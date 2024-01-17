 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.01.2024
12:13  Президент Туркменистана уволил генпрокурора и присвоил звания генерал-майоров силовикам
11:57  УзбКадры: Замминистра инвестиций и глава Агентства по техрегулированию уволены, вице-премьер предупрежден
11:31  КазСпорт-24: Разброд, шатание и игнорирование.., - Е.Косенко
11:02  В Кременском лесу против чеченского спецназа "Ахмат" брошена в бой 1-я украинская женская рота
10:46  Кыргызский парламент избрал полковника ГКНБ заместителем Омбудсмена страны
10:20  В Кыргызстане арестовано 11 журналистов-расследователей. Правящее ОПС лютует
10:18  Российская телеведущая Тина Канделаки сравнила казахов с манкуртами. Депутаты Казахстана возмущены

10:07  Между бунтом и концлагерем: население Германии и Франции поставлено перед выбором, - СП
10:04  Против главы Узбекского землячества в РФ Баратова возбудили дело. За дурь и пропаганду бандеровщины
09:59  Выиграть послевоенный мир. О цифровой реинкарнации сталинской экономической модели, - Андрей Светлов
09:56  "Встань и иди!". Русский народ - подранок, - Александр Проханов
09:41  Третий мировой. Китай наращивает свой ядерный арсенал опережающими темпами
09:39  Пакистан атаковал объекты в Иране ракетами и беспилотниками
08:15  Геополитика правит кэшем. Международные инвесторы снижают риски, - Къ
03:01  Лучшее выступление в Давосе (18+). Деймон Имани обложил факами "пастора" Шваба
01:18  Кахрамон Куранбаев избран главой Ассоциации махаллей Узбекистана
01:13  Главный догмат западной идеологии оказался ложным, - Сергей Худиев
01:00  Sabah: в бедах и нищете ближневосточных государств виноват Запад
00:48  Население Китая продолжает сокращаться второй год подряд
00:29  Стало известно о серии стычек на границе Индии и Китая. Дели награждает своих солдат, а Пекин молчит, - НГ
00:24  В пике. Вместо работы по спасению Рос-авиастроения - 20 лет пустой болтовни и "диких" прожектов, - СП
Среда, 17.01.2024
14:18  Евродепутат от Словакии Радаковски: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
13:44  Евразийская стратегия может связать Москву, Пхеньян и Тегеран в противовес "индо-тихоокеанской", - В.Павленко
13:28  Кыргызстан и Таджикистан определили линию границы на сложнейшем участке
13:10  Запад пошел ва-банк: что не договаривают о "болезни x"
13:06  Advance: ударом по хуситам США положили начало большой войне на Ближнем Востоке
13:04  Хокимам девяти районов и городов Узбекистана грозит увольнение из-за роста цен на мясо и яйца
12:58  Новые хокимы Узбекистана: В.Адизов в Карманинском и Б.Бегматов - в Букинском районах
11:47  Болгары с ностальгией вспомнили османское рабство
11:43  Эфиопия – Сомали: в Африке вызревает еще одна война, - Дм.Нефедов
11:40  Грузия и Азербайджан мечтали лечь под турок и немцев еще сто лет назад, - А.Широкорад
11:38  На Берлин! Немецкие фермеры продолжают свой "тракторный поход"
11:37  Иран воюет нежно: По данным АР, баллистические ракеты уже завозят даже сомалийским пиратам
11:35  Вышел в свет Первый казахско-английский словарь издательства Oxford
11:33  Зеленский умирать не собирается, - Г.Мирзаян
08:31  Кузен президента Туркмении отличился пьяным дебошем в ресторане
07:25  Пока есть иностранные агенты, Кыргызстан не оставят в покое, - Т.Карыпбай кызы
07:14  Токаев летит с визитом в Рим. К Папе и Мелони
06:58  Китай: жизнь взаймы.Мина замедленного действия, - Валентин Катасонов
06:57  Израиль: время охоты на ведьм, - Николай Петров
06:52  Иран не скупится на предупреждения. Метая ракеты в соседей, - Э.Байназаров
06:50  Лирой врозь. Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими, - "Къ"
06:47  МВД Кыргызстана провело обыск у десятка журналистов в рамках дела о массовых беспорядках
06:45  Туркменские хлопкоробы продают остатки урожая на корм скоту из-за низких закупочных цен
06:43  Мирзиеев поручил обучить и трудоустроить за рубежом 100 тысяч узбекистанцев
06:39  Ближневосточный кризис - это удар США по интересам Китая, - Денис Юрганов
06:32  Создается Исследовательский институт криминологии Узбекистана
06:22  "Птица Феникс": Трамп завоевал важный штат Айова и стал на шаг ближе к Белому дому
06:09  В Жетисуской области алкаш зарезал депутата
06:02  Эстрада Казахстана: какие молодые певцы и музыканты пользуются популярностью, - А.Мещерякова
01:28  Хуситы подрывают китайскую инициативу "Пояс и путь", - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Против главы Узбекского землячества в РФ Баратова возбудили дело. За дурь и пропаганду бандеровщины
10:04 18.01.2024

Оскорбившего участников СВО главу узбекского землячества призвали лишить гражданства РФ
Генерал МВД Ворожцов: Оскорблявшие участников СВО высказывания главы узбекского землячества Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа

Оскорбившего участников СВО главу узбекского землячества призвали лишить гражданства РФ@ кадр из видео
Tекст: Татьяна Косолапова

Необходимо поставить вопрос о лишении российского гражданства главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, оскорбившего участников спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. Он считает, что такое высказывание могло быть сделано Баратовым по заказу из-за рубежа для обострения обстановки в России перед выборами.
"Что касается высказывания главы узбекского землячества, то здесь необходимо привлекать его к соответствующей ответственности в соответствии с российским законодательством. А тот факт, что он возглавляет эту организацию, может и должен стать отягчающим обстоятельством, ведь он выразил не свое личное мнение, а высказался как глава общественной организации. Как я понимаю, он является гражданином Российской Федерации, а значит должен соблюдать законы нашей страны. Но поскольку мнение человека распространено на всю диаспору, следует поставить вопрос о лишении его гражданства нашей страны", – говорит Ворожцов.

Он отмечает, что любое землячество – это общественная организация, которая регулируется соответствующим законодательством. "У этой организации должен быть устав, который утверждается министерством юстиции, а в его основе должны быть прописаны все полномочия, сферы деятельности и ответственность этой организации. Люди, которые состоят в землячестве, принадлежат к одной этнической общности, но находятся они в нашей стране, поэтому тоже должны соблюдать законы РФ", – отмечает генерал МВД.

Он напомнил, что по российскому законодательству все общественные организации должны оказывать содействие правоохранительным органам в обеспечении безопасности, поддержке общественного порядка и помогать в борьбе с преступностью и терроризмом.

Но, отметил Ворожцов, перед значимыми политическими событиями – например, выборами – нередко противники нашего государства пытаются расшатывать ситуацию внутри страны, пытаясь создать дополнительные этнические и конфессиональные противоречия.

"Это наводит на мысль, не было ли это заявление сделано специально по заказу зарубежных спецслужб, антироссийских сил для того, чтобы дополнительно обострить внутриполитическую социальную обстановку в Российской Федерации в канун выборов президента? Выглядит вполне логично", – заключил Ворожцов.

Ранее президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов опубликовал оскорбительный пост в адрес участников спецоперации, после чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела.

Комментируя это дело, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой назвал национальные диаспоры, землячества и общины легализованными мафиозными структурами и призвал "заканчивать с межнациональным либерализмом". По мнению депутата, в России не должно быть параллельных структур "со своими законами, обычаями и властью".

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705561440


Новости Казахстана
- Законопроект о популяризации электромобилей прошел первое чтение Мажилиса экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры
- Актуальные рабочие вопросы компании Qarmet рассмотрены в Правительстве
- Кадровые перестановки
- О доходах, кредитах и налогах
- Результаты деятельности дочерних подразделений НАНОЦ заслушали в Правительстве
- "Ак жол" - налоговикам: Оставьте в покое мобильные платежи
- Казахстан и Россия снимают ограничения во взаимной торговле сельхозпродукцией
- Что происходит в сфере казахстанского спорта и какие перспективы ожидаются в наступившем году?
- Почему чиновники вынуждают производителя пищевой продукции сокращать экспорт и развивать его в другой стране?
- В Астане осудили организаторов незаконного криптообменника
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  