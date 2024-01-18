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В Кыргызстане арестовано 11 журналистов-расследователей. Правящее ОПС лютует
10:20 18.01.2024

В Кыргызстане прошли обыски редакций и аресты журналистов-расследователей
Сотрудники милиции и спецслужб Кыргызстана провели обыски в бишкекских офисах информагенства 24.kg и ютуб-канала Temirov Live. По итогам обысков и допросов были арестованы 11 человек, большинство из них - журналисты-расследователи ютуб-канала Temirov Live. Основатель проекта Болот Темиров утверждает, что это месть главы МВД за публикации о дорогом имуществе его родных, пишет BBC.

18 января суд в Бишкеке арестовал 11 журналистов и бывших сотрудников проекта Temirov Live на два месяца. Накануне сотрудники МВД задержали их по делу о призывах к массовым беспорядкам.

Основатель редакций Temirov Live и "Айт Айт Десе" Болот Темиров рассказал Би-би-си, что двум арестованным, руководительнице проектов Махабат Тажибек кызы и акыну (поэт-импровизатор) Азамату Ишенбекову, предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.

Ишенбеков, будучи акыном, пересказывал журналистские расследования на кыргызском языке. Его выступления публиковались на ютуб-канале "Айт Айт Десе".

"Из постановления [следователя] о возбуждении дела мы видим, что для них является призывом к массовым беспорядкам. Для них „дискредитация руководства страны побуждает население к насильственным действиям", то есть любая критика власти является призывом. Что само по себе бредово звучит", - сказал Темиров.

По его данным, ожидается, что обвинение в призывах к массовым беспорядкам предъявят еще двум задержанным - оператору Акылу Орозбекову и бывшему журналисту Temirov Live Актилеку Капарову, который ушел из проекта полтора года назад.

Массовые обыски в течение двух дней
16 и 17 января журналисты четырех изданий в Бишкеке пережили массовые обыски и допросы. В первый день сотрудники госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана обыскали и опечатали офис информационного агентства 24.kg по делу о пропаганде войны.

Прямо из офиса редакции на допрос увезли руководство информагентства. Шеф-редактор 24.kg Махинур Ниязова перед отъездом в МВД успела рассказать журналистам, что дело завели из-за материала о войне в Украине.

Бишкекские милиционеры в редакции

Позже руководство информагентства отказалось от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. Ниязову и гендиректора 24.kg Асель Оторбаеву допрашивали два дня подряд.

18 января действующие и бывшие журналисты ютуб-канала Temirov Live были задержаны после обыска редакции и их домов. Сотрудники МВД увезли 11 человек на допрос в качестве свидетелей, после чего журналистам предъявили подозрение и задержали.

Пресс-служба МВД коротко сообщила, что расследование ведется по делу о призывах к массовым беспорядкам. По версии следствия, на ютуб-каналах Temirov Live и "Айт Айт Десе" были обнаружены материалы, которые "содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам".

"Министр внутренних дел мстит нам"
Основатель Temirov Live и "Айт Айт Десе" Болот Темиров полагает, что причиной возбуждения уголовных дел против журналистов стали последние материалы о министре внутренних дел Улане Ниязбекове.

"[В уголовном деле] надуманная статья, в реальности это месть сотрудников МВД и министра за нашу журналистскую деятельность", - сказал Темиров.

Он пояснил, что их команда публиковала расследования об имуществе родственников главы МВД и краже 750 тысяч долларов сотрудниками правоохранительных органов.

"Мы выявили нефтяной бизнес дяди Улана Ниязбекова, особняки в дорогом районе Бишкека, которые оформлены на дядю и маму министра. По данным наших источников, он там проживает. Мы подняли тему его собственного обогащения во время работы в системе МВД", - отметил журналист.

На допросах у задержанных интересовались, где находится сам Болот Темиров, которого в ноябре 2022-го осудили в Кыргызстане по делу о подделке паспорта и насильно вывезли в Россию из зала суда.

"Они меня осудили, депортировали. А сейчас пытаются выяснить, в какой я стране. Возможно, для провокации, возможно, хотят ликвидировать", - сказал Темиров.

Сейчас уголовно преследуют членов его команды и руководительницу проектов Тажибек кызы, которая является супругой Темирова. Тажибек кызы взяла на себя управление Temirov Live и "Айт Айт Десе" после того, как журналиста депортировали из Кыргызстана.

"Кыргызстан считался оазисом свободы в регионе"
Восемь международных правозащитных организаций сделали совместное заявление, в котором призвали власти Кыргызстана прекратить уголовные дела против редакций СМИ, открытых под предлогом "пропаганды войны" и "призыва к массовым беспорядкам".

"Необходимо, чтобы власти немедленно прекратили свои репрессивные действия против независимых СМИ и журналистов, а также позволили им освещать события в стране и остальном мире, не опасаясь возмездия", - говорится в обращении.

Заявление подписали такие организации, как Human Rights Watch, Международное партнерство по правам человека (IPHR), People in Need и Хельсинкский фонд по правам человека.

За последние три года, с приходом президента Садыра Жапарова к власти, Кыргызстан значительно ухудшил свои позиции в международных рейтингах по уровню свободы и демократии.

С 2021 года Кыргызстан входит в категорию несвободных стран по оценке международной неправительственной организации Freedom House. По уровню политических прав и гражданских свобод Кыргызстан получил 27 баллов из ста. Freedom House отмечает, что в стране преследуют оппозиционеров и гражданских активистов.

В рейтинге организации "Репортеры без границ" (RSF) по уровню свободы прессы Кыргызстан опустился на 50 позиций и занял 122-е место - между Тунисом и Нигерией.

"До этого Кыргызстан считался оазисом свободы прессы в регионе. Но можно заметить, что сложилась беспрецедентная ситуация с преследованием журналистов", - отметила глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.

Блокировки сайтов и ликвидация издания
Во время президентства Жапарова в практику вошла досудебная блокировка сайтов СМИ. Это стало возможным благодаря закону о фейках, принятому в августе 2021 года.

Закон наделил министерство культуры правом выносить решения о блокировке сайтов, в случае публикации ложной информации - без судебного разбирательства. Решение, достоверна информация или нет, принимают сами сотрудники министерства.

После вступления закона о фейках в силу на территории Кыргызстана были заблокированы сайты нескольких независимых СМИ. В октябре 2022 года был закрыт доступ к сайту "Радио Азаттык" (кыргызская служба "Радио Свобода", объявлено "иноагентом" в России). После удаления неугодного материала сайт радио был разблокирован в июле 2023-го.

С сентября прошлого года заблокирован сайт издания "Клооп". Причиной блокировки стала публикация, в которой арестованный оппозиционер утверждал, что его пытали в столичном СИЗО-1. Служба исполнения наказания обвинения в пытках отвергла, и Клооп изложил их позицию в новости.

Более того, в бишкекском суде сейчас рассматривают иск о ликвидации издания, зарегистрированного как общественный фонд "Клооп Медиа". Иск против редакции подала прокуратура Бишкека, поскольку, по ее мнению, публикации "Клоопа" негативно влияют на Кыргызстан.

18.01.2024

Источник - turanpress.kz
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