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Харьков. Рос-ракета удачно познакомилась с отрядом французских наемников
20:34 18.01.2024

Одним ударом в Харькове прихлопнули французских наемников и кураторов националистов

Также под удар угодило здание военкомата, куда националисты свозили мобилизованных харьковчан

Александр БОЙКО

Кроме французских наемников под удар в Харькове попали кураторы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) (запрещенная в РФ террористическая организация).

Об этом сообщил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев. Он подтвердил, что в уничтоженном здании Харькова жили как французы, так и иностранцы, которые курируют РДК.

А еще отметил, что рядом с расположением наемников находилось здание харьковского военкомата, куда силой свозили пойманных мобилизованных харьковчан. Теперь нет.

Напомним, по данным Минобороны России вечером 16 января Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники.

В результате удара, здание, в котором жили наемники, было полностью разрушено.

"Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения", - прокомментировали в военном ведомстве.

Напомним, только за прошлую неделю Минобороны России заявило о нанесении 23 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности с неба и моря, в том числе гиперзвуковыми авиационными комплексами "Кинжал". Все чаще наши военные сообщают о вскрытии таких гнойников со скоплением иностранных наемников. И эти цели остаются в приоритете, так как именно иностранные специалисты обслуживают иностранную военную технику.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу называл цифры, которые говорят о всей серьезности намерений коллективного Запада. Его руководство уже потратило на гибридную войну с Россией уже более 200 млрд.долларов, и страны НАТО продолжают поставлять вооруженным силам киевского режима свое вооружение, разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов.

Источник - КП
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