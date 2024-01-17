Борьба за мир до полной капитуляции. Украинские события: воспоминания о будущем, - А.Храмчихин

01:19 19.01.2024 Борьба за мир до полной капитуляции

Украинские события: воспоминания о будущем



Александр Анатольевич Храмчихин

независимый военный эксперт



По приезде в Киев 12 января британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что его страна выделяет 2,5 млрд фунтов стерлингов (по обменному курсу 3,2 млрд долл. США) в течение 2024–2025 годов на военную поддержку Украины. Средства, в частности, будут потрачены на производство крылатых ракет (скорее всего Strom shadow в количестве 75 единиц), снарядов для 155-мм гаубиц (оценочно – 300 тыс. штук) и около 900 беспилотников.



Между тем британские военные сами испытывают дефицит ресурсов. Из-за недостатка финансов и кадров Королевский флот не отправил ни одного из двух своих авианосцев – "Королева Елизавета" и "Принц Уэльский" – на помощь американским силам в Красном море. В походе авианосец должно сопровождать судно снабжения, однако единственное, что сохранилось – RFA Fort Victoria, – имеет сокращенный экипаж, значительно меньший, чем необходимо для обеспечения полной функциональности судна. Бывший первый морской лорд Lord West в беседе с газетой The Telegraph высказал сожаление, что флот "позволил Fort Victoria опуститься так низко, что, когда потребовалось, оно оказалось неспособно".



Экономические трудности повлияли на военную активность и других стран Запада. Они не выполнили данные Украине обещания. Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, всего за все время конфликта США и их союзники дали Киеву обещание передать 814 танков, 79 зенитных ракетных комплексов, 97 ударных ракетных систем и 810 тяжелых орудий полевой артиллерии. Однако к январю 2024-го передали лишь 519, 45, 78 и 585 соответственно.



Вместе с тем недостаток ресурсов пока не отразился на общем стремлении Запада оторвать Украину от России, что на протяжении многих десятилетий носило почти параноидальный характер.



Эта задача совпадала со стремлением элит самой Украины добиться максимальной независимости от России.



НА МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ТЯГЕ



Постсоветская Украина до последнего времени являлась олигархическим государством. Для украинских олигархов их страна была лишь источником получения дохода. При этом выдержать конкуренцию с гораздо более мощными российскими олигархами украинские олигархи в рамках одной страны никогда не смогли бы.



Более того, советские коммунисты создали Украинскую ССР в совершенно искусственных границах, включив в ее состав большое количество чисто русских территорий ("Путь в никуда", "НВО", 11.08.17). Одной из причин этого было стремление разбавить и уравновесить в составе республики украинских селян, почувствовавших вкус к анархии, пролетариями Донбасса, Харькова и Новороссии, в которых большевики видели свою социальную опору.



Поэтому в постсоветский период важнейшей задачей украинских элит была максимальная украинизация восточных и южных регионов страны на антирусской и антироссийской основе. Этот процесс получил полную поддержку Запада. Однако, поскольку Украина целенаправленно строилась как "анти-Россия", это привело к неизбежной конфронтации с Москвой. Считать действия Москвы 24 февраля 2022 года "ничем не спровоцированной агрессией против мирного демократического государства" совершенно абсурдно. На самом деле эти действия стали закономерным итогом цепи событий, начавшихся как минимум еще в 1920-е годы.



Интересно, что при этом значительная часть западных элит всерьез поверила в собственный пропагандистский тезис о "ничем не спровоцированной агрессии". Также абсолютное большинство западных политиков были уверены в неизбежности быстрого краха российской экономики под воздействием западных санкций, а затем – и в падении режима Путина из-за краха российской экономики. Далее на Западе возникла уверенность в том, что Вооруженные силы РФ очень слабы, плохо обучены и деморализованы, поэтому украинские ВС легко нанесут им полное поражение, еще летом 2023 года выйдя к границам 2013 года.



Таким образом, практически все действия Запада в отношении украинского конфликта до самого последнего времени были основаны на наборе пропагандистских идеологических мифов и штампов. Вполне естественно, что планы на основе мифов не могли дать желаемых результатов.



ХВОСТ И СОБАКА



Экономическая зависимость Украины от Запада на данный момент является почти абсолютной. Но это проблема Запада, а не Украины, потому что ни при каком развитии событий Киев долги не вернет. Военная зависимость Украины от Запада уже гораздо меньше. Поставки западного оружия недостаточны, пока Вооруженные силы Украины продолжают воевать в большей степени советской техникой ("Карго-культ в процентах", "НВО", 06.10.23).



Главное же в том, что в Европе сейчас только украинская армия способна противостоять российской армии. Ни одна европейская армия не выдержала бы даже двух-трех (а большинство армий – и одного) месяцев той войны, которую уже почти два года ведет Украина. В политическом же плане Запад стал заложником собственной пропаганды, представляющей Украину олицетворением Добра и жертвой "ничем не спровоцированной агрессии". А Россию – воплощением Абсолютного Зла, совершающим "множество чудовищных преступлений".



В итоге Украина уже давно превратилась в "хвост, который вертит собакой". Получая от Запада оружие и разведывательную информацию, Киев в значительной степени сам принимает решения, как использовать полученное. А Запад автоматически прощает Украине любые преступления – или как минимум их игнорирует.



Причем самостоятельность действий Киева нередко вполне оправданна. В частности, весьма показательна дискуссия о том, надо ли было украинским войскам летом 2023 года наступать только в одном направлении (через Запорожскую область в направлении Крыма), как того требовали американские военные советники, либо двигаться сразу в нескольких направлениях, как это в реальности делало украинское командование.



Сейчас вполне очевидно, что шансов на успех наступления ВС Украины не имели ни при каком варианте из-за нехватки ресурсов. Но наступление по нескольким направлениям позволило украинской армии растянуть российскую оборону и добиться хотя бы минимального продвижения на отдельных участках. При наступлении на одном направлении украинская группировка наверняка подверглась бы фланговым ударам со стороны российских войск и была бы полностью разгромлена – то есть украинское поражение стало бы гораздо более болезненным, чем получилось в реальности.



КРИЗИС ЗАПАДНОГО ОРУЖИЯ



По всем указанным обстоятельствам администрация и правительство украинского президента Владимира Зеленского заинтересованы в продолжении войны. Москва тоже совершенно не заинтересована в перемирии, поскольку в нынешних условиях ей выгодна война на истощение.



Единственной стороной конфликта, желающей его приостановки без заключения окончательного мира, является Запад ("Мир бессмысленный и беспощадный", "НВО", 22.09.23). По политическим причинам он категорически не готов согласиться на поражение Украины, а по военным и экономическим причинам не способен обеспечить военную победу Украины. Самой большой проблемой Запада сейчас является тяжелый кризис с производством вооружений и боеприпасов. Это производство совершенно не компенсирует ни потребности Украины, ни истощение собственных арсеналов.



Так, за весь период войны Украина получила от Запада примерно 500 танков (суммарно советских и западных типов), что менее чем на 80% компенсировало потери украинской армии в машинах этого класса. Но сам Запад за это время не произвел вообще ни одного танка – лишь Польша приобрела 10 южнокорейских К2. То есть импорт компенсировал для стран НАТО убыль от поставки танков Украине примерно на 2%, а собственное производство – на 0%. Видимо, в Германии возобновится производство с нуля танков "Леопард-2" в варианте А8, но оно заведомо будет идти крайне незначительными темпами, которые в обозримом будущем неспособны компенсировать даже те поставки на Украину, которые уже произведены.



Схожая ситуация складывается с производством артиллерии. Буксируемых орудий страны НАТО сейчас не производят вообще. Реактивные системы залпового огня производятся только в США (М142 HIMARS), при этом на них уже имеются заказы на много лет вперед, а расширить производство не представляется возможным. Самоходные артиллерийские установки производятся лишь во Франции ("Цезарь") и Польше ("Краб"), но темп этого производства не превышает нескольких единиц в месяц – и опять же не компенсирует ту убыль, которая уже имеет место, не говоря о будущих поставках, необходимых Киеву.



Еще более катастрофической для Запада является ситуация с производством артиллерийских боеприпасов. Имеющиеся запасы и новое производство совершенно не компенсируют их расход. А заводы по производству боеприпасов (сейчас все они на Западе являются частными) предпочитают не наращивать темп выпуска продукции, а повышать цены на нее.



Законодательных рычагов повлиять на данную ситуацию у руководства стран Запада нет, поскольку формально они не находятся в состоянии войны. Россия в данный момент по выпуску техники и боеприпасов всех классов превосходит все страны НАТО, вместе взятые.



Исправить положение Запад может, только если добьется временного прекращения боевых действий. Восполнив свои арсеналы, он затем инициирует возобновление войны в гораздо более выгодных для себя условиях. Однако в Кремле, видимо, это уже поняли.



"ВЕДЬ ЗАВТРА БУДУТ ВЫБОРА"



Дополнительной проблемой Запада стала внутриполитическая ситуация в США. Эта страна по очевидным причинам является главным экономическим и военным донором для Украины. Абсолютное большинство американской элиты в обеих партиях, демократической и республиканской, полностью поддерживает Украину (исключения единичны). Тем не менее проблемы Украины для американских политиков все же не могут быть важнее собственных проблем, особенно в условиях постоянно обостряющегося межпартийного конфликта (он уже почти дошел до состояния "холодной гражданской войны").



Тем не менее война на Украине становится важным фактором американской предвыборной кампании. Демократам надо ни в коем случае не допустить поражения Украины до ноябрьских выборов. Затем эта проблема либо будет переложена на президента-республиканца, либо у президента-демократа будет еще четыре года на ее решение.



Республиканцы же прекрасно помнят, что президентский срок Джозефа Байдена начался с позорной во всех отношениях эвакуации американских войск из Афганистана. Если президентский срок Байдена еще и закончится крахом правления Зеленского на Украине, шансы самого Байдена и демократов в целом на победу на ноябрьских выборах станут довольно призрачными. Соответственно у республиканцев возникает очень сильный соблазн либо прямо способствовать поражению Украины, либо по крайней мере в обмен на возобновление помощи Киеву добиться от демократов максимума уступок по другим вопросам.



Евросоюз, в отличие от США, уже понес в результате войны на Украине огромный экономический ущерб, который ощутимо сказывается на уровне жизни населения большинства европейских стран. Как было сказано выше, руководство стран ЕС не может отказаться от безоговорочной поддержки Киева. Но эта поддержка создает европейским политикам все больше проблем внутри собственных стран.



ПЕРЕМИРИЕ: ЛОВУШКА БЕЗ ПРИМАНКИ



Поскольку ни Москва, ни Киев во временном перемирии не заинтересованы, Западу будет исключительно сложно его добиться. А если перемирие невозможно, то остается два основных варианта действий, к которым Запад может побуждать Украину.



Первый вариант – уход украинской армии в глухую стратегическую оборону, то есть стремление зеркально повторить действия России в 2023 году – в надежде измотать Вооруженные силы РФ, нанести им максимум потерь и вынудить-таки Москву к переговорам о перемирии.



Правда, не из чего не следует, что Москва тоже будет действовать зеркально и попытается организовать крупномасштабное наступление "в лоб" через организованную украинскую оборону на нынешней линии фронта.



Второй вариант – начать еще одно масштабное наступление ВС Украины, причем приурочить его к президентским выборам в РФ с целью максимальной дестабилизации внутренней обстановки в России. Направлений у этого наступления может быть несколько, причем вряд ли это будут те же направления, что и в 2023 году.



Украинская армия может попытаться форсировать Днепр в Херсонской области и начать наступление на Крым. Также Киев может выбрать вариант удара по Белоруссии и/или Приднестровью, что радикально изменит ход войны, открыв новые ее направления не только в военном, но и в политическом аспекте. Наконец, не исключено прямое наступление украинских войск на Белгород и/или Брянск.



Если будет выбран вариант нового украинского наступления, это станет следствием полного непонимания Западом российского менталитета. Стремление принудить Россию к миру путем нанесения ей полного или частичного военного поражения заведомо даст совершенно обратный эффект и приведет к крайнему ужесточению позиции российского руководства и общества в целом.



Более того, российское общество неизбежно и открыто потребует от Кремля нанесения противнику максимально быстрого и полного военного поражения любой ценой, включая большие собственные потери и даже применение ядерного оружия. Это создаст риск неконтролируемой эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями. Источник - НГ

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