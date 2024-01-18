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Между бунтом и концлагерем: население Германии и Франции поставлено перед выбором, - СП
10:07 18.01.2024

А Макрон с Шольцем занимаются Украиной
Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Владимир Можегов Владимир Сапунов
18 января 24
Франция в скором времени будет готова передать Украине 40 крылатых ракет SCALP, сотни бомб и некоторое количество самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, заявил в преддверии поездки в Киев президент Эммануэль Макрон.

"Сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации текстов [соглашения о поставках вооружений и гарантиях безопасности Украины]. [Также] начнутся поставки снарядов, о которых я говорю", - сказал хозяин Елисейского дворца.

Более €7 млрд, как стало известно, на военные нужды Украины выделит в этом году Германия. Радостную для Киева весть принесло немецкое правительство по результатам телефонного разговора канцлера Олафа Шольца с президентом Джо Байденом.
Первоначально планировалось выделить Украине в текущем году меньшую сумму - €4 млрд, объем удвоили по просьбе министра обороны Бориса Писториуса. Это решение увеличит военные расходы Германии до 2,1% ВВП - таким образом будет выполнено требование НАТО.

Макрону и Шольцу больше всех надо? Или они решили подменить заокеанского дедушку, пока тот занят выборами и не может позволить себе траты на Киев?

- Война на Украине - дело прежде всего американских неоконов и глобалистов, - отмечает политолог Владимир Можегов.

- Макрон - ставленник глобалистов. Поскольку в США сейчас возникли проблемы, связанные с выборами, которые продлятся минимум год, дело поддержки Украины неизбежно будут перекладывать на плечи европейцев. Это цена вассалитета. Макрон - если не первый на очереди, то один из первых.

"СП": А немцы куда лезут? Какое удвоение помощи? У них народ протестует массово, а они еще хуже сделать хотят?

- А Шольц как раз на очереди - первый. Германию глобалистам не жалко. Немцев хотели полностью стереть с лица земли еще сразу после Второй мировой, согласно известному "плану Моргентау".

Сегодня час их, видимо пробил. Однако, вы правы, немцы активно сопротивляются. Совместный электорат протестных партий АдГ и Сары Вагенкнехт - это уже большая половина Германии сегодня.

"СП": Макрону и Шольцу терять нечего: один не может переизбираться, у второго шансов нет. Насколько, по-вашему, это может влиять на решимость Франции и Германии продолжать безрассудную политику?

- Ни у Макрона, ни у Шольца нет политической воли. Это менеджеры среднего звена, собачки на поводке, которые покорно исполняют волю хозяев. Так что спрос с них небольшой. Другое дело, что и Франция, и Германия, да и США - на грани бунта. Так что, скорей всего, проблему будут решать комплексно - так, как хозяева любят и умеют. Например, при помощи новой всемирной пандемии, нового 911, нового BLM (в Европе это будут, например, тотальные уличные войны с исламистами). Или - новый "черный вторник" и Великая депрессия. В любом случае дело пойдет к установлению полноценной либеральной диктатуры в "свободном мире". В большом концлагере никто пикнуть уже не посмеет.

"СП": Смогут ли Германия с Францией восполнить отсутствие военной помощи Украине от США? Франция - страна с достаточно развитым ВПК. Насколько это затянет агонию ВСУ?

- В первую очередь - деньги. Главный донор Украины - глобалистские институты, в которых сосредоточена львиная часть мировых капиталов. Да и печатные станки работают исправно. Так что с этим проблем, в принципе, думаю, нет. Проблемы в логистике. Для новых денег нужно выстроить новые каналы. Но и деньги еще не все. В войне важен реальный сектор экономики. А здесь в Европе все очень плохо. Однако есть Британская империя, там дела получше, и она ближе к Европе. Так что управление ВСУ думаю в этом году переходит в Лондон и Сити.

Что до агонии ВСУ, то она на топливе ФРС-Сити может длится очень долго. "Чудо-оружия" у Запада нет, но держать фронт с помощью новейших систем вооружений объединенный Запад, думаю, сможет.

"СП": Сейчас там много говорят о необходимости заморозки конфликта, чтобы не дать России уничтожить Украину. И Макрон вякнул, что нужно не дать России победить. "Партия войны до конца" все еще определяет настроения западных политиков? Когда это закончится? Там способны понять, что победить Россию не получится?

- А им и не надо побеждать Россию. Это слишком рискованно и накладно. Им надо Россию отменить. Украина отлично играет сегодня роль новой "Берлинской стены", надежно отделяя Россию от Европы. Это первая цель, которой они достигли. Дальше будет новая "Большая игра" в Азии. Большая заварушка на Ближнем Востоке.

Новая Большая война будет вестись на истощение. Все прежде всего понимают, что хотят избежать атомного апокалипсиса, потому вынуждены договариваться. Это будет Большая война с многоплановыми договорняками. И здесь, надо сказать, у глобальной либеральной диктатуры шансы совсем неплохие. Не стоит недооценивать врага.

- Думаю, к заявлениям Макрона надо относиться вполне серьезно, потому что это отражает ту тенденцию, которую страны Западной Европы в дальнейшем собираются поддерживать, - говорит военно-политический эксперт Владимир Сапунов. - Они неоднократно говорили, что 2024-й и 2025-й годы должны стать переломными для их военной промышленности, которая была в основном ориентирована на экспорт оружия, а не на повседневное обеспечение боевых действий.

Заявление Макрона это, конечно, большое подспорье для французских военных компаний, таких как "Некстер", "Наваль", "Талес", "Досой" и других, они с воодушевлением все воспринимают и, конечно, готовы наращивать производство, если получат соответствующие контракты от государства, а они, очевидно, будут и не только во Франции.

То же самое в Германии. Все эти заявления о переходе экономики на военные рельсы, о наращивании помощи Украине надо очень серьезно воспринимать, европейцы вполне способны нарастить производственные мощности. К тому же надо учитывать ситуацию, которая сложилась в американском конгрессе.

То, что США перекладывают ответственность за военную помощь Украине в основном на Европу, хочет она того или нет, означает переход экономики на военные рельсы, поэтому иронизировать тут я не стал бы.

"СП": 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и самоходные артиллерийские установки Caesar - серьезная помощь Киеву? А есть у ВСУ носители для "сотен бомб"? Может, у боеприпасов просто истекает срок годности, и французы используют самый дешевый способ утилизации?

- Что там под бомбами подразумевается - вопрос. В целом, пакет небольшой, конечно. Но надо иметь в виду, что западные гаубицы, когда первые из них появились на Украине: французские "Сезары", американские 777 - очень даже эффективны были.

Сейчас, конечно, с ними научились бороться, уничтожат и новые, но все равно самоходные установки определенным образом помогут ВСУ. Но главное тут ракеты "Скальп", которые планируется использовать по объектам в глубине России, особенно в Крыму. Это, конечно, самое неприятное для нас.

Сейчас европейцы говорят, что весной готовы выполнить свое обещание по снарядам для Украины. Будет ли это обещанный миллион, конечно, еще вопрос, но то, что помощь поступит существенная - совершенно однозначно. Что до утилизации, то - да, безусловно.

Старые боеприпасы будут поставляться, пока они есть. Но это не отменяет факта, что будут производить новые. И к этой угрозе надо относиться с большей серьезностью и как-то решать проблему транспортировки боеприпасов по территории Украины. Нужно наносить удары по транспортной инфраструктуре, о чем уже много было сказано.

Источник - svpressa.ru
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