В Монголии построят новую столицу на месте древнего Каракорума - столицы империи Чингисхана

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Монголии построят новую столицу на месте древнего Каракорума - столицы империи ЧингисханаВ Монголии построят новую столицу на месте древнего Каракорума - столицы империи Чингисхана
00:39 19.01.2024

В Монголии планируют воссоздать древнюю столицу империи Чингисхана
26 октября 2023

Макет нового административного центра. Иллюстрация: аккаунт канцелярии президента Монголии в социальных сетях

В Монголии представили концепцию нового города, который планируется возвести на месте древней столицы монгольской империи Каракорум (Хархорин). Об этом сообщила пресс-служба национального комитета по строительству нового города.

Согласно плану, Каракорум станет новым административным центром Монголии, сообщает ТАСС. Город рассчитан на 500 тыс. жителей.

"Концепция умного города предполагает, что 70% дорог будут предназначены для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, а 30% - для автомобилей. В новом административном центре Монголии построят президентский дворец. Правительство и министерства будут переезжать поэтапно", - рассказали в комитете.

Площадь будущей столицы оставит более 25 тыс. га, что в 2,6 раза больше Улан-Батора. Аэропорт будет расположен в 50 км от центра Каракорума и будет носить имя внука Чингисхана - Мункэ хан.

Сейчас на территории Каракорума сохранились руины древнего города. В 2004 году это место вместе с прилегающей территорией было объвлено культурным ландшафтом реки Орхон и внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2022 году президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подписал указ о реконструкции древней столицы Монгольской империи и создании нового центра страны.

Каракорум был столицей Монгольской империи с 1235 по 1260 год.

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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОНГОЛИИ ОДОБРИЛО РЕШЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЛИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДА "ШИНЭ ХАРХОРУМ" ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НУЖД ГОСУДАРСТВА

https://gazar.gov.mn/
2024-01-17

17.01.2024 на очередном заседании Правительства МУ рассмотрена реализация Указа Президента Монголии №230 от 2022 года "О реконструкции города Хархорум" и Постановления Национального Собрания Монголии №07 от 2023 года "О Строительство города Нью-Харкорум в долине Орхон" 16.1.13 статьи 16 Закона о земле в целях обеспеченияВ пунктах 18.1.2 и 18.1.3 статьи 18 города "Новый Хархорум" на основании "Порядка приобретения и освобождения земель для особых государственных нужд, определения их размеров и использования", утвержденного постановлением Правительства № 287 от 2017 года, обсуждены и утверждены проект постановления о приобретении в специальное государственное пользование 189363,19 га земли.

Постановлением Правительства № 40 от 2023 года создана администрация, ответственная за строительство города "Новый Хархорум", и ведутся работы по разработке фундаментальной исследовательской, технико-экономической базы и генерального плана развития, необходимых для строительства города. начался новый город.

Из общей площади 189363,19 га земель, принадлежащих территории Архангайского и Уворхангайского районов, на которых запланирован город "Новый Хархорум", 50149,75 га земли находится в сумме Хашаат Архангайского района, 83542 га земли находится в сумме Огинуур Архангайского района. , а в Хархоринге Уворхангайского района - 55671,44 га земли, охватывающей территорию Сум соответственно.

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В Монголии построят новую столицу на месте древнего Каракорума - столицы империи Чингисхана

CentralAsia (MNG) - На территории Каракорума собираются строить умный город Мөнх-хан на 500 тыс. человек и международный аэропорт в 50 км от его центра, сообщили в правительстве.

Власти Монголии изымут в специальное государственное пользование 189 тыс. га земли под строительство нового города на месте, где находилась древняя столица Монгольской империи Каракорум (Хархорин). Соответствующее постановление опубликовало правительство страны.

"Детальное обследование земель, принадлежащих гражданам, предприятиям и организациям, пройдет для расчета компенсации за передачу и освобождение участков под строительство нового города Хархорин. В государственное специальное пользование будет изъято 189,4 тыс. га земли на территории аймаков Архангай и Өвөрхангай", - говорится в постановлении.

Власти Монголии осенью 2023 года представили концепцию Хархорина как нового административного центра страны. Его площадь составит более 25 тыс. га, что в 2,6 раза больше Улан-Батора. Трехэтажный президентский дворец займет в новом городе 60 га. Предполагается, что правительство и министерства будут поэтапно переезжать из Улан-Батора в Хархорин.

Концепция умного города, рассчитанного на 500 тыс. жителей, предполагает, что 70% дорог будут предназначены для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, а 30% - для автомобилей. Международный аэропорт построят в 50 км от центра Каракорума и назовут именем внука Чингисхана - Мөнх-хан.

Каракорум был столицей Монгольской империи с 1235 по 1260 год. В него приезжали послы и главы многих стран. В 2004 году населенный пункт Хархорин, где находятся руины древнего города, вместе с прилегающей территорией объявили культурным ландшафтом долины реки Орхон и внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2022 году президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал указ о реконструкции древней столицы империи и создании нового центра развития страны.

Источник - eadaily.com
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