Война в Красном море: йеменская дау способна потопить американский авианосец

01:26 19.01.2024

В полумиллионной армии "босоногих" есть боевые водолазы и морской спецназ



Константин Ольшанский



На фото. Дау - общее название разных арабских судов (багала, бателла, самбук, зарук и т. д.).



Принадлежащий США корабль Genco Picardy, который подвергся атаке в среду с беспилотника с бомбой, запущенного йеменскими повстанцами-хуситами в Аденском заливе. Командование коалиционной операции "Страж процветания" объявило, что 16 января США якобы поразили 4 противокорабельные ракеты, нацеленные на суда в Красном море. Вопреки заявлениям американцев, хуситы успешно запустили несколько ракет по международным морским путям в южной части Красного моря. Одна из ракет поразила сухогруз под мальтийским флагом.



Как видно, военный потенциал хуситов бомбардировки США и Великобритании подорвать не смогли. Зато сплочение вокруг Йемена растет.



Верховный лидер Ирана Али Хаменеи похвалил хуситов за "стойкость" во время молитвы в Тегеране 16 января. Аятолла заявил, что совершенные от имени палестинского народа нападения хуситов на враждебные суда заслуживают восхищения и признательности.



А президент Ирана Ибрахим Раиси лично позвонил хуситскому лидеру Махди аль Машату и поблагодарил его. Словесная поддержка Хаменеи и Раиси означает, что Иран продолжит и военную помощь хуситам, пишет американский Институт изучения войны (ISW).



Еще несколько международных компаний приостановили операции в Красном море. Nippon Yusen объявила, что больше не будет направлять туда суда. Прекратила транспортировку нефти по Красному морю и британская Shell.



Министерство транспорта США возобновило свое предупреждение американским торговым судам избегать южной части Красного моря. Значит, даже в Белом доме не верят в успешность операции "Страж процветания".



Иран обвинил Запад в военной агрессии



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан потребовал от США и Великобритании немедленно прекратить войну против хуситов. Он подтвердил, что йеменские повстанцы нацелены только на израильские корабли и готовы прекратить удары, когда завершится агрессия в Газе.



ВМФ США "вдруг" вспомнил, будто еще 1 января перехватил партию оружия, направленного в Йемен. Там были боеголовки для баллистических ракет средней дальности.



Затем близкое к военным кругам американское издание Semafor сообщило, что советники и офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) присутствуют в Йемене, помогая в организации атак. Там якобы работают иранские инструкторы и операторы БПЛА, повстанцам также помогает иранская разведка.



Массированной поддержкой из Тегерана можно лишь отчасти объяснить то, что США и Великобритания никак не могут справиться с хуситами. Запад явно недооценил их военный потенциал. В рядах повстанцев состоит от 300 до 500 тыс. подготовленных бойцов.



Хуситы готовят военных водолазов и спецназ для морского десанта



Как пишет американский эксперт Калеб Вайс в статье для Long War Journal, у хуситов есть "москитный" флот, который позволяет проводить мобильные операции в Красном море. Имеются патрульные корабли, десантные катера и даже противолодочные вертолеты Ми-14 и Ка-28. Флот хуситов не сумела уничтожить даже Саудовская Аравия, которая бомбила Йемен задолго до американцев.



Подаренные ОАЭ катера йеменской береговой охраны хуситы переоборудовали в дистанционно управляемые беспилотники Tawfan и Shark-33. Еще в 2017 г. один из таких безэкипажных катеров успешно использовался для атаки саудовского фрегата Al-Madinah.



Сейчас на прибрежных островах Зукар и Баварди в Красном море находятся секретные базы, где готовят йеменских военных водолазов, пишет американский аналитик Майкл Найтс из Центра по борьбе с терроризмом Академии Вейт-Пойнт.



А израильское издание Ynet со ссылкой на данные военной разведки выяснило, что еще в 2018 г. не менее 200 хуситов прошли обучение в элитной иранской Военно-морской академии на берегу Каспийского моря. Причем йеменцы обучались проведению спецопераций и занимались отдельно от других курсантов во избежание утечки разведданных.



За американскими авианосцами следят рыбацкие лодки с РЛС



Long War Journal выяснил, что хуситы имеют очень мощный оружейный потенциал. После победы в гражданской войне они получили почти весь арсенал йеменской армии, также активно получают оружие из Ирана и, вероятно, из других стран региона.



У хуситов есть безоткатные орудия, гранатометы, минометы и ПЗРК, трофейные американские Humvee. Отлажен собственный ВПК. Хуситы научились копировать советское и российское оружие, которым была вооружена йеменская армия. Как пишет Long War Journal, даже создали собственный вариант ПТУР "Корнет".



В арсенале повстанцев имеются противокорабельные ракеты C-801 и C-802, которые запускаются с береговых батарей.



Иран передал хуситам ПКР Noor (дальность до 120 км), Qader (до 200 км), Khalij Fars, Fajr-4CL и Al-Bahr Al-Ahmar (до 300 км).



Есть и баллистические ракеты: Toufan (дальность до 1950 км, точная копия иранской Ghadr-110), Soumar (копия советской X-55, дальность до 2000 км), несколько вариантов Quds (дальность 700 и 1350, соответственно).



Ударные беспилотники хуситов Samad и VAID имеют дальность полета 2000 и 2500 км. Вдоль йеменского побережья находятся не менее 30 тщательно замаскированных станций слежения, пишет Калеб Вайс. Для морской разведки переоборудованы дау, традиционные рыбацкие лодки, на которые установлены современные РЛС. Они позволяют отслеживать пуски американских ракет из Красного моря.