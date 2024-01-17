В Кременском лесу против чеченского спецназа "Ахмат" брошена в бой 1-я украинская женская рота

11:02 18.01.2024

Спецназ "Ахмат" заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ



Tекст: Дмитрий Зубарев



Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

По его словам, на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как "болото", зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ, передает РИА "Новости".



Как пояснил боец, с таким ВС России еще не сталкивались и сначала подумали, что это такие акустические ловушки, но радиоперехваты подтвердили, что да, там женщины стоят.



Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.



Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является "лучшим волонтерством" для украинцев в 2024 году.