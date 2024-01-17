Политолог Тодд: Запад готовится к войне, зная, что ее проиграет

01:13 19.01.2024

Европа вслед за Украиной совершила "страшную историческую ошибку"



Константин Ольшанский



Военные разведки США и Великобритании, которые считают украинские потери, пытаются преуменьшить реальные цифры. Зачем? Ответ на этот вопрос дает французский политолог и демограф Эммануэль Тодд. В интервью телеканалу BFMTV эксперт заявил, что США несут полную ответственность за то, развязали конфликт, а теперь не хотят его остановить.



"США попали в ловушку, расставленную ими самими и украинским национализмом. Вашингтон не только серьезно недооценил потенциал России, но и одновременно переоценил возможности НАТО по военной поддержке Украины. Запад причинил Украине чудовищные страдания, поддерживая иллюзию, будто у него есть промышленные средства для обеспечения боевых действий", - ставит диагноз Эммануэль Тодд



Политолог говорит, что Владимир Путин мастерски использовал внутренние противоречия на Западе. В США Конгресс разделился на сторонников и противников военной помощи Украине. Такой же раскол может распространиться и на исполнительную власть, если президентские выборы выиграет Дональд Трамп. А в Евросоюзе новая 4-летняя программа военной помощи на €50 млрд заблокировала Венгрия. "Запад сейчас - это слабые державы, пребывающие в упадке", - выносит приговор политолог.



По его мнению, отказ от переговоров и интеграции с Россией - страшная историческая ошибка. Ведь неминуемый проигрыш Украины в конфликте укрепит в РФ евразийские идеи. А это позволит включить в зону российского геополитического контроля бывшие постсоветские страны: Эстонию, Латвию, Литву, Молдавию.



Тодд убежден, что главная угроза европейской безопасности - не РФ, а США. Именно американцы с 2014 г. сделали все возможное, чтобы разрушить доверительные отношения между Россией и Германией (политическим и экономическим центром Евросоюза). В частности, под давлением американцев ФРГ заморозила "Северный поток-2", который поддерживала Ангела Меркель.



Тодд говорит, что США оказали давление на слабовольного Олафа Шольца, чтобы он разорвал все связи с Россией. В случае с другими европейскими странами это сделать не удалось. В России продолжают работать многие крупные компании из Франции (Auchan Retail, Cacharel, Lacoste, Sucden), Италии (Ariston, Benetton, UniCredit, Barilla, Armani), Австрии (Raiffeisen Bank, Egger).



Неоднократно бывавший на Украине военный эксперт Эмиль Дью Перл в интервью финскому изданию Ilta Lehti говорит, что европейцы не готовы к новым крупным конфликтам, к которым их подталкивает США. Элементом манипулирования общественным мнением эксперт назвал появление в немецком издании Bild скандальной публикации о неких "планах" России по военному вторжению в страны Восточной Европы.



Каким образом желтое издание могло получить хоть какие-то "планы", никого не волновало. Зато после появления токсичной публикации министр обороны Германии Борис Писториус и командующий вооруженными силами Швеции Микаэль Байден заявили, будто "нужно готовиться".



Подали голос и пенсионеры. Например, бельгийский генерал в отставке Марк Тис, начитавшись Bild, заявил: наземное вторжение может начаться спустя всего пару часов после окончания ракетного обстрела. Генерал, видимо, плохо учил географию: даже от Белоруссии до Бельгии почти 1700 км, за два часа такое расстояние может преодолеть только болид "Формула-1".



Эммануэль Тодд говорит, что "боязнь российского нападения" у европейцев иррациональна, поскольку у Москвы не было и нет таких сценариев. Однако Вашингтон играет на этих настроениях.



После завершения Холодной войны европейские страны проводили демилитаризацию: закрывали зарубежные военные базы, отказались от всеобщей воинской повинности. В Европе было остановлено большинство оборонных производств. Теперь же под давлением США идет обратный процесс милитаризации.



Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретону заявил, что в феврале представит программу оборонных инвестиций стоимостью €100 млрд. Будет восстановлено собственное производство оружия и боеприпасов.



Однако Европа прекратит поставки продукции ВПК Украине, все оставит для собственных нужд. "Запустят производственные линии ракет, танков и другой техники, в которой Европа еще сможет конкурировать с российским оборонным производством", - прогнозирует Эмиль Дью Перл.



Те самые €100 млрд, которые Еврокомиссия швырнет на алтарь милитаризации, будут изъяты из "гражданского" сектора экономики. Они могли бы пойти на инвестиции, в том числе и остающихся работать в России европейских компаний. Но спровоцированная США милитаристская паранойя победила здравый смысл большинства европейцев.