Против главы Узбекского землячества в РФ Баратова возбудили дело. За дурь и пропаганду бандеровщины

10:04 18.01.2024

Оскорбившего участников СВО главу узбекского землячества призвали лишить гражданства РФ

Генерал МВД Ворожцов: Оскорблявшие участников СВО высказывания главы узбекского землячества Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа



Оскорбившего участников СВО главу узбекского землячества призвали лишить гражданства РФ@ кадр из видео

Tекст: Татьяна Косолапова



Необходимо поставить вопрос о лишении российского гражданства главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, оскорбившего участников спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. Он считает, что такое высказывание могло быть сделано Баратовым по заказу из-за рубежа для обострения обстановки в России перед выборами.

"Что касается высказывания главы узбекского землячества, то здесь необходимо привлекать его к соответствующей ответственности в соответствии с российским законодательством. А тот факт, что он возглавляет эту организацию, может и должен стать отягчающим обстоятельством, ведь он выразил не свое личное мнение, а высказался как глава общественной организации. Как я понимаю, он является гражданином Российской Федерации, а значит должен соблюдать законы нашей страны. Но поскольку мнение человека распространено на всю диаспору, следует поставить вопрос о лишении его гражданства нашей страны", – говорит Ворожцов.



Он отмечает, что любое землячество – это общественная организация, которая регулируется соответствующим законодательством. "У этой организации должен быть устав, который утверждается министерством юстиции, а в его основе должны быть прописаны все полномочия, сферы деятельности и ответственность этой организации. Люди, которые состоят в землячестве, принадлежат к одной этнической общности, но находятся они в нашей стране, поэтому тоже должны соблюдать законы РФ", – отмечает генерал МВД.



Он напомнил, что по российскому законодательству все общественные организации должны оказывать содействие правоохранительным органам в обеспечении безопасности, поддержке общественного порядка и помогать в борьбе с преступностью и терроризмом.



Но, отметил Ворожцов, перед значимыми политическими событиями – например, выборами – нередко противники нашего государства пытаются расшатывать ситуацию внутри страны, пытаясь создать дополнительные этнические и конфессиональные противоречия.



"Это наводит на мысль, не было ли это заявление сделано специально по заказу зарубежных спецслужб, антироссийских сил для того, чтобы дополнительно обострить внутриполитическую социальную обстановку в Российской Федерации в канун выборов президента? Выглядит вполне логично", – заключил Ворожцов.



Ранее президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов опубликовал оскорбительный пост в адрес участников спецоперации, после чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела.



Комментируя это дело, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой назвал национальные диаспоры, землячества и общины легализованными мафиозными структурами и призвал "заканчивать с межнациональным либерализмом". По мнению депутата, в России не должно быть параллельных структур "со своими законами, обычаями и властью".