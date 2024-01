Бедный край, богатый ресурсами. Вот за что бьются Иран и Пакистан, - Правин Свами

История взаимоотношений Пакистана и Ирана сложна и неоднозначна, пишет The Print. В центре столкновения их интересов – богатая ресурсами область Белуджистан, коренное население которой стремится к независимости и не чурается прибегать к террористическим акциям против как Тегерана, так и Исламабада.



Первый поезд, в железном сердце которого бушевало пламя, в феврале 1919 года прибыл в пыльную и никому не известную деревушку Захедан. Караван верблюдов преодолевал расстояние от Нушки до Систана за два месяца. Теперь же от Кветты до юго-востока Ирана по рельсам можно было добраться за два дня. В течение нескольких месяцев в Захедане появился сикхский храм гурдвара и школа пенджабского языка, которые обслуживали водителей грузовиков, перевозивших грузы в такие города как Мешхед. Караван верблюдов проходил это расстояние за шесть недель, а водители-сикхи преодолевали его всего за четыре дня.



Внутренняя пустыня Белуджистана неожиданно превратилась в торговый путь, пишет историк Микия Кояги (Mikiya Koyagi). Он появился благодаря усилиям Британской империи, которая пыталась сдержать продвижение Советского Союза в южном направлении. Но одновременно с этим Белуджистан стал местом, на которое претендовали соперничавшие между собой империи и государства. А границы как ножом разрезали родные места яростно отстаивавших свою независимость местных племен, лишив их средств к существованию.



На этой неделе Иран нанес серию воздушных ударов по, как он утверждает, базам джихадистской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), находящимся на территории Пакистана. Ранее он провел такие же операции в Сирии и Ираке. МИД Пакистана заявил, что в результате ударов погибло два ребенка. Но он хранит молчание по поводу своего бездействия и нежелания ликвидировать базы "Джейш аль-Адль", откуда было осуществлено террористическое нападение на иранский город Керман, унесшее жизни 94 человек.



Как пишет журналист Зия Ур Рахман (Zia Ur Rahman), иранские разведслужбы уже давно уверены в том, что Исламабад и его управление межведомственной разведки финансируют и поддерживают группировки джихадистов-белуджей, чтобы те не направляли свою энергию против Пакистана и чтобы порадовать своих западных и саудовских покровителей. Это не первые удары, нанесенные по нему. Иран еще в 2019 году предостерегал Пакистан, а в 2014 году направил свои войска через границу с этой страной. Сегодня на Ближнем Востоке, когда на территориях от Ливана до Йемена идут столкновения между двумя блоками, может открыться новый фронт.



Белуджи рассказывают, что Всевышний во время сотворения мира употребил всю воду, траву, деревья и цветы на создание других прекрасных стран. А когда у него все это закончилось и ничего не осталось, кроме кучи земли, он швырнул ее вниз, и на этом месте возник Белуджистан.



Но эта самая бедная в регионе область имеет огромное значение для двух стран, на территории которых она расположена.



Зарождение племенного сопротивления



В 1931 году железнодорожную ветку Кветта - Захедан закрыли. Это был ответ на новые законы Резы-шаха, согласно которым объем экспорта из британской Индии в Иран должен был соответствовать объему импорта. Эти законы изменили всю экономическую ситуацию в регионе. Организованная торговля потерпела крах, а всю коммерцию прибрали к рукам влиятельные племена, такие как риги. Они начали завозить в Иран разные товары - например, зерно и сахар. А в британскую Индию пошли шелк и серебро. Кояги пишет, что две страны пытались ликвидировать контрабанду и установить свой порядок, но это вызывало частые мятежи среди племен.



Живя со своими стадами в районе Ладгаш в индийском Белуджистане, а также в областях Кох-и-Тафтан и Мирджавех, риги служили наемниками у британцев в годы Первой мировой войны и до нее. Защищая железную дорогу и ведя борьбу с бандитами, вожди племени получали оружие и боеприпасы, а также имперские субсидии.



По словам Кояги, даже когда британцы в 1924 году завершили оккупацию иранского Белуджистана и ушли, племена продолжали свои набеги и мятежи. Влиятельные лидеры риги типа Иду Хана стремились наладить отношения с новыми иранскими хозяевами, но Тегеран и вожди враждебных племен смотрели на эти усилия с подозрением.



Иранское государство пыталось осуществить модернизацию. Например, оно требовало, чтобы новобранцы в армии обрезали бороды и носили форму. Но это вызывало гнев и раздражение у белуджей. Племена также отказывались носить обязательную западную одежду, разоружаться и отправлять детей в новые школы, где преподавали историю Персии и персидский язык.



В ответ власти очень часто изгоняли племена с родных земель и широко применяли против них силу. В некоторых случаях белуджи покидали Иран в поисках лучшей доли. В 1920-е годы тысячи семей переехали в Советский Союз, который бесплатно дал им землю в Туркмении. Многие переселились в Афганистан. Риги претендовали на британское гражданство на том основании, что служили империи. Но в итоге они получили отказ, пишет Кояги.



Как отмечает политолог Алекс Вантака (Alex Vantaka), за границей, на территории сегодняшнего Пакистана племена белуджей добивались автономии, когда британцы начали готовиться к уходу. Недовольство и взаимные претензии возникли в Пакистане в тот самый момент, когда он обрел независимость. Три из четырех туземных княжеств вошли в состав новой страны, но сыновья хана Калата вели войну вплоть до 1950 года. Наваб Навруз Хан в 1958 году поднял новое восстание. Боевые действия шли там в 1960-годах и с 1973 по 1977-й.



Иран, поддержавший Исламабад, когда тот в 1971 году воевал с Индией, был обеспокоен тем, что в случае распада Пакистана взбунтуются белуджи, проживающие на иранской территории. В ответ на эти события он усилил репрессии. Но когда Пакистан в 1971 году потерпел поражение, отношения между Тегераном и Исламабадом ухудшились. После иранской революции ухудшение медленно продолжалось.



Когда Пакистан получил независимость, трансграничная железнодорожная линия возобновила свою работу, но в 1990-е годы снова закрылась. Время от времени начинаются переговоры об ее запуске, но она по-прежнему бездействует.



Обращение к джихаду



В начале 2005 года бывший военный правитель Пакистана генерал Первез Мушарраф (Pervez Musharraf) заявил, что армейский офицер, обвиненный в изнасиловании женщины белуджи, "на сто процентов невиновен". Его заявление вызвало гнев у белуджей, которые были очень недовольны переездом в их регион многочисленных бизнесменов и подрядчиков из Пенджаба, а также отсутствием жизненных перспектив у местной молодежи. Началось шестое восстание белуджей под предводительством вождя бугти Наваба Акбара Хана Бугти. Военный режим жестоко подавил его.



Последствия действий Мушаррафа очень скоро дали о себе знать. В декабре 2005 года взорвалась бомба под автомобилем, в котором ехал тогдашний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, в результате чего погиб один из его телохранителей. В феврале 2007 года в засаду попал автобус, перевозивший солдат из Корпуса стражей исламской революции. 11 человек погибло.



Осуществившая эти нападения группировка "Джундолла" во главе с Абдолмалеком Риги (Abdol Malik Regi) сформировалась в результате противостояния белуджей их многолетней дискриминации в Иране. "Боевики Риги взяли на вооружение боевой клич суннитских джихадистов, предпочтя его давним националистическим лозунгам белуджей, - пишет Вантака. - Очень часто они использовали черные знамена, как у „Аль-Каиды"* (запрещенная террористическая организация - прим. ИноСМИ), отказавшись от левацких знаков отличия прежних лет".



Между тем, в самом Пакистане руководство повстанческим движением перешло из рук племенных вождей к новому поколению образованных белуджей из среднего класса. Сформировалось оно на базе учебного кружка левого толка, который сплотился вокруг бывшего повстанца Хаира Бахша Марри (Khair Baksh Marri).



При поддержке генерала Мушаррафа к власти в Белуджистане в 2002 году пришла исламистская коалиция. Иранские исламистские группировки из Белуджистана получали убежище и проходили подготовку у воевавших в Афганистане джихадистов. Это еще больше отвратило от них молодых националистов. Позже это привело к самым неприятным последствиям, когда джихадисты из числа белуджей начали совершать теракты в самом Пакистане.



Усиление "Исламского государства"* (запрещенная в России террористическая организация - прим. ИноСМИ) стало ключевым моментом в процессе сплочения джихадистских сил. Как пишет исследователь Антонио Джустоцци (Antonio Guistozzi), "Исламское государство" начало налаживать связи с иранскими группировками белуджей примерно в 2014 году, действуя через афганского полевого командира Абдулрауфа Хадима (Abdul Rauf Khadim). Джустоцци сообщает, что после ряда встреч, состоявшихся в 2015 году в Пакистане, группировки "Харакат Ансар Иран " и "Джейш аль-Адль" влились в "Исламское государство".



Переговорщики из "Исламского государства" также начали искать подходы к наркоторговцам, таким как Хасан Хан (Hassan Khan), в надежде привлечь их к контрабанде оружия в Иран. Но он отказался покончить с контрабандой героина, и сделка не состоялась.



Геополитика террора



Иран и Пакистан не заинтересованы в развязывании вооруженного конфликта. Однако ракетные удары свидетельствуют о том, что в Тегеране усиливается недовольство. То, что джихадисты из числа белуджей смогли нанести удары по крупным иранским городам, подрывает легитимность режима, причем происходит это в момент, когда на него уже оказывают давление демократические движения. Тегеран часто прибегает к услугам своих сателлитов в Ливане, Йемене и Иране для борьбы с собственными врагами. На его взгляд, Запад точно так же использует Пакистан для нанесения ударов, действуя через "Исламское государство".



Белуджистан - удаленный и бедный регион, но он имеет огромное значение для Ирана и Пакистана. Там есть месторождения углеводородов и минерального сырья, там находится единственный океанский порт Ирана Захедан (в тексте допущено неточность, у Ирана несколько портов в Персидском заливе - прим. ИноСМИ), а пакистанский порт Гвадар является ближайшей точкой доступа к морю для Афганистана и Центральной Азии.



Из-за такого ценного географического положения Белуджистана опосредованная война на Ближнем Востоке добралась до границ Южной Азии. Пакистан сталкивается с множеством внутренних кризисов, от экономики до террористической угрозы, а теперь ему вдобавок ко всему приходится вступать в противостояние с непостоянным западным соседом.



Автор: Правин Свами (Praveen Swami).



