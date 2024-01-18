 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тектоническая плита под Тибетом начала раскалываться на части. Ученые в ужасе...
00:45 19.01.2024

Что известно о расслоении Индийской тектонической плиты и чем это опасно?

Мария Волуйская
18.01.2024

Индийская тектоническая плита, возможно, раскалывается надвое. При этом одна ее часть постепенно погружается в мантию (оболочка Земли, расположенная между земной корой и ядром, представляет собой слой силикатных пород, который составляет 84% объема и 67% массы планеты). Об этом говорится в работе международной группы ученых, представленной в декабре 2023 года на конференции Американского геофизического союза, сообщает The Science.

Что собой представляет Индийская плита?

Индийская или Индостанская плита - тектоническая плита среднего размера, расположенная вдоль экватора в Восточном полушарии. Примерно 140 млн лет назад она составляла часть суперконтинента Гондвана вместе с современными Африкой, Австралией, Антарктидой и Южной Америкой. Когда Гондвана распалась, новообразованные континенты разошлись в разные стороны с разной скоростью и между ними образовался Индийский океан.

Когда Индийская плита отделилась от других фрагментов Гондваны, она начала двигаться на север и увлекла за собой Индию, представлявшую на тот момент остров, и Мадагаскар. Примерно 100 млн лет назад Индийская плита отделилась от Мадагаскара.

Некоторые ученые считают, что Индийская плита двигалась на север в сторону Евразийской плиты (покрывает большую часть Евразийского континента) со скоростью около 20 см в год и начала сталкиваться с Азией 55 млн лет назад. Однако есть мнение, что столкновение Индии и Евразии произошло гораздо позже - около 35 млн лет назад. Если верна первая теория, то Индийская плита преодолела расстояние от 2 до 3 тыс. км, двигаясь быстрее, чем любая другая известная плита. Так или иначе она столкнулась с Азией и этот процесс, длившийся десятки миллионов лет, привел к образованию Гималаев - самых высоких горы на Земле.

Что стало известно о разломе Индийской плиты?

Современные ученые продолжают изучать тектонические процессы, которые происходили и происходят в районе соприкосновения Индийской Евразийской плит. Индийская плита относится к числу континентальных тектонических плит, которые, в отличие от океанических плит, более толстые и плавучие, поэтому им нелегко погружаться в мантию во время столкновений.

Некоторые ученые полагают, что Индийская плита сопротивляется погружению в мантию и проскальзывает под Евразийскую плиту в районе Тибета. Другие исследователи считают, что наиболее плавучая часть Индийской плиты, расположенная вдоль линии столкновения с Евразийской плитой, сминается, подобно ковру, облегчая тем самым погружение остальной части плиты в глубину Земли.

Новый анализ волн землетрясения, проходящих под Тибетом, и сигнальных газов, поднимающихся на поверхность, указывает на еще один возможный сценарий, который снимает противоречия между двумя первоначальными версиями. Исследователи пришли к выводу, что часть Индийской плиты, по-видимому, расслаивается надвое, при этом верхний слой продолжает скользить под Евразийской плитой и поддерживает Тибет, а более плотная нижняя часть погружается в мантию.

Также ученые обнаружили признаки вертикального разлома на границе между двумя расслоившимися участками плиты. Предполагается, что основное место потенциальных разрывов находится на северо-востоке Индии, недалеко от Бутана.

"Мы не знали, что континенты могут вести себя подобным образом, и для науки о твердой земле это довольно фундаментально", - говорит геофизик Доуве ван Хинсберген из Утрехтского университета (Нидерланды).

В чем важность исследования?

Авторы исследования говорят, что их работа не только поможет лучше понять процесс формирования Гималаев и столкновения плит, но и укажет на области повышенного риска подземных толчков в регионе. Хинсберген отмечает, что разрывы и отслаивание тектонических плит могут влиять на то, как и где нарастает напряжение, и, следовательно, на вероятность землетрясений.

Источник - АиФ
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