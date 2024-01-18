Пекин уже готов к воссоединению. А Тайбей? - В.Рубин

00:13 19.01.2024

ПЕКИН УЖЕ ГОТОВ К ВОССОЕДИНЕНИЮ. А ТАЙБЕЙ?



Послесловие к выборам. Еще свежи в памяти результаты выборов 13 января, принесшие ожидаемую победу кандидату в президенты от Демократической прогрессивной партии 64-летнему Вильяму Лаю (Лай Циндэ), он набрал чуть более 40 процентов голосов, однако в парламенте правящая партия потеряла большинство, а многие молодые тайваньцы проголосовали за экономические, политические и культурные преимущества воссоединения с исторической родиной. По их мнению, обе стороны - материк и остров - при наличии доброй воли могли бы уже сейчас сесть за стол переговоров, однако если ДПП продолжит настаивать на независимости Тайваня, на повестке дня останется только один вариант - военное урегулирование проблемы "двух китаев". Поговаривают, что новый президент его сторонник.



"Только будучи китайцами, мы можем обрести уверенность и стать самой могущественной страной в мире. Если мы останемся только тайваньцами, мы будем всего лишь вассалом Соединенных Штатов".



Многие молодые люди на Тайване пользуются разработанной в Китае популярной во всем мире социальной сетью TikTok, которую в США пытаются обложить красными флажками, поставить вне закона за якобы вмешательство во внутренние дела и потенциальные угрозы безопасности. Они видят быстрый рост уровня жизни на материке и большой потенциал для дальнейшего экономического прогресса. Избиратели партии Гоминьдан, а их на острове немало, против суверенитета Тайваня.



Материковый Китай уже готов к воссоединению с островом в буквальном смысле. На 2035 год планируется завершение строительства моста через пролив, по которому могут начать движение скоростные поезда. К этому же году, как прогнозируется, китайская экономика вплотную приблизится или даже превзойдет по объему экономику США и станет крупнейшей в мире. Жители Тайваня воочию убеждаются в плюсах воссоединения с материком: сегодня ВНП их соседа через пролив, провинции Фуцзянь, превышает тайваньский. Раньше, лет 30 тому назад, уровень жизни на Тайване был намного выше, чем в провинции Фуцзянь, сегодня же экономика острова отстает от провинциальной.



Время на стороне Пекина. Демократическая прогрессивная партия, находящаяся сейчас у власти на острове, не сможет повлиять на генеральную линию Коммунистической партии Китая, изменить расстановку сил. Пекин надеется на мирное воссоединение с островом, но никогда не говорил, что откажется от использования военной силы для достижения поставленной цели. Сила понадобится для ограничения независимости Тайваня, а не против населения острова. Если Тайвань не сделает заявку на независимость, перспектива блокады острова и военного конфликта отпадет сама собой, как бы ни пытались США и их союзники извратить политику КНР.



Когда председатель КНР Си Цзиньпин встретился с американским коллегой Джо Байденом в Сан-Франциско в ноябре 2023 года в ходе официального визита, он призвал США поддержать мирное воссоединение Китая, то есть, тот самый курс, которого они официально придерживаются в ООН. Байден заверил собеседника, что "не поддерживает независимость Тайваня". Дипломатический язык - это то, когда говорят одно, но имеют в виду другое. Цель США - использовать Тайвань в качестве инструмента для сдерживания военного и экономического развития материкового Китая, посредством поставок вооружений превратить остров в своего рода непотопляемый авианосец у берегов Китая. Китай - главный стратегический противник Вашингтона.



Так называемое будущее неизбежное "вторжение" на Тайвань, клише, подхваченное западной пропагандой, не имеет под собой основы, это дымовая завеса для соглашения между США и сепаратистами в сфере обороны. Нужно отдавать себе отчет: Тайвань никогда не был отдельным суверенным государством. Конфликт, политические разногласия между материком и островом сугубо внутреннее дело Китая, в которое никому не стоит вмешиваться. Сам термин "вторжение" звучит в данном контексте довольно двусмысленно, имея в виду реальное вторжение армии северян под руководством Авраама Линкольна в южные штаты в годы гражданской войны в Северной Америке между "Союзом" и отколовшейся "Конфедерацией", закончившееся - напомним - объединением страны.



Еще один лживый нарратив западных СМИ - "китайская военная угроза". Но КНР с 1979 года не воевала ни с одной страной, в то время как США… да что там говорить, трудно назвать военные конфликты на планете, к которым Вашингтон не имел бы хотя бы косвенного отношения. Военные расходы США составляют почти 40% от общемировых, что представляет реальную угрозу для всех стран, включая Китай. И сегодня США ведут торговую и технологическую холодную войну против Китая, пытаясь ограничить его развитие и влияние на мировые дела. В этом смысле "Тайванская карта" - одна из тех, чем беззастенчиво пользуется Белый Дом.



Материковый Китай всегда уважал политическую и экономическую модель Тайбея. Президент Си ясно дал понять, что воссоединение не повлияет на политическую систему, безопасность, экономику и культуру острова. Компромиссное решение проблемы безусловно будет найдено, а фальшивые и громогласные восторги западной прессы по поводу "поражения КПК" на выборах на Тайване не могут изменить того факта, что это лишь один из эпизодов политической битвы за единый Китай. Будущее принадлежит молодежи Тайваня, а она видит его в воссоединении с материком. На прогнозы же западных футурологов о том, что итоги недавних выборов теперь помешают идее воссоединения или даже поставят на ней жирный крест, можно ответить восточной мудростью: сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет.



Валерий Рубин

18 января 2024