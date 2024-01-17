Пакистан атаковал объекты в Иране ракетами и беспилотниками

09:39 18.01.2024

Пакистан подтвердил, что нанес удары по территории Ирана. Министерство иностранных дел сообщило, что были атакованы "укрытия террористов". По данным иранских СМИ, погибли три женщины и четыре ребенка, удары были нанесены с использованием ракет и беспилотников.



"Утром Пакистан нанес серию высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан",- говорится в заявлении МИД Пакистана (цитата по AFP). Утверждается, что несколько террористов были убиты.



Исламабад при этом назвал Иран братской страной и заявил, что уважает его суверенитет и территориальную целостность. Пакистан отметил, что целью атак было "обеспечение собственной безопасности и национальных интересов". Исламабад пообещал продолжать предпринимать шаги для сохранения безопасности своего народа.



Взрывы, как сообщали иранские СМИ, произошли в нескольких районах округа Сераван, который расположен в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. В результате одного из взрывов погибли не меньше семи человек, передает YJC со ссылкой на заместителя губернатора провинции. Все погибшие не были гражданами Ирана. По данным агентства Mehr, при атаке использовались ракеты и беспилотники.



Иран ранее нанес удары по объектам в Ираке, Сирии и Пакистане. Целями в Пакистане стала, как утверждал Тегеран, террористическая группировка "Джейш аль-Адль". Багдад и Исламабад отозвали своих послов из Тегерана. В Пакистане пообещали, что "не оставят без ответа этот незаконный акт" со стороны Тегерана. Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявлял, что Тегеран уважает суверенитет Пакистана.



Леонид Уварчев