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    Узбекистан   | 
Агентство продвижения экспорта преобразуют в Компанию развития торговли Узбекистана
16:24 18.01.2024

Президент заявил, что Агентство продвижения экспорта превратилось в "бухгалтера-кассира", который просто выделяет бизнесу готовые деньги от государства и неэффективно использует средства. Поэтому агентство будет преобразовано в Компанию развития торговли в рамках требований ВТО.

Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли будет преобразовано в Компанию развития торговли. Об этом на совещании 18 января сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Отмечалось, что на кредитование экспорта выделены ресурсы на 200 млн долларов. В этом году на поддержку экспортеров направят еще 800 млрд сумов.

Однако президент указал, что Агентство продвижения экспорта совместно с руководителями отраслей и регионов "не в состоянии обеспечить эффективное использование этих средств".

Например, на каждый доллар, выделенный на льготных условиях на предэкспортное финансирование, в среднем приходится 5 долларов экспорта. Однако в сфере электротехники этот показатель составляет 2,5 доллара, в сельском хозяйстве и фармацевтике - 3 доллара.

При этом объем поставок продукции в зарубежные страны некоторых предприятий оказался меньше полученного кредита, а некоторые взяли займ и вообще не экспортировали. 31 предприятие, получившее в прошлом году 4,5 млрд сумов средств на внедрение международных стандартов и сертификации, также не занималось экспортом, говорится в сообщении.

Глава государства раскритиковал тот факт, что вместо того, чтобы быть настоящим помощником экспортерам, агентство превратилось в "бухгалтера-кассира", направляющего готовые деньги от государства.

Теперь агентство будет преобразовано в Компанию развития торговли в рамках требований Всемирной торговой организации (ВТО).

Министерство инвестиций будет определять, какая продукция на каком зарубежном рынке наиболее востребована. Для доступа на эти рынки будут достигаться межправительственные соглашения.

Торгово-промышленная палата должна помочь предпринимателям адаптироваться к требованиям новых рынков.

Компания будет распределять субсидии, кредиты и помощь на основе нового рейтинга устойчивости предпринимателей, в первую очередь, экспортерам, выходящим на новые рынки с продукцией с высокой добавленной стоимостью. Как сообщалось ранее, этот рейтинг заработает 1 марта.

Агентство продвижения экспорта было создано в конце 2018 года на базе Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства при Национальном банке внешнеэкономической деятельности. Его основными задачами являются информационно-аналитическое сопровождение экспортной деятельности, а также финансовая поддержка экспортной деятельности. Агентство выступало в качестве госинститута поддержки несырьевого экспорта, предоставляющего узбекистанским экспортерам финансовые и нефинансовые меры поддержки экспорта для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке и решения существующих экспортных барьеров при торговле.

На этом же совещании президент назвал экспортный план руководства инвесткомплекса правительства и хокимов на 2024 год недостаточным. По его словам, чтобы вывести экономику Узбекистана на новый уровень, необходимо наращивать экспорт минимум на 30% в год. Премьеру поручено наказать заместителей хокимов четырех областей.

Источник - gazeta.uz
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