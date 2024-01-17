 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.01.2024
01:26  Война в Красном море: йеменская дау способна потопить американский авианосец
01:19  Борьба за мир до полной капитуляции. Украинские события: воспоминания о будущем, - А.Храмчихин
01:13  Политолог Тодд: Запад готовится к войне, зная, что ее проиграет
01:10  Теплый Пакистан: война в Газе разогревает застарелые конфликты в регионе, - П.Доренко
01:01  Турция: имперское прошлое, военный потенциал, геополитические амбиции (рецензия)
00:59  Исламские экстремисты активизировались в Индии, - Лариса Шашок
00:50  Бедный край, богатый ресурсами. Вот за что бьются Иран и Пакистан, - Правин Свами

00:45  Тектоническая плита под Тибетом начала раскалываться на части. Ученые в ужасе...
00:39  В Монголии построят новую столицу на месте древнего Каракорума - столицы империи Чингисхана
00:37  Дружба с Болгарией вернется вместе с русскими полевыми кухнями на улицах ее городов, - СП
00:13  Пекин уже готов к воссоединению. А Тайбей? - В.Рубин
00:00  В Сингапуре впервые за 40 лет предъявили обвинение в коррупции министру
Четверг, 18.01.2024
22:16  Иран и Пакистан на грани войны, - Ст.Тарасов
22:09  США ввели санкции против компании из ОАЭ и 17 танкеров из-за российской нефти
20:34  Харьков. Рос-ракета удачно познакомилась с отрядом французских наемников
19:21  Пакистан отозвал посла из Ирана в ответ на ракетный удар
18:25  Россия успешно вышла на безбрежный рынок Исламского мира, - Ильбер Васфи Сель
18:22  Танкеры встали. Бои в Красном море задерживают поставки катарского СПГ в Европу, - Мурат Темизер
18:20  Инфаркты, инсульты, старческое слабоумие - выстоят ли Байден с Трампом? - The Economist
16:24  Агентство продвижения экспорта преобразуют в Компанию развития торговли Узбекистана
12:13  Президент Туркменистана уволил генпрокурора и присвоил звания генерал-майоров силовикам
11:57  УзбКадры: Замминистра инвестиций и глава Агентства по техрегулированию уволены, вице-премьер предупрежден
11:31  КазСпорт-24: Разброд, шатание и игнорирование.., - Е.Косенко
11:02  Юбочки под елочкой. В Кременском лесу против чеченского спецназа "Ахмат" брошена в бой 1-я украинская женская рота
10:46  Кыргызский парламент избрал полковника ГКНБ заместителем Омбудсмена страны
10:20  В Кыргызстане арестовано 11 журналистов-расследователей. Правящее ОПС лютует
10:18  Российская телеведущая Тина Канделаки сравнила казахов с манкуртами. Депутаты Казахстана возмущены
10:07  Между бунтом и концлагерем: население Германии и Франции поставлено перед выбором, - СП
10:04  Против главы Узбекского землячества в РФ Баратова возбудили дело. За дурь и пропаганду бандеровщины
09:59  Выиграть послевоенный мир. О цифровой реинкарнации сталинской экономической модели, - Андрей Светлов
09:56  "Встань и иди!". Русский народ - подранок, - Александр Проханов
09:41  Третий мировой. Китай наращивает свой ядерный арсенал опережающими темпами
09:39  Пакистан атаковал объекты в Иране ракетами и беспилотниками
08:15  Геополитика правит кэшем. Международные инвесторы снижают риски, - Къ
03:01  Лучшее выступление в Давосе (18+). Деймон Имани обложил факами "пастора" Шваба
01:18  Кахрамон Куранбаев избран главой Ассоциации махаллей Узбекистана
01:13  Главный догмат западной идеологии оказался ложным, - Сергей Худиев
01:00  Sabah: в бедах и нищете ближневосточных государств виноват Запад
00:48  Население Китая продолжает сокращаться второй год подряд
00:29  Стало известно о серии стычек на границе Индии и Китая. Дели награждает своих солдат, а Пекин молчит, - НГ
00:24  В пике. Вместо работы по спасению Рос-авиастроения - 20 лет пустой болтовни и "диких" прожектов, - СП
Среда, 17.01.2024
14:18  Евродепутат от Словакии Радаковски: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
13:44  Евразийская стратегия может связать Москву, Пхеньян и Тегеран в противовес "индо-тихоокеанской", - В.Павленко
13:28  Кыргызстан и Таджикистан определили линию границы на сложнейшем участке
13:10  Запад пошел ва-банк: что не договаривают о "болезни x"
13:06  Advance: ударом по хуситам США положили начало большой войне на Ближнем Востоке
13:04  Хокимам девяти районов и городов Узбекистана грозит увольнение из-за роста цен на мясо и яйца
12:58  Новые хокимы Узбекистана: В.Адизов в Карманинском и Б.Бегматов - в Букинском районах
11:47  Болгары с ностальгией вспомнили османское рабство
11:43  Эфиопия – Сомали: в Африке вызревает еще одна война, - Дм.Нефедов
11:40  Грузия и Азербайджан мечтали лечь под турок и немцев еще сто лет назад, - А.Широкорад
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Политолог Тодд: Запад готовится к войне, зная, что ее проиграет
01:13 19.01.2024

Европа вслед за Украиной совершила "страшную историческую ошибку"

Константин Ольшанский

Военные разведки США и Великобритании, которые считают украинские потери, пытаются преуменьшить реальные цифры. Зачем? Ответ на этот вопрос дает французский политолог и демограф Эммануэль Тодд. В интервью телеканалу BFMTV эксперт заявил, что США несут полную ответственность за то, развязали конфликт, а теперь не хотят его остановить.

"США попали в ловушку, расставленную ими самими и украинским национализмом. Вашингтон не только серьезно недооценил потенциал России, но и одновременно переоценил возможности НАТО по военной поддержке Украины. Запад причинил Украине чудовищные страдания, поддерживая иллюзию, будто у него есть промышленные средства для обеспечения боевых действий", - ставит диагноз Эммануэль Тодд

Политолог говорит, что Владимир Путин мастерски использовал внутренние противоречия на Западе. В США Конгресс разделился на сторонников и противников военной помощи Украине. Такой же раскол может распространиться и на исполнительную власть, если президентские выборы выиграет Дональд Трамп. А в Евросоюзе новая 4-летняя программа военной помощи на €50 млрд заблокировала Венгрия. "Запад сейчас - это слабые державы, пребывающие в упадке", - выносит приговор политолог.

По его мнению, отказ от переговоров и интеграции с Россией - страшная историческая ошибка. Ведь неминуемый проигрыш Украины в конфликте укрепит в РФ евразийские идеи. А это позволит включить в зону российского геополитического контроля бывшие постсоветские страны: Эстонию, Латвию, Литву, Молдавию.

Тодд убежден, что главная угроза европейской безопасности - не РФ, а США. Именно американцы с 2014 г. сделали все возможное, чтобы разрушить доверительные отношения между Россией и Германией (политическим и экономическим центром Евросоюза). В частности, под давлением американцев ФРГ заморозила "Северный поток-2", который поддерживала Ангела Меркель.

Тодд говорит, что США оказали давление на слабовольного Олафа Шольца, чтобы он разорвал все связи с Россией. В случае с другими европейскими странами это сделать не удалось. В России продолжают работать многие крупные компании из Франции (Auchan Retail, Cacharel, Lacoste, Sucden), Италии (Ariston, Benetton, UniCredit, Barilla, Armani), Австрии (Raiffeisen Bank, Egger).

Неоднократно бывавший на Украине военный эксперт Эмиль Дью Перл в интервью финскому изданию Ilta Lehti говорит, что европейцы не готовы к новым крупным конфликтам, к которым их подталкивает США. Элементом манипулирования общественным мнением эксперт назвал появление в немецком издании Bild скандальной публикации о неких "планах" России по военному вторжению в страны Восточной Европы.

Каким образом желтое издание могло получить хоть какие-то "планы", никого не волновало. Зато после появления токсичной публикации министр обороны Германии Борис Писториус и командующий вооруженными силами Швеции Микаэль Байден заявили, будто "нужно готовиться".

Подали голос и пенсионеры. Например, бельгийский генерал в отставке Марк Тис, начитавшись Bild, заявил: наземное вторжение может начаться спустя всего пару часов после окончания ракетного обстрела. Генерал, видимо, плохо учил географию: даже от Белоруссии до Бельгии почти 1700 км, за два часа такое расстояние может преодолеть только болид "Формула-1".

Эммануэль Тодд говорит, что "боязнь российского нападения" у европейцев иррациональна, поскольку у Москвы не было и нет таких сценариев. Однако Вашингтон играет на этих настроениях.

После завершения Холодной войны европейские страны проводили демилитаризацию: закрывали зарубежные военные базы, отказались от всеобщей воинской повинности. В Европе было остановлено большинство оборонных производств. Теперь же под давлением США идет обратный процесс милитаризации.

Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретону заявил, что в феврале представит программу оборонных инвестиций стоимостью €100 млрд. Будет восстановлено собственное производство оружия и боеприпасов.

Однако Европа прекратит поставки продукции ВПК Украине, все оставит для собственных нужд. "Запустят производственные линии ракет, танков и другой техники, в которой Европа еще сможет конкурировать с российским оборонным производством", - прогнозирует Эмиль Дью Перл.

Те самые €100 млрд, которые Еврокомиссия швырнет на алтарь милитаризации, будут изъяты из "гражданского" сектора экономики. Они могли бы пойти на инвестиции, в том числе и остающихся работать в России европейских компаний. Но спровоцированная США милитаристская паранойя победила здравый смысл большинства европейцев.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705615980


Новости Казахстана
- Законопроект о популяризации электромобилей прошел первое чтение Мажилиса экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры
- Актуальные рабочие вопросы компании Qarmet рассмотрены в Правительстве
- Кадровые перестановки
- О доходах, кредитах и налогах
- Результаты деятельности дочерних подразделений НАНОЦ заслушали в Правительстве
- "Ак жол" - налоговикам: Оставьте в покое мобильные платежи
- Казахстан и Россия снимают ограничения во взаимной торговле сельхозпродукцией
- Что происходит в сфере казахстанского спорта и какие перспективы ожидаются в наступившем году?
- Почему чиновники вынуждают производителя пищевой продукции сокращать экспорт и развивать его в другой стране?
- В Астане осудили организаторов незаконного криптообменника
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  