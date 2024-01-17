 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия успешно вышла на безбрежный рынок Исламского мира, - Ильбер Васфи Сель
18:25 18.01.2024

dikGAZETE
Турция

Выход России на рынок исламского мира
dikGAZETE: товарооборот между Россией и странами ОИС существенно вырос

Россия стала первой страной за пределами исламского мира, которая официально ввела стандарты "халяль", сообщает dikGAZETE. Это не только способствует увеличению ее экспортных возможностей, но и укрепляет партнерство Москвы с мусульманскими государствами.

В 2023 году Россия стала первой страной за пределами исламского мира, которая внедрила собственные стандарты "халяль".

Сертификат халяль, подготовленный ею в ноябре, стал всемирно известен и призван содействовать поставкам продукции мусульманским странам и народам Персидского залива, таким как ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Йемен, а также Центральной Азии, Восточной Азии и Африки.

На традиционном 15-м Международном экономическом форуме "Россия – исламский мир" в Казани (Kazan Forum – 2024), который пройдет 14-19 мая 2024 года, встретятся эксперты по продукции халяль со всего мира. Специалисты расскажут о том, какие возможности открываются на рынке исламских государств.

Индустрия халяль активно развивается как в России, так и во всем мире. Тот факт, что в казанском форуме, судя по заявлениям его организаторов, примут участие представители стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), свидетельствует о том, что одной из главных тем здесь станет продовольственная продукция халяль.

Из выступления генерального секретаря ОИС Хусейна Ибрахима Тахи (Hüseyin İbrahim Taha) на казанском форуме 2023 года мы узнали, что товарооборот между Россией и странами – членами организации растет. Даже неглубокий поиск в интернете показывает, что этот показатель увеличился до больших объемов, таких как 113,3 миллиарда долларов. При этом мировой рынок продукции халяль составляет 2,6 триллиона долларов и в ближайшие пять лет, как прогнозируется, увеличится до 11 триллионов долларов.

Если мы посмотрим на другие заявления генсека ОИС, взаимные поставки продукции халяль, в соответствии с исламскими нормами, также открывают новые взаимные возможности.

Недавно созданный Центр компетенций халяль Российской Федерации "Роскачество-Халяль" разработал сертификацию продукции халяль и стал первой в стране организацией, аккредитованной по международным стандартам.

Это же учреждение в минувшем ноябре удостоилось сертификата Центра по аккредитации GAC Совета сотрудничества стран Персидского залива, получив таким образом одобрение поставок продовольственной продукции халяль в международном масштабе.

Опять же, когда этот вопрос обсуждался на казанском форуме 2023 года, глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии Юсуф Салем аль-Харби (Yusuf Salem Al-Harbi) заявил о необходимости взаимного признания систем сертификации халяль.

Аль-Харби отметил, что Саудовская Аравия открыта для межправительственного сотрудничества по этому вопросу.

Как первая страна за пределами исламского мира, получившая международную аккредитацию для выхода на рынок стран Персидского залива, Россия планирует увеличить свой экспорт в ближайшем будущем, сократить затраты и повысить компетентность компаний-поставщиков.

В этой связи Россия на сегодняшний день включает в ассортимент продукции халяль мясо птицы, говядину, кондитерские изделия и молочные продукты.

Россия работает в области сертификации не только со странами Персидского залива, но и в то же время с Ираном, Индонезией, Малайзией, Турцией, Казахстаном, Киргизией, и планирует совершенствоваться в этом смысле.

Ожидается, что казанский форум 2024 года также станет важной площадкой, на которой будут приняты новые решения и заключены международные соглашения для развития мирового рынка продукции халяль.

В рамках форума также пройдет выставка "Russia Halal Expo – 2024", на которой будут продемонстрированы проекты, реализуемые Россией по стандартам халяль.

На выставке будут представлены продукты и услуги халяль в сфере продовольственных и непродовольственных товаров, оптовой и розничной торговли, машиностроения, строительства, индустрии моды и красоты, финансов и инвестиций, туризма, образования, информации и здравоохранения.

Регистрация для участия в "Kazan Forum – 2024", включая средства массовой информации и журналистов, началась 11 декабря 2023 года.

Автор: Ильбер Васфи Сель (İlber Vasfi Sel)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705591500


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