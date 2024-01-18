Российская телеведущая Тина Канделаки сравнила казахов с манкуртами. Депутаты Казахстана возмущены

10:18 18.01.2024

Тина Канделаки ответила на возмущения казахстанцев после провокационной публикации.



Российская телеведущая, которой не понравилось переименование ЖД-станций в Казахстане, получила волну хейта со стороны казахстанского общества. В ответ Канделаки заявила, что "смена названий - занятие опасное".



"Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие - "мәңгу". От него происходит известный образ манкурта - человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях, и в том числе в исторических названиях - занятие не просто безграмотное, но и опасное. Прежде всего для тех, кто живет на земле, а не витает в космосе", написала телеведущая на своем телеграмм-канале.



В качестве примера она привела ввод войск ОДКБ в 2022 году во время Қаңтара. По ее мнению, Казахстан перестал бы существовать, если бы не "помощь соседей".



"Не помнить прошлого - значит не помнить того, как два года назад страна Казахстан едва не прекратила свое существование. Что лучше - горящие города или пришедшие на помощь соседи?".



Также телеведущая вспомнила фильм "Борат" и призвала казахстанцев быть разумными.



"Не помнить прошлого - значит рукоплескать фильму "Борат". Кто запретил его, кроме Казахстана? Россия и страны Залива. А что просвещенные эльфы Запада? Да плевать они хотели. Кто такие для них казахи? Ответ по фильму очевиден. Меньше злобы, больше разума. И тогда вам никогда не придется, заискивая, объяснять американским СМИ, что вам понравились шутки Бората. По крайней мере, пока рядом есть Россия", резюмировала Канделаки.



Ранее Тина Канделаки в своем Telegram-канале опубликовала пост, который начинается со слов "В Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне". Именно так российская телеведущая расценила решение Минтранспорта РК переименовать ряд вокзалов.



В качестве примера она приводит смену названия станций "Уральск" на "Орал" и "Узень" на "Жаңаөзен".



"Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений", - пишет телеведущая и директор телеканала ТНТ в своем Telegram-канале.



На заявление россиянки отреагировала известная журналистка и блогер Динара Сатжан.



"Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: в чужой монастырь со своим уставом не лезут! И мы сами решим, какую ЖД-станцию как называть. Во-вторых, Казахстан в эпоху независимости постепенно возвращает родной язык, потерянный за годы советской власти. В-третьих, русский язык официально употребляется в нашей стране наравне с казахским, а казахский - государственный! И это закреплено в нашей Конституции (статья 7)", - написала Динара в Instagram.



Депутаты мажилиса отреагировали на высказывания российской телеведущей Тины Канделаки касательно вытеснения русского языка в Казахстане на государственном уровне, передает Ulysmedia.kz.



Депутат Константин Авершин заявил, что не знает, кто такая Тина Канделаки и о содержании ее высказываний он не в курсе.



"Любые подвижки в сторону популяризации государственного языка воспринимаются почему-то именно таким образом. Я считаю, что мы свой суверенитет заслужили, мы независимое государство и мы вправе делать то, что считаем нужным у себя на территории. Если бы высказался какой-то авторитетный человек, можно было бы комментировать это", - заявил Авершин.



Депутат Максат Толыкбай отметил, что сейчас выше 70% населения Казахстана – этнические казахи и казахский язык объединяет большую часть коренного населения страны.



"У нас должен быть единый язык. Мы идем к этому. В первую очередь, должно ставиться обязательство перед госслужащими, потому что у нас свыше 70% населения – казахи. Мы ни на кого не оказываем давление. Просто пришло время ставить вопрос об оставлении в Конституции лишь госязыка. Мы сейчас точные сроки сказать не можем, но вопрос о языке мы поднимем", - заявил он.



Мажилисвумен Ирина Смирнова также в числе тех, кто высказываний Тины Канделаки в адрес Казахстана не читала.



"Это личное мнение какого-то человека. Она вообще имеет какое-то отношение к Казахстану? Она здесь была? На самом деле никто ничего не вытесняет. Я работаю в парламенте, абсолютно пользуюсь переводами с русского на казахский и обратно. Никто меня не выгоняет, ничего не говорит по поводу того, на каком языке мне говорить. У нас русский язык определен как язык межнационального общения, казахский – государственный язык. Мы не единственная страна, в которой используют несколько языков, и это всех устраивает. Я не чувствую никакого ущемления", - ответила депутат.



Ермурат Бапи заявил, что Тина Канделаки может болтать что угодно.



"Считаю, что интересы большинства не должны притесняться, а у нас большая часть населения говорит на казахском языке. Я поддерживаю ответ Динары Сатжан Тине Канделаки. Каждый патриот должен придерживаться этой позиции и защищать интересы государственного языка", - заявил Бапи.



18.01.2024