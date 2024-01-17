Пакистан отозвал посла из Ирана в ответ на ракетный удар

19:21 18.01.2024

МИД Пакистана заявил, что считает ракетный удар Ирана незаконным шагом. В качестве ответного шага Исламабад отзывает своего посла из Тегерана. Также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне, сообщается на сайте министерства.



"Вчерашнее неспровоцированное и вопиющее нарушение пакистанского суверенитета Ираном является нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН", - говорится в сообщении.



Исламабад попросил иранского посла, который находился в Тегеране во время атаки, не возвращаться.



Вчера, 16 января, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, входит в вооруженные силы Ирана) нанес ракетные удары по штабам террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Отмечается, что штабы группировки были уничтожены ракетами и беспилотниками.