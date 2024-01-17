Дружба с Болгарией вернется вместе с русскими полевыми кухнями на улицах ее городов, - СП

00:37 19.01.2024 Дружба с Болгарией вернется вместе с нашими полевыми кухнями на улицах ее городов

Госдума осудила намерение братушек демонтировать "Алешу", но настоящая ответка впереди



Андрей Захарченко

Материал комментируют:

Алексей Анпилогов

Вячеслав Тетекин

Сергей Обухов



Депутаты от партии "Демократы за сильную Болгарию" внесли в муниципалитет Пловдива предложение о демонтаже знаменитого памятника советским воинам-освободителям "Алеша", ставшего 66 лет назад символом этого города.



Инициативу они обосновали тем, что, дескать, масштаб и преобладание "Алеши" над другими памятниками показывают неоспоримую власть СССР над Болгарией в тоталитарный период, а потому его крайне необходимо до конца нынешнего года перенести с холма Освободителей в Пловдиве в Музей социалистического искусства в Софии.



Юридическая комиссия горсовета Пловдива это предложение рассмотрела и … запросила от мэрии официальное заключение о возможности и стоимости подобных действий. Значит, в умах болгарских властей вопрос уже решен, и дело только за малым - официально все оформить.



Нельзя сказать, что такой демарш "братушек" стал для России полной неожиданностью.



"Алешу" собирались сносить как минимум трижды: в 1989-м (тогда жители Пловдива дежурили у памятника ночами, чтобы этого не допустить), в 1993-м (в тот раз жившие в Болгарии русские ветераны Великой Отечественной пригрозили актом публичного самосожжения в случае его уничтожения), в 1996-м (решение местного совета было отменено Верховным судом страны).



В 2000-м в Болгарии был принят закон "О признании коммунистического режима преступным" (в 2016 г. появилась поправка о запрете публичной демонстрации советской символики). А с 2011-го в стране отмечают "день памяти жертв коммунистического режима".



А еще в Болгарии давно и свободно продается нацистская литература, действуют профашистские ультраправые организации, открыто проповедующие расовую ненависть и ксенофобию. В 2014-м открыли памятник коллаборационисту Димитру Списаревскому, воевавшему на стороне Третьего рейха и погибшему в бою против англо-американских истребителей, чествуют его память факельными шествиями.



Болгария чуть ли не старательнее всех вышагивает в строю ревизионистов истории, с подачи которых, кстати, с мемориала в Дрездене исчезла запись о варварской бомбардировке города англо-американскими войсками, а японская молодежь уже даже и не помнит, кто конкретно и почему нанес варварские ядерные удары, сровнявшие в 1945 году с землей Хиросиму и Нагасаки.



Куда интереснее то, что на все эти акты Россия отвечает только очередным "осуждением".



И сейчас в ситуации с "Алешей" Госдума РФ на первом пленарном заседании в нынешнем году официально выразила "крайнее возмущение в связи с провокационным и циничным предложением членов муниципального совета Пловдива от партии "Демократы за сильную Болгарию".



"Очередная безрассудная выходка представителей партии ДСБ, - говорится в принятом 16 января заявлении нижней палаты парламента, - это откровенная демонстрация пренебрежительного отношения к истории своей страны, подлая попытка надругательства над общей исторической памятью наших братских народов, маниакально-отчаянное стремление принизить героический подвиг советских солдат, решающий вклад СССР и советского народа в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны".



Поэтому возмущенные россияне, свято чтущие через века память о многих тысячах наших бойцов, сложивших головы на болгарской Шипке в XIX в. и под Пловдивом в XX столетии, недоумевают: что ж мы так деликатничаем-то с зарвавшимися "братушками"… Может, пора им напомнить, кто, когда и какой ценой сделал Болгарию независимой?



- К сожалению, каким-либо образом так "погрозить пальчиком" нашим "братушкам", чтобы они опомнились, в нынешних условиях у нас не выйдет, - констатировал доктор исторических наук, политик и общественный деятель Вячеслав Тетекин. - Те, кто сейчас принимает решения в Софии, равно и в других столицах Европы, полностью подконтрольны своим заокеанским хозяевам, так что любые наши призывы им - тьфу и растереть.



Чтобы таких "антиросскийских демаршей" не случалось в принципе, нужна системная работа. Надо, чтобы усилия в этом направлении сконцентрировали и МИД РФ, и парламент, и российские спецслужбы, и Минобороны, и Минэкономики, и правозащитники, и общественники. А этого сейчас не видно.



В той же Болгарии много кто помнит, что при СССР она была процветающей страной, а сейчас - самая бедная в ЕС. Но посольства наши во всех западных государствах озабочены только тем, чтобы сохранить максимально вежливые отношения с правительством страны пребывания, какой бы русофобской она ни была. Наши дипломаты за рубежом как черт от ладана шарахаются от любых пророссийски настроенных общественников и активистов. Мы до последнего времена в основном прогибались под Запад, так что неудивительно, что теперь чуть не каждая шавка почитает своим долгом Россию покусать. Стоит прекратить эту порочную практику, активизироваться на ниве отслеживания судеб не только российских граждан за рубежом, и ситуация изменится. Не одномоментно, но изменится.



"СП": То есть в случае с "Алешей", равно и других русофобских демаршей наших бывших товарищей по соцлагерю, нам ни на какую "мягкую силу" рассчитывать не стоит?



- "Мягкая сила" - это всегда проекция реальной силы на поле боя. Пока мы имеем на Украине стабильную линию боевого соприкосновения, поведение "братушек" соответствующее, - поделился своим видением ситуации доктор политических наук, специалист в области общественно-политических процессов и кризисных ситуаций в странах Восточной, Центральной Европы и России, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.



- Со странами-лимитрофами всегда так: пока ты силен, они тебя любят, как только ослабел - ненавидят. Так что поведение "братушек" не удивляет. Удивляет, как еще братья-сербы любовь к России не предали при таких раскладах. Впрочем, это уже отдельный разговор. До тех пор, пока как минимум Одесса и Харьков не вернутся в состав России, "братушки" так и будут на верность нашим врагам присягать. Болгария, как самая бедная страна Европы, за западные денежные дотации кого хочешь продать готова.



"СП": Выходит, стоит нам одержать победу в СВО, и "братушки" тут же прибегут перед нами каяться, мол, "простите, бес попутал, никто кроме России не спасет"?



- Действительно, Российская империя предприняла титанические усилия в деле освобождения Болгарии от османского ига, а после Второй мировой войны СССР фактически не только уберег Болгарию от наказания, но даже перетащил ее в стан победителей, - напомнил политолог Алексей Анпилогов.



- Но все эти исторические уроки упрямо ею забываются, в результате чего молодые поколения болгар получают извращенные представления об истории страны и настоящей роли ее ближайших соседей в ней. И это печально, потому что страна, не помнящая своего прошлого, не может иметь суверенного будущего. В отличие от России, которая свято чтит свою более чем тысячелетнюю историю.



Я имел возможность наблюдать Болгарию изнутри на протяжении десятилетий с 1998 года. Уже в прошлом веке было понятно, что она полностью колонизована Западом, и куда сильнее, чем даже нынешняя Украина. Она полностью утратила свою политическую субъектность и национальную идентичность, растворившись в губительной для нее политике Евросоюза и США.



Помнят хоть что-то позитивное о России лишь болгары в возрасте 50+. А там же еще и процесс ползучей ее исламизации идет. Так что было бы крайне наивно надеяться на то, что сразу после нашей победы в СВО "братушки", равно как и все прочие европейцы, бросятся слезно каяться в своих антироссийских настроениях - мол, "бес попутал, простите".



Не с этими соображениями надо увязываться, а с тем, что сейчас фактически гибнет европейский субконтинет, так что в перспективе, на мой взгляд, Болгарию ждет незавидная перспектива оказаться самой бедной и отсталой сугубо аграрной его окраиной, причем с незавидными почвами и не очень хорошим для земледелия климатом. Нужно просто дождаться этого момента, и, спасая Болгарию от небытия в очередной раз, выставить ей полный "гамбурский счет" за всю ее антироссийскую риторику. Только вот, боюсь, это наш счет может оказаться для нее неподъемным.



"СП": То есть России все-таки следует продолжать по-христиански любить коварных "братушек"? Или с ними можно как-то пожестче поступить, по крайней мере на этом этапе?



- Я лично считаю: до того момента, как самым желанным гостем на улицах болгарских городов станет русская полевая кухня, нам стоило бы строить отношения с Болгарией как с враждебным государством. Это, собственно, и прописано в нашей внешней политике. Болгария - в списке недружественных стран. Со всеми вытекающими последствиями - отменой льготных цен на энергоносители и так далее. Теперь это просто карликовая европейская страна, в отношении которой возможности России по выстраиванию добрососедских отношений минимальны. Источник - СвободнаяПресса

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