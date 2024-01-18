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|США ввели санкции против компании из ОАЭ и 17 танкеров из-за российской нефти
22:09 18.01.2024
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ КОМПАНИИ ИЗ ОАЭ И 17 ЕЕ ТАНКЕРОВ ИЗ-ЗА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
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США ввели санкции в отношении компании из Объединенных Арабских Эмиратов за перевозку российской нефти по цене выше установленного потолка. Об этом сообщило 18 февраля министерство финансов США, передает корреспондент REX.
Согласно заявлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства, в санкционный список внесена транспортная компания Hennesea Holdings Limited из Абу-Даби.
Также санкции введены в отношении 17 принадлежащих ей сухогрузов и нефтеналивных танкеров.
В пресс-релизе отмечается, что суда компании участвовали в транспортировке "нефти российского происхождения по цене выше предельных $60 за баррель" и неоднократно совершали заходы в российские порты.