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Турция: имперское прошлое, военный потенциал, геополитические амбиции (рецензия)
01:01 19.01.2024

18.01.2024

К своему столетию республика превратилась в ключевую региональную державу

Об авторе: Михаил Михайлович Ходаренок – журналист.

Военная мощь Турецкой
Республики. Т. 1–3. М.:
Военный университет МО РФ,
2023. 1590 с.

Вышла из печати книга "Военная мощь Турецкой Республики". Ее авторы – специалисты по региону Ближнего и Среднего Востока и анализу военного потенциала зарубежных стран, профессор Военного университета МО РФ Тахир Ганиев и доцент Военного университета МО РФ Сергей Задонский.

Турция в последние 10 лет стала одним из растущих центров геополитического влияния. 29 октября 2023 года Турецкая Республика отметила 100-летний юбилей с момента провозглашения. С 1923 года Турецкая Республика активно развивала свои военные возможности и сегодня располагает одной из самых мощных армий в регионе и в блоке НАТО в целом. Так что книга пришлась очень кстати.

Работа соавторами проделана поистине колоссальная, содержание военного потенциала Турции раскрыто практически исчерпывающе. На широком спектре российских и зарубежных источников исследованы особенности военного строительства страны. Подготовлен всесторонний анализ военной мощи Турции, дана оценка совокупного оборонного потенциала и его элементов. Рассмотрены история и современное состояние турецких ВС, военно-политические и военно-доктринальные взгляды турецкого руководства, особенности структуры управления ВС.

НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО У НИХ НЕ ОТБЕРЕТ

Стоит напомнить, что русско-турецкие войны оставили заметный след как в истории Турции, так и в истории России. После распада СССР Турция в сознании жителей нашей страны ассоциировалась в основном с туризмом и курортом, но все поменялось, когда интересы двух стран столкнулись в Сирии. Военный потенциал южного соседа сделался предметом пристального изучения.

На протяжении длительного времени Турция получала западную (преимущественно американскую) технику и военные технологии, при этом не тратила собственные средства и ресурсы на развитие оборонной промышленности. Сегодня Турция из государства, зависимого в политическом, военном и экономическом отношении от стран Запада, пытается трансформироваться в государство, осуществляющее независимую внешнюю и внутреннюю политику.

В соответствии с Доктриной национальной безопасности Турция продолжает наращивать совокупный оборонный потенциал: ведь на Востоке часто приходится вести диалог с позиции силы. Как отмечают авторы, на рост геополитических амбиций страны оказывают серьезное влияние личный взгляд, опыт и воля президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Военно-политический курс Турции определяется ее геостратегическим положением на стыке Европы и Азии, членством в НАТО, отношениями с ведущими странами мира (прежде всего с США, европейскими государствами и Россией). А также ролью страны в исламском мире и стремлением взять на себя функции посредника в разрешении региональных проблем и "межцивилизационном диалоге" между Востоком и Западом.

Как отмечают авторы, основная цель курса Турции заключается в наращивании военного потенциала страны до уровня, обеспечивающего внутриполитическую стабильность и реализацию стратегических национальных интересов. Главными из них являются превращение страны в одного из лидеров на Ближнем Востоке и в Южной Европе. Достижение этой цели обеспечивается поддержанием высокого уровня военных расходов, сохранением союза со странами НАТО, расширением связей с Россией и Ираном.

АСПЕКТЫ ВОЕННОЙ МОЩИ В ТРЕХ ТОМАХ

В первом томе монографии даются общетеоретические подходы к оценке оборонного потенциала Турции и показатели оценки военного потенциала. Приведена военно-географическая характеристика страны, сделан подробный экскурс в ее военную историю. Далее проводится анализ населения Турции, его национального и религиозного состава, мобилизационные возможности страны. Раскрываются особенности государственного устройства и политических процессов. Затронут религиозный вопрос, дан обзор экономики Турции, выделяются отрасли, влияющие на формирование военного потенциала. Сделан подробный обзор научно-технического потенциала Турции, направленности военной политики в области науки и техники, рассмотрена космическая программа страны. Том завершается обзором ВПК, дается оценка авиационной, бронетанковой, судостроительной, артиллерийско-стрелковой, ракетной и радиоэлектронной промышленности.

Второй том открывает анализ геополитических и военно-стратегических интересов Турции, описываются ее отношения со странами Ближнего и Среднего Востока, Кавказа и Центральной Азии, дается содержание ядерной стратегии. Подробно рассмотрены военная доктрина и система органов военного управления. Отдельное внимание уделяется каждому виду ВС: сухопутным войскам, ВМС, ВВС, ПВО и жандармским войскам. Завершается том описанием особенностей оперативной и боевой подготовки турецких ВС.

В третьем томе раскрывается устройство системы комплектования и прохождения военной службы, сил специальных операций и системы тылового обеспечения. Подробно рассказано о таких военных операциях, как участие в Корейской войне, захвате Северного Кипра, операциях против курдских формирований, операциях в Сирии и Ливии и др. Завершается работа историей и анализом разведывательного сообщества страны.

ДРЕЙФУЯ ОТ ЗАПАДА К СЕБЕ САМОЙ

В книге подробно проанализированы направления отношений с Западом. Американо-турецкое военное сотрудничество имеет важное стратегическое значение. Турция также играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Но в последние годы наметился ряд политических разногласий.

Действия США далеко не во всем отвечают интересам турецкого руководства. Это прежде всего касается "заигрывания" американцев с иракскими и сирийскими курдами. Анкара отдает себе отчет, что без поддержки Вашингтона ей придется столкнуться с серьезными политическими и экономическими проблемами. В свою очередь, Вашингтон, учитывая стратегическое значение Турции, все еще предусматривает ее использование в реализации своих военно-стратегических и геополитических планов.

Российско-турецкие отношения имеют богатую историю, включающую как периоды сотрудничества, так и конфликтов. Современные отношения между Россией и Турцией можно представить как сложный комплекс интересов и динамических взаимоотношений.

Обе страны являются ключевыми игроками в регионе. Несмотря на различия в подходах к ряду вопросов, Россия и Турция регулярно проводят политические, экономические и военные консультации. В российско-турецком диалоге все четче просматривается тенденция к реальному развитию многопланового партнерства.

В настоящее время общими являются позиции сторон по ситуации в Сирии и Ираке. Устойчивой базой взаимодействия остается торгово-экономическое сотрудничество и прежде всего его энергетическая составляющая. На фоне постепенного дрейфа Турции в сторону от ее западных партнеров шансы на интенсификацию российско-турецкого военно-технического сотрудничества повышаются.

Ведущие позиции на турецком рынке вооружений традиционно занимают США, Англия, Франция, Германия. В последние годы отмечается активность болгарских, румынских и украинских компаний. Российское руководство также рассматривает военно-техническое сотрудничество с Турцией в качестве возможного перспективного направления.

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И МЕНЯЮЩИЕСЯ УГРОЗЫ

Обеспечение национальной безопасности Турции считается возможным лишь при наличии мощных ВС. По мнению турецкого командования, в настоящее время показатели боевого состава и численности ВС близки к оптимальным и в среднесрочной перспективе не нуждаются в изменениях. При этом устаревшие образцы ВВТ будут выводиться из боевого состава по мере их замены своими новыми системами оружия.

Как отмечают авторы, турецкие специалисты приходят к выводам, что роль и место страны в системе региональной безопасности принципиально меняются, как и характер противостоящих ей угроз. К внутренним угрозам безопасности "по традиции" отнесены радикальный исламизм и курдский сепаратизм. В течение десятилетий турецкое правительство борется с различными курдскими организациями, которые используют военную силу для достижения своих политических целей, включая создание независимого курдского государства.

Внутренние угрозы рассматриваются как приоритетные по отношению к внешним, которые на данном этапе считаются потенциальными. Впервые указано на прямую взаимосвязь между внутренними ("традиционными") и новыми ("асимметричными") угрозами, такими как международный терроризм, наркобизнес, нелегальная миграция и торговля людьми, угроза распространения ядерного оружия в регионе, проблема нехватки водных ресурсов, зависимость от импорта энергоносителей и т.д.

Ныне Турция, несмотря на ряд проблем в экономике, является одной из наиболее сильных стран Большого Ближнего Востока. Существенный демографический потенциал (более 80 млн человек), мобилизационные возможности и развитая система подготовки резерва позволяют в кратчайшие сроки доукомплектовать ВС значительным числом военнослужащих всех. К тому же, как отмечают авторы, несмотря на проблемы, возникшие после 2016 года (попытка военного переворота, чистки в ВС и т.п.), серия военных кампаний ВС Турции в Сирии, Ираке и Ливии постепенно выровняла положение. Турецкая армия перезагрузилась, обновилась и восстановилась, турецкая военная структура стала более прочной и гибкой, чем в армиях европейских стран НАТО. В ближайшие пять-десять лет большую часть вооружения и военной техники намечается модернизировать, а снимаемые с вооружения образцы заменить разработками собственного ВПК. При этом турецкая армия, десятилетиями представлявшая собой оплот секуляризма, сегодня начинает поддерживать происламскую партию и становится инструментом ее влияния.

РАЗВЕДКА И СПЕЦСЛУЖБЫ

Как составной элемент военной мощи страны авторами исследуются и разведывательные службы Турции, которые играют важную роль в реализации ее внешнеполитических интересов. Деятельность спецслужб способствует купированию угроз национальной безопасности, нейтрализует внутренние и внешние вызовы общественному развитию и деятельности государственных институтов.

Как следствие, разведывательные органы Турции занимают центральное место в системе государственной безопасности, что определено не только действующим в стране законодательством, но и значительным объемом задач, развитой инфраструктурой, достаточным финансированием и широкими техническими возможностями.

Руководство страны и руководство ее спецслужб уделяют самое серьезное внимание вопросам разведки, что, в свою очередь, является обязательным условием эффективной деятельности турецких спецслужб в реализации внешнеполитических интересов не только в регионе Среднего и Ближнего Востока, но и в других регионах мира.

Глубина и объем проведенного авторами исследования позволяют сделать конкретные выводы. Заявки Турции на региональное лидерство, несмотря на все сложности внешней политики и трудности внутриполитической борьбы, звучат вполне серьезно и имеют под собой реальную основу с опорой на одну из сильнейших армий блока НАТО. Что на современном этапе является фактором, самым серьезным образом формирующим обстановку в регионе Ближнего и Среднего Востока.

Книга, написанная ярким и доступным языком, вызовет интерес у востоковедов, политологов, специалистов по военным вопросам, по современной истории Турции, а также у широких слоев читателей, интересующихся военной политикой стран Ближнего Востока.

Источник - НГ
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