КазСпорт-24: Разброд, шатание и игнорирование.., - Е.Косенко

11:31 18.01.2024 Что происходит в сфере казахстанского спорта и какие перспективы ожидаются в наступившем году?

Состояние отраслей – как спорта, так и туризма – последние годы достаточно жестко критикуется, и президент, видимо, решил в преддверии Олимпиады и для выполнения многих своих поручений поставить сюда нового человека, провести аудит ситуации и навести хоть какой-то порядок



Евгений Косенко, turanpress.kz, 17 января



Не так давно – в начале сентября прошлого года – было создано новое министерство – туризма и спорта, который возглавил бывший аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, известный как крепкий хозяйственник и хороший организатор. Состояние отраслей – как спорта, так и туризма – последние годы достаточно жестко критикуется, и президент, видимо, решил в преддверии Олимпиады и для выполнения многих своих поручений поставить сюда нового человека, провести аудит ситуации и навести хоть какой-то порядок.

Создание министерства несколько затянулось, и вот, согласовав функции, бюджетные программы, структуру и кадровый состав, вокруг которого успели пройти некоторые баталии, Маржикпаев начал детально вникать в состояние дел.

На днях министр Маржикпаев подверг резкой критике результаты работы казахстанской Федерации волейбола.

Недовольство главы ведомства вызвали итоги последнего крупного турнира, на котором национальная сборная по классическому волейболу не смогла выиграть медали в принципе, а по пляжному волейболу была завоевана лишь одна "бронза".

"На сегодняшний день результаты на международной арене не радуют. На чемпионатах Азии уже несколько лет, не считая клубные чемпионаты, нет медалей. Последняя серебряная медаль у мужчин была в 2017 году, а у женщин – в 2005 году. Очевидно, чтобы попасть на Игры в Париже, нам необходимо было войти в топ-5 мирового рейтинга. Однако сегодня наша женская сборная на 32 месте, а мужская – на 59 месте. Шансы попадания у видов волейбола на Парижскую олимпиаду-2024, можно сказать, нулевые…", – расстроенно сообщил Ермек Маржикпаев.

В ответ руководство федерации согласилось с тем, что нынешний уровень Национальной волейбольной лиги не соответствует мировому, но отметило и наличие таких проблем, как качественный и возрастной состав национальной команды. На данный момент основной костяк сборной составляют спортсмены старше 30 лет и, кроме того, отсутствует преемственность поколения…

Последнее утверждение весьма любопытно, ведь по данным того же министерства, с развитием преемственности вроде как должно быть в полном порядке.

Так, согласно официальной статистике, волейбол в Казахстане является одним из наиболее массовых видов спорта – организовано порядка 14 тысяч секций в которых занимаются более 600 тысяч детей. И почему среди них не находится замена профи из Национальной лиги – немного непонятно…

Возможно, это было непонятно и самому министру, который по итогам совещания поручил руководству федерации "внедрить новые подходы в подготовке молодых спортсменов, проводить работу по расширению и популяризации волейбола в регионах страны, а также по увеличению представительства Казахстана в международных спортивных организациях".

(Последний пункт тоже вызывает некоторые вопросы в связи с отсутствием прямой связи между количеством заседающих в различных международных организациях спортивный функционеров и реальными достижениями в залах соревнований).

Минорный и несколько раздраженный настрой не так давно назначенного министра, впрочем, понять можно. Во-первых, начиная с декабря прошлого года в руководимом им министерстве идет комплексная проверка со стороны Агентства по противодействию коррупции, триггером к которой стал скандал с "одноразовой" формой спортсменов на последней Азиаде (более подробно к этим событиям мы еще вернемся чуть позже).

Во-вторых, не добавляет душевного оптимизма всевозможные околоспортивные разбирательства в СМИ, скажем так, меркантильного характера (типа той ревизии материальных благ, получаемых именитыми спортсменами от государства, которую спровоцировал олимпийский призер по боксу Сакен Бибосынов, публично пожаловавшийся на невозможность приватизации полученных от акимата квадратных метров жилплощади, причем, на поверку выяснилось, что на деле, он вроде как получил даже больше положенного по закону).

И в-третьих, министерству предстоит очередная "работа над ошибками", провести которую решительно призвал президент Касым-Жомарт Токаев после неутешительных итогов Азиады в Китае:

"Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта" – заявил глава государства в октябре прошлого года.

Тогда же Касым-Жомарт Токаев отметил и необходимостькардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений. А также усилить контроль за эффективностью выделяемых финансов:

"Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры…"



А для всего этого необходимо улучшение качества управления в спортивной сфере в целом:

"Отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным олимпийским комитетом и федерациями. Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям.



Такая ситуация недопустима в преддверии Парижской Олимпиады. Надо провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета...", – подчеркнул президент.

Что же касается деталей, то глава государства настоятельно рекомендовал повысить уровень подготовки национальных сборных и сосредоточиться на вопросах подготовки спортивного резерва:

"Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности.

Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла…"

В принципе, обо всем этом Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил и ранее. Например, в ходе "разбора полетов" по поводу провального выступления казахстанской сборной на Летней Олимпиаде 2021 года:

"Итоговый результат национальной команды – восемь бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете – не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта…



Нужно извлечь уроки из Олимпийских игр в Токио и добиться результатов, которые оправдают ожидания людей на следующих Играх в Париже. Выступление национальной сборной на Олимпиаде показало необходимость срочных и эффективных реформ в такой важной сфере, как спорт. Необходимо уделять внимание развитию массового и детского спорта, а при этом стремиться к большим успехам на мировой арене…"

Тогда, похоже, надлежащих выводов из слов президента сделано не было (тому результат – слабые показатели Зимних Олимпийских игр 2022 года и Азиады 2023 года).



Итогом стало очередное разукрупнение Министерства культуры и спорта, проведенное в сентябре прошлого года, и выделение спорта и туризма в подчинение отдельного ведомства, которое и возглавил Ермек Маржикпаев, успевший, согласно официальной биографии, на заре своей трудовой деятельности, в 1991 году поработать учителем физкультуры и тренером по боксу. Вот ему, собственно, и предстоит разгребать все многолетние "завалы", скопившиеся вокруг казахстанского спорта и каким-то образом вывести его если не на высоту, то хотя бы на минимально приемлемый уровень…



Разброд, шатание и игнорирование



О многочисленных проблемах казахстанского спорта (начиная от перипетий с финансами в спорте "больших достижений" и кончая проблемами развития ДЮСШ) портал "Turanpress" обращался уже не один раз. См. например, такие материалы как "Спортдыра", "Глубокие провалы "высоких достижений", "Почему зимние виды спорта оказались в положении заведомых аутсайдеров?" и вышедший осенью прошлого года материал "Блеск и ржавчина казахстанского спорта", в котором помимо прискорбных результатов "Азиады" подробно разбирались как многочисленные допинговые скандалы, так и очередные прецеденты хищения бюджетных средств, выделяемых на развитие спорта как профессионального, так и любительского.

Здесь достаточно вспомнить, что только за первые шесть месяцев прошлого года за допинг были дисквалифицированы 40 казахстанских спортсменов, а сам Казахстан удостоился сомнительной чести войти в топ-5 спортивно-коррумпированных стран по версии антирейтинга международной спортивной аналитической компании "Sportradar", измеряющей уровень мировой спортивной коррупции.

Поэтому в очередной раз детально вдаваться в историю о том, "как мы дошли до жизни такой", наверное, особого смысла нет, и лучше порассуждать на тему дня сегодняшнего и грядущих перспектив.

Тем более, что ни в отношении первого, ни тем более второго, кристальной ясности, увы, так и не появилось.

Вот, например, вопрос с легионерами, по которому Касым-Жомарт Токаев высказался достаточно однозначно: "Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров…"

Между тем, на днях президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов наоборот объявилоб отмене лимита на легионеров, после которого, клубам будет разрешено выпускать сразу 11 легионеров в составах на матч (до этого разрешалось семь иностранных игроков на поле). Мотивировалось это решение тем что "даст толчок к созданию "живой конкуренции", а вместе с ней к увеличению качества футболу, а также оградит футбольные клубы от "теневых схем", нечистых на руку агентов и недобросовестных футбольных функционеров, что также исключит искусственное повышение зарплат".



С этим мнением оказались не согласны некоторые ветераны казахстанского футбола:

"Я не думаю, что это принесет пользу…Это создаст сложности для казахстанцев. Им сложно будет выигрывать конкуренцию с более мастеровитыми игроками. Особенно тяжело придется молодым футболистам. И так, у нас большие проблемы с юношеской и молодежными командами. Также это создаст условия для откатов и хищения бюджетных денег. Для начала нам надо разобраться с проблемами детско-юношеского футбола, инфраструктуры и так далее. Я думаю, что есть много вопросов…" –заявил в СМИ тренер и бывший член сборной республики Болат Есмагамбетов и предположил дальнейшее развитие событий:

"Мне кажется, что теперь основная ставка будет сделана на легионеров. Возможно, будут приезжать футболисты, которые не сильнее местных игроков. Все это грустно. На бюджетные деньги полностью кормим иностранных футболистов и тренеров…"

В результате, похоже, "побоку" остались не только рекомендации президента Касым-Жомарта Токаева, но и мнения депутатов парламента, также неоднократно поднимавших этот вопрос, да и недавние заверения нынешних функционеров Министерства туризма и спорта о том, что количество любых легионеров будет лишь неизменно сокращаться:

"770 млн. долларов выделяется на спорт высших достижений. И получили только одну бронзовую медаль. А население даже не знает, не проинформирована по распределению этих средств. В своем депутатском запросе я поднял вопрос легионеров. Было даже предложение полностью исключить их из нашего спортивного поля.

Я хочу официальные данные озвучить: "Барыс" – на 2023–2024 годы есть ведомство зарплаты и на первом месте Эдвард Паскуале – за один сезон получит 65 млн. рублей – 290 миллионов тенге – 325 миллионов тенге, на втором месте по зарплате Алекс Грант – 58 млн. рублей – 290 миллионов тенге, третье место – Нельсон Ножье, 35 млн. рублей – 175 миллионов тенге получит. Раньше он получал 18 млн. Это только на хоккей. Это вот наши легионеры, которые получают очень хорошие средства – 2,5 млрд. тенге выходит, причем, написано, что это, не включая сезонные бонусы. Мы что такие богатые, чтобы содержать на таком уровне таких спортсменов?" – заявил в ходе своего выступления в Мажилисе в конце декабря прошлого года депутат Нартай Сарсенгалиев.

В ответ вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев с депутатом полностью согласился и заверил, что количество легионеров во всех видах спорта будет резко сокращено (правда, при этом упомянул некую "политическую плоскость" и "внутренний механизм регулирования"):

"По легионерам – на законодательном уровне везде сократим их численность, информация в СМИ реальна, действительна. У нас хоккейный клуб "Барыс", в будущем мы тоже его финансирование рассмотрим, там есть политический вопрос, в политической плоскости. По легионерам – касается всех видов спорта, да мы должны регламентировать, сколько будет на площадке, но это внутренний механизм регулирования...".



Очевидно, именно таким "внутренним механизмом регулирования" объясняется потенциальное увеличение количества легионеров в футбольных матчах, и соответственно, подобный "внутренний механизм" перевешивает все остальные "механизмы" и "рычаги влияния" включая министерские.

Здесь можно вспомнить и несколько равнодушное отношение к профильному ведомству со стороны функционеров некоторых федераций.



Например, в октябре прошлого года пресс-служба министерства рассказала о том, что, "исполняя поручение президента Касым-Жомарта Токаева, ведомство начало принимать отчеты федераций по разным видам спорта, оценивая результаты завершившихся в Китае Азиатских игр".

Первой свой отчет представила Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы. При этом, как сообщалось, главный тренер по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко встречу с министром проигнорировал.



"Министр туризма и спорта сделал замечание по этому поводу руководству федерации и отметил неудовлетворительное выступление наших атлетов. Он особо подчеркнул слабую функциональную и физическую подготовку спортсменов…", – отметили в пресс-службе Минспорта.



Тогда же досталось и Федерации водных видов спорта, отчет которой министра также не удовлетворил. Ермек Маржикапаев отметил, что женская сборная по водному полу удовольствовалась "бронзой", выполнив программу-минимум, хотя перед ней стояла задача завоевать второе место. А мужская сборная, которая до этого неоднократно брала "золото" Азиатских игр, на этот раз вообще не прошла в финал, потеряв право на участие в Олимпиаде 2024 года…

В декабре прошлого года в ходе брифинга в СЦК Ермек Маржигапаев опять сосредоточился на подготовке в Олимпиаде 2024 года, сообщив, что планируется сокращение финансируемых из бюджета видов спорта с акцентом на финансирование олимпийских и параолимпийских видов.



"Сейчас государство финансирует 180 видов спорта, из них только 46 признано Международным олимпийским комитетом. Из 46 Казахстан участвует в 20–28 видах, а награды получает по 5–7. Теперь государство намерено сократить количество видов спорта, финансируемых из бюджета. 50 видов спорта должны и обязаны получать развитие и финансирование. Это летние, зимние Олимпийские виды спорта, Паралимпийские, виды спорта, включенные в Азиатскую программу, и национальные виды спорта. Вот наши приоритетные виды спорта…" – заявив министр с оговоркой, что это дело будущего:

"Но это не значит, что завтра решится вопрос. Мы четко распишем, по каким видам спорта будет урезано финансирование, чтобы дети, преподаватели могли вовремя сориентироваться…"

Кстати, что касается бюджетного финансирования различных видов спорта, то в октябре эту тему также поднимал мажилисмен Нартай Сарсенгалиев, перечислив некоторые из них:

"Пенчак силат, спортивная рыбалка, биатл, триатл, петанк, текбол, унифайт, черлидинг. Есть ли кто-нибудь, кто слышал такие названия раньше?" – удивлялся в своем выступлении парламентарий, еще раз напомнив о том, что в 2023 году на развитие спорта из бюджета было выделено 775 миллионов долларов (356 миллиардов тенге).

Здесь можно отметить, что о таких видах спорта как минимум слышали в профильном министерстве, так как в ноябре прошлого года приказом министра был утвержден обновленный список приоритетных видов спорта, где согласно приложению все упомянутые мажилисменом названия по-прежнему присутствуют (в разных группах ранжирования). И соответственно, вопрос их полноценного бюджетного финансирования с повестки дня пока не снят. Тут, конечно, дело не в одном запросе, а нужна профессиональная дискуссия: что и как вообще нужно развивать.



Продолжение следует Источник - turanpress.kz

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