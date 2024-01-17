Президент Туркменистана уволил генпрокурора и присвоил звания генерал-майоров силовикам

12:13 18.01.2024

16 января президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное выездное заседание Государственного совета безопасности по итогам работы военных и правоохранительных органов за 2023 год, сообщает госинформагентство ТДХ.



На заседании глава государства уволил генпрокурора Сердара Мяликгулыева "за невыполнение должным образом своих служебных обязанностей и низкий уровень организации работы прокуратуры".



Младший советник юстиции Мяликгулыев находился на этом посту с 5 июля 2022 года, ранее он занимал должность прокурора Ашхабада. На его место назначен государственный советник юстиции 3 класса Бегмурат Мухамедов. Президент приказал ему укреплять материально-техническую базу подведомственных структур и улучшать жилищно-бытовые условия сотрудников прокуратуры.



Бегмурат Мухамедов

В этот же день Меджлис Туркменистана постановил "согласиться с предложениями" президента об увольнении Мяликгулыева и назначении Мухамедова.



После смены генпрокурора и положительных отчетов руководителей силовых ведомств Сердар Бердымухамедов присвоил воинские звания и квалификационные классы руководителям ведомств.



Звание генерал-майор присвоено: начальнику Государственной пограничной службы полковнику Язгелди Нурыеву, министру национальной безопасности полковнику Назару Атагараеву и председателю Государственной таможенной службы полковнику Маскату Худайкулыеву.



Министру внутренних дел полковнику полиции Мухаммету Хыдырову присвоено специальное звание генерал-майор полиции.



Председателю Государственной миграционной службы подполковнику Аманмухаммету Сазакову присвоено воинское звание полковник.



Министру адалат старшему советнику юстиции Мереттагану Таганову присвоен квалификационный класс государственного советника юстиции 3-го класса.