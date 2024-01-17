Танкеры встали. Бои в Красном море задерживают поставки катарского СПГ в Европу, - Мурат Темизер

18:22 18.01.2024

Anadolu Ajansı

Турция



Столкновения в Красном море показали важность региона с точки зрения торговли СПГ

Anadolu: бои в Красном море задерживают поставки катарского СПГ в Европу



Столкновения в Красном море стали причиной простаивания грузовых судов, сообщает Anadolu. Последние события показали, насколько регион важен для движения СПГ-танкеров, ведь пролегающие через акваторию маршруты обеспечивают Европу газом, в котором она так остро нуждается после введения антироссийских санкций.



Из государств Залива - в первую очередь из Катара - осуществляется активный экспорт ископаемого топлива, в частности СПГ, в западные страны. Маршрут через Красное море с использованием Суэцкого канала и выходом в Средиземное море является наиболее экономичным вариантом по части стоимости поставок и времени перевозки.



Нападения хуситов на суда, принадлежащие Израилю и США или направляющиеся в эти страны с коммерческими целями, приводят к тому что корабли многих стран и судоходных компаний отказываются от использования этого маршрута.



Согласно сведениям, собранным на основе данных международных сайтов по отслеживанию судоходства, в начале текущей недели по меньшей мере три судна с СПГ, принадлежащие Катару, совершили незапланированную остановку у берегов Омана. Можно было видеть, что СПГ-танкеры Al Ghariya, Al Huwaila и Al Nuaman из Катара не меняли своего местоположения.



Еще одно катарское судно, перевозящее СПГ, - Al Rekayyat тоже остановилось посреди Красного моря и не обновляло информации о своем местоположении с 10 января.



В последние недели многие СПГ-танкеры стали избегать использования маршрута через Красное море и выбирать путь через мыс Доброй Надежды.



Маршрут Красное море - Суэцкий канал - самый дешевый вариант



Алекс Фроли (Alex Froley), аналитик рынка СПГ в ICIS, которая является крупнейшим в мире поставщиком информации о нефтехимическом рынке, в беседе с корреспондентом Anadolu отметил, что если Катар будет отправлять СПГ-грузы в европейский регион вокруг Африки, а не через Суэцкий канал, то время пути может увеличиться больше чем в два раза.



По его словам, СПГ-танкеру, отправляющемуся из Катара, требуется около 29 дней, чтобы добраться до Турции и Европы, обогнув Африку. "Путь через Суэцкий канал занимает 12 дней, - продолжил эксперт. - Это означает возможные задержки, к тому же Катару, возможно, придется найти больше судов, чтобы выполнить все поставки, а это предполагает увеличение затрат".



На вопрос "является ли СПГ уязвимым ресурсом" Фроли ответил: "Он может быть уязвимым перед лицом перебоев на ключевых торговых маршрутах. Например, из-за засухи, вызывающей понижение уровня воды, становится трудно использовать Панамский канал, а теперь прерывается путь и через Суэцкий канал. Вместе с тем, если сбои продлятся долго, также проявится гибкость транспортировки СПГ, которая значительно выше, чем у трубопроводного газа".



Фроли напомнил, что Япония остановила все свои атомные энергоблоки после аварии на "Фукусиме" в 2011 году и перешла на СПГ.



Европа тоже закупает больше СПГ после того, как перестала получать природный газ из России по трубопроводам, обратил внимание аналитик. "Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективах возможно переопределение маршрутов, и суда могут начать следовать по новым путям", - добавил собеседник агентства.



Фроли отметил, что обычно через Красное море - Суэцкий канал каждый месяц проходит порядка 30-40 судов с СПГ.



Ситуация в Красном море



В качестве реакции на нападения Израиля в секторе Газа йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, с 31 октября 2023 года начали захватывать у берегов Йемена торговые суда, связанные, по их словам, с израильскими компаниями, и атаковать некоторые корабли с помощью дронов и ракет.



Министерство обороны США заявило, что за это время американским силам неоднократно доводилось сбивать ракеты и дроны-камикадзе, запущенные из Йемена.



На фоне действий хуситов многие судоходные компании решили прекратить свои рейсы через Красное море.



США 18 декабря 2023 года объявили о создании многонациональных "объединенных морских сил" и проведении операции "Страж процветания" против сил хуситов при участии группы стран на том основании, что безопасность мировой морской торговли находится под угрозой.



31 декабря три катера хуситов, которые попытались захватить связанный с Израилем корабль в Красном море, попали под обстрел американских вертолетов.



10 января хуситы заявили об атаке на американский корабль в Красном море с помощью ракет и дронов-камикадзе, сославшись в качестве основания на поддержку Израиля.



11 января Совет Безопасности ООН принял представленный США и Японией проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению атак хуситов в Красном море.



По Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное море с Красным и предлагает кратчайший путь между Европой и Азией, осуществляется примерно 12% мировой торговли.



Автор: Мурат Темизер (Murat Temizer).