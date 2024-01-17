 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВВС Иордании нанесли удары по Сирии. Заваруха ширится...
06:45 19.01.2024

Как минимум десять мирных жителей погибли после авиаударов по населенным пунктам Арман и Малх, находящимся в провинции Сувейда на юго-востоке Сирии, сообщают телеканал Al Jazeera и агентство Reuters.

Удары, по данным местных изданий Sweida 24 и Sham FM, наносились военными самолетами Иордании в ночь на 19 января. Правительство Иордании не подтвердило свою причастность к ударам.

В результате удара в Малхе были повреждены несколько домов, в Армане были разрушены два дома, погибли десять человек, в том числе четыре женщины и два ребенка.

9 января иорданские самолеты нанесли четыре удара по территории Сирии в рамках кампании по борьбе с торговцами наркотиков. Удары наносились по предполагаемым укрытиям связанных с Ираном контрабандистов, которые перевозили через границу с Сирией наркотики и оружие, сообщал Reuters cо ссылкой на источники в региональной разведке. По данным собеседников агентства, удары наносились в районе Шааба и Армана в провинции Сувейда, а также в районе Малха.

Источник - eadaily.com
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