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Инфаркты, инсульты, старческое слабоумие - выстоят ли Байден с Трампом? - The Economist
18:20 18.01.2024

The Economist
Великобритания

Инфаркты, инсульты, старческое слабоумие - выстоят ли Байден с Трампом?
The Economist: шансы Байдена и Трампа пережить второй срок составляют около 75%

В 2017 году Трамп стал самым старым президентом в истории США, но Байден побил его рекорд, пишет The Economist. Возраст дает о себе знать: оба грешны в многочисленных оговорках, заминках и оплошностях. Так каковы их шансы дожить до конца второго срока в случае переизбрания? Таким вопросом задается автор статьи.

Считается, с возрастом приходит мудрость. Но и дряхлость тоже. И когда последняя все же начнет перевешивать, то, пожалуй, даже для самых честолюбивых наступает время задуматься - не пора ли уйти на пенсию, облачиться в домашние тапочки и усесться в кресло-качалку.

Но даже если Джо Байден или Дональд Трамп и рассматривали такой сценарий, они его явно отвергли. Вместо этого оба пошли на второй срок, претендуя чуть ли не на самую изнурительную работу на планете. Трампу сейчас 77 лет, а после выборов стукнет 78. Байдену 81 год, и в случае победы к концу срока ему будет уже 86.

Самое популярное научное объяснение старения - теория одноразовой сомы. Она гласит, что естественный отбор предпочитает молодость возрасту ради оптимальной передачи генов следующему поколению. В случае с обоими кандидатами именно так и случилось. У Байдена четверо детей и семеро внуков. У Трампа - пятеро детей и десять внуков. Но обратная сторона эволюции, отмечают многие, проявляется все чаще - в многочисоленных оговорках, заминках и оплошностях. В этом грешны оба, но особенно Байден. Некоторые даже считают, что пора всерьез задуматься о тапочках.

Своим возрастом Байден и Трамп резко выделяются как на фоне других американских президентов, так и нынешних глав других государств. В 2017 году Трамп стал самым старым президентом в американской истории. В 2021 году его рекорд побил Байден.

Американская исключительность

Исследование аналитического центра Пью показало, что из 187 стран, по которым доступны данные, лишь в восьми лидеры старше Байдена. (Старейший из всех - 90-летний Поль Бия из Камеруна.) В богатых демократических странах ОЭСР с 1950 года главы государств постепенно молодеют. За последние полвека средний возраст вступления в высшую должность снизился с 60,2 до 55,5 лет. Насколько вероятно, что Байден или Трамп благополучно дойдут до финиша?

Это уравнение с несколькими переменными. Не все необходимые личные данные находятся в открытом доступе. И наука о старении в этом вопросе неоднозначна. Некоторые исследования показывают, что президентство подрывает здоровье. В исследовании Гарвардской медицинской школы и Медицинской школы Университета Кейс-Вестерн-Резерв за 2015 год изучались выборы глав государств 17 богатых стран, начиная с 1722 года. И делался вывод, что победители жили в среднем на 4,4 года короче, чем проигравшие, в принципе не занимавшие высших должностей. С другой стороны, президент стоит на самой вершине общественной иерархии. Это может, наоборот, увеличить продолжительность жизни, как показывают многочисленные исследования, начиная с госслужащих Уайтхолла (улица в центре Лондона, чье название стало нарицательным для британского правительства. – Прим. ИноСМИ), которых с 1967 по 1988 изучал Майкл Мармот из Университетского колледжа Лондона.

Возможно, противоположные эффекты уравновешиваются. В своей работе 2011 года Джей Ольшанский, геронтолог из Университета Иллинойса, оценил ожидаемую среднюю продолжительность жизни мужчин-современников американских президентов на основе современных на тот момент данных в 73,3 года. Средняя же продолжительность жизни президентов, умерших естественной смертью, составила 73,0 года. Это говорит либо о том, что должность президента никак не сказывается, что противоречит исследованию Гарварда и Кейс-Вестерн-Резерв (а также другим работам), либо что конкретно этим президентам от природы была отпущена более долгая жизнь. Объяснение доктора Ольшанского, склоняющегося ко второй версии, заключается в том, что президенты, как правило, выходят из привилегированных семей (все, кроме десяти, получили высшее образование) и имеют массу вытекающих из этого плюсов для здоровья.

Однако смерть - не единственное, что может прервать полномочия действующего президента. Тяжелый сердечный приступ или инсульт могут повлечь за собой отставку или применение 25-й поправки о недееспособности президента. Грубо говоря, риск инсульта удваивается с каждым десятилетием. Это тревожно само по себе. Но встает еще и вопрос об умственных способностях. Даже если отбросить в сторону инсульты, прожитые годы несут две угрозы мозгу: специфические формы слабоумия, например болезнь Альцгеймера, и общее, скажем так, торможение - хотя недавние исследования показывают, что эти процессы могут частично совпадать.

Медицинская визуализация позволяет исследовать мозг даже без явных симптомов деменции на наличие скоплений деформированных белков (это из признаков болезни Альцгеймера). Исследование 2019 года невролога Джонатана Шотта и его коллег из Калифорнийского университета, показало, что такие бляшки пагубны даже для тех, у кого нет официального диагноза.

Другая работа, опубликованная в 2022 году командой Северо-Западного университета в Чикаго, изучала нейрофибриллярные клубки - еще один признак болезни Альцгеймера. В докладе сообщалось, что у так называемых "суперстариков" или бодрых долгожителей - кому повезло в генетической лотерее одноразовой сомы и кто сохранил здоровый дух в здоровом теле на фоне очевидных возрастных изменений у других - таких клубков было меньше, чем у более молодых и формально здоровых.

Что бы за ним ни стояло, из всех симптомов нынешних кандидатов снижение когнитивных функций обсуждается чаще всего. Особенно это касается явных эпизодов склероза, замеченных за обоими. Так, в 2021 году Байден забыл имя собственного министра обороны Ллойда Остина. А Трамп спутал президента Китая Си Цзиньпина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Исследования показывают, что умственные способности меняются с возрастом по-разному: одни снижаются, а другие, наоборот, улучшаются - как минимум, на какое-то время. Работы Джошуа Хартшорна и Лоры Жермин из Гарвардского университета и Массачусетской больницы соответственно подтверждают мысль, что мудрость действительно приобретается с возрастом - до определенного момента. Арифметические способности и когнитивные навыки, а также словарный запас улучшаются до 50 лет, после чего начинают ослабевать.

Однако что касается задач, связанных с кратковременной памятью (запоминание непосредственно после ознакомления) и рабочей памятью (по прошествии получаса), то начиная примерно с 20 лет эти способности неуклонно снижаются. И некоторые показатели к 85 годам падают ниже среднего показателя населения на целую половину стандартного отклонения.

Не все люди созданы равными

Все это может быть основанием для некоторой опаски к пожилым кандидатам. Но доктор Ольшанский из Университета Иллинойса это решительно отметает. Во-первых, он приводит уже высказанное общее замечание о привилегированном происхождении большинства кандидатов, выросших в благоприятной для здоровья среде. Второе возражение, касающееся непосредственно Байдена и Трампа, заключается в том, что, по его мнению, они сделаны из более прочного генетического "теста", чем большинство сверстников, - иными словами, что они и есть "суперстарики".

Трамп, несомненно, рос в привилегированной семье. Его отец-предприниматель был мультимиллионером. Судьба семьи Байдена была менее однозначной. Но все же подростком ему посчастливилось попасть в частную школу. Это вполне типично. Куда больше интригует довод о "суперстариках". Четыре года назад, в ходе прошлого поединка Байдена и Трампа, доктор Ольшанский и пятеро его коллег проанализировали важные данные о противниках.

Оба происходят из семей-долгожителей, и у каждого родители дожили до восьмидесяти и девяноста. Это хороший показатель долголетия. Но братья Трампа умерли в 42 и 71, а у его отца развилась болезнь Альцгеймера. И то, и другое во всех расчетах записывается против него, равно как и излишний вес и отсутствие привычки к физическим упражнениям по сравнению с Байденом.

Однако доктор Ольшанский на основе этих данных и общедоступных медицинских сведений заключил, что вероятность выжить в следующие четыре года у обоих выше средней. По его подсчетам, шансы Байдена составляют 95% шансов (по сравнению с 82% для типичного сверстника). Шансы Трампа - 90% (по сравнению с 86% для типичного сверстника). Примечательно, что Трамп моложе, однако его прогноз оказался хуже.

На этот раз врачи еще не давали полного заключения по этому вопросу. Но 7 января в статье в вашингтонской газете The Hill доктор Ольшанский заявил, что сегодня шансы Байдена пережить второй срок на посту президента близки к 75% (примерно на 10% выше, чем у сверстников). Сопоставимые, пусть и несколько менее благоприятные шансы, он дал и Трампу.

Что касается эпизодов склероза, то как минимум часть их доктор Ольшанский склонен списать на ошибки выборки в результате неустанного изучения. Так, насчет инцидента в июне 2022 года, когда Байден упал с велосипеда, он отмечает, что президент лишь зацепился ногой за педальный ремешок, а не потерял равновесие - а такой несчастный случай может случиться с каждым. Куда уместнее, заключил он, обсуждать, что 79-летний на тот момент мужчина в принципе катается на велосипеде.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705591200


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