Иран и Пакистан на грани войны, - Ст.Тарасов

22:16 18.01.2024

ИРАН И ПАКИСТАН НА ГРАНИ ВОЙНЫ?

Станислав Тарасов

18 января 2024

В Иране, на юге, на границе с Пакистаном в окрестностях города Сераван провинции Систан и Белуджистан прогремели взрывы. Высокопоставленный источник в разведке Пакистана заявил, что может "только подтвердить, что мы совершаем нападения на антипакистанские группы боевиков, нацеленные на Иран". МИД Пакистана также отметил, что "в иранской провинции Систан-Белуджистан была проведена серия высокоточных военных ударов с высокой степенью координации и особой направленности, направленных на укрытия террористов".



Напомним, что 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР нанес удар по базе группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. Исламабад назвал этот удар "нарушением воздушного пространства страны" и обещал, что "не оставят без ответа этот незаконный акт со стороны Тегерана". Ответ, как видим, последовал.



При этом накануне в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана в результате вооруженного нападения погиб полковник КСИР. В течение дня шли боевые столкновения в районе Раск. Пакистанские СМИ также сообщили, что "в ближайшие дни Пакистан направит дополнительные военные силы к границам Ирана для "повышения безопасности границ".



По логике, удары Ирана по белуджским сепаратистам на руку и Пакистану. Возможно, это его ответная реакция на удар по государственности и авторитету центральной власти. При этом в Исламабаде понимают, что крупная война не выгодна никому в регионе. К примеру, от войны США в Ираке выиграли курды, обретя де-факто независимость. Если Пакистан увязнет в противостоянии с Ираном, то у белуджей, как и у курдов, вырастут шансы в борьбе за свое государство. Но то, что происходит сейчас между Ираном и Пакистаном, The Wall Street Journal квалифицирует как необычные события, потому что за несколько часов до атаки Пакистана глава МИД Ирана провел в Давосе встречу с премьер-министром Пакистана и стороны обсуждали "необходимость следовать предыдущим соглашениям о борьбе с терроризмом". Поэтому у экспертов возникают подозрения, что конфликт на Ближнем Востоке с вовлечением в него Ирана и Пакистана становится более масштабным и опасным.