабре йеменские хуситы объявили транспортную блокаду в отношении судов, связанных с Израилем или следующих в его порты. С тех пор они атаковали более 20 судов, что привело к сокращению транзита в регионе. В начале января атаке подверглись американские боевые корабли, после чего США совместно с Великобританией нанесли ракетные удары по объектам в Йемене (см. "Ъ" от 13 января).



"Эскалация конфликта может дестабилизировать логистические цепочки, привести к неконтролируемому росту цен на энергоресурсы и ускорить темпы мировой инфляции, что может затруднить ожидаемое понижение процентных ставок в различных странах. Это замедлит темпы роста глобальной экономики",- отмечает инвестиционный стратег "Арикапитала" Сергей Суверов.



Кроме того, уточняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, возможно дальнейшее ухудшение отношений США и Китая. Триггером могут стать президентские выборы, прошедшие на Тайване (см. "Ъ" от 15 января) и намеченные на 5 ноября в США.



Вместе с тем портфельные управляющие стали с меньшей опаской смотреть на перспективы мировой экономики.



Лишь 17% опрошенных допускают жесткую рецессию в 2024 году (минимальная доля за девять месяцев), а 79% ожидают "мягкую посадку" либо даже отсутствие падения. "Настроения мировых инвесторов улучшаются в связи с тем, что американская и мировая экономики не оправдывают пессимистичных ожиданий, которые были в прошлом году, и продолжают расти уверенными темпами, несмотря на максимальные за 20 лет процентные ставки",- отмечает Михаил Васильев. В третьем квартале экономика США выросла на 4,9% в годовом выражении. Это максимальный результат с четвертого квартала 2021 года.



Что ожидает рынок коллективных инвестиций в 2024 году

В результате портфельные менеджеры меняют географию инвестиций. В январе рекордными за два года темпами росли вложения в акции американских компаний. Этому способствует не только уверенный рост американской экономики, но и желание инвесторов ставить на превалирующие в страновом индексе крупные технологические компании.



В то же время управляющие увеличили и долю наличности в портфелях. По оценкам BofA, за месяц она выросла на 0,3 п. п., до 4,8%. Перевес в акциях сократился с 15% до 9%. В ноябре-декабре MSCI World вырос почти на 15%, до отметки 3169 пунктов, максимума с января 2022 года. По мнению управляющего активами УК "Система Капитал" Дмитрия Терпелова, управляющие фондов, вероятно, фиксировали прибыль по отдельным позициям и пока не спешили снова что-то покупать.



В числе бенефициаров снижения опасений относительно перспектив мировой экономики может оказаться российский рынок.



"Менее значительные темпы замедления предполагают сохранение спроса на экспортную продукцию России",- поясняет аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Сдерживающим фактором будет выступать жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, которая, по мнению аналитиков, может сохраниться до второго-третьего кварталов. Пока ставки остаются высокими, отмечает госпожа Пырьева, интерес к безрисковым активам (депозиты, облигации) с доходностью, близкой к ключевой ставке, будет выше, чем к более рисковому рынку акций.



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При проекте "Россия-2062" учрежден Институт русских исследований

Участники и учредители проекта "Россия-2062" предприниматели и общественные деятели Борис Акимов и Олег Степанов объявили об учреждении Института русских исследований (ИРИ) - экспертной площадки, в рамках которой будут вырабатываться и обсуждаться "прогрессивные идеи будущей экономики, культуры, общественного устройства, экологии, системы расселения, образования и т. д.". ИРИ учреждается "при финансовой поддержке предпринимателей, разделяющих ценности "России-2062" и создающих попечительский совет ИРИ".



"В совсем недалеком прошлом Олег Степанов опубликовал почти манифест о Русском клубе, который мы должны противопоставить Римскому клубу,- поясняет Борис Акимов.- И вот в январе 2024 года (а это по отношению ко времени выхода статьи - будущее) "Россия-2062" объявляет о создании Института русских исследований (ИРИ), прообразом которого и был тот самый Русский клуб из статьи недавнего прошлого".



Создатели ИРИ подчеркивают, что хотели бы найти "практические решения, которые позволили бы избежать неолиберальной катастрофы". "Мы часто повторяем слова о гуманитарном суверенитете России, который поважнее любого другого,- говорит Борис Акимов.- Россия не раз оказывалась в, мягко скажем, сложной ситуации (и в 1917, и в 1991) не по причине экономической, технологической или политической (хотя, и это тоже важно). Но главная причина тех катастроф - это очарование значительной части русского общества западными идеями и идеалами. Задача Института русских исследований - сформулировать идеи и идеалы, с одной стороны, рожденные самой русской жизнью, русской историей, а с другой - не архаичные, а устремленные в будущее. Как завещал нам философ Владимир Соловьев: прогресс - это, когда мы берем прошлое и несем его в будущее. Нам есть что позитивного в глубоком концептуальном смысле показать и себе самим, и всему миру".



ИРИ продвигает "не просто гуманитарные размышления на заданную тему", настаивают создатели: "Мы собираемся с помощью коллег, экономистов, математиков, социологов, архитекторов, урбанистов, экологов, философов, историков, антропологов и т. д. исследовать очень конкретные явления русской жизни и мысли, ответить на вызовы времени и предложить России, да и миру путь устойчивого развития человеческой цивилизации".



Как сообщал "Ъ", платформа "Россия-2062" была задумана и создана в 2022 году. В марте 2023 года ее участники выступали с предложением о реформе содержания государственного праздника 12 июня - Дня России, приуроченного к годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в составе Советского Союза (12 июня 1990 года).



Иван Тяжлов