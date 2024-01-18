США ввели санкции против компании из ОАЭ и 17 танкеров из-за российской нефти

22:09 18.01.2024

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ КОМПАНИИ ИЗ ОАЭ И 17 ЕЕ ТАНКЕРОВ ИЗ-ЗА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

18 января 2024

Банки Турции пытаются обойти санкционные ограничения

Запрет на поставки пива в Россию: удар придется на Европу

Намерение Байдена "конфисковать" российские деньги в Китае назвали "гнусным способом обогащения"

США ввели санкции в отношении компании из Объединенных Арабских Эмиратов за перевозку российской нефти по цене выше установленного потолка. Об этом сообщило 18 февраля министерство финансов США, передает корреспондент REX.



Согласно заявлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства, в санкционный список внесена транспортная компания Hennesea Holdings Limited из Абу-Даби.



Также санкции введены в отношении 17 принадлежащих ей сухогрузов и нефтеналивных танкеров.



В пресс-релизе отмечается, что суда компании участвовали в транспортировке "нефти российского происхождения по цене выше предельных $60 за баррель" и неоднократно совершали заходы в российские порты.