Хуситы в новой войне на Ближнем Востоке: в единой цепи событий.., - Владимир Овчинский

07:15 19.01.2024 Хуситы в новой войне на Ближнем Востоке

в единой цепи событий

Владимир Овчинский Юрий Жданов



Начиная с 7 октября прошлого года Ближний Восток пылает в военных конфликтах. Буквально каждый день происходят новые события. Над регионом летают ракеты, бомбы, дроны.



Среди воюющих субъектов в последние недели с ленты новостей не сходит информация о хуситах - их нападениях на морские суда и нападения на них самих со стороны США и Великобритании.



1. Кто они – хуситы



Кристиан Эдвардс в статье "Кто такие хуситы и почему они атакуют корабли в Красном море?" на сайте CNN (12.01.2024) пишет:



"Движение хуситов, также известное как Ансараллах (Сторонники Бога), является одной из сторон гражданской войны в Йемене, которая бушует уже почти десятилетие. Оно возникло в 1990-х годах, когда его лидер Хусейн аль-Хуси основал "Верующую молодежь" - движение религиозного возрождения многовековой ветви шиитского ислама, называемой заидизмом.



Заидиты правили Йеменом на протяжении веков, но были маргинализированы при суннитском режиме, пришедшем к власти после гражданской войны 1962 года. Движение аль-Хуси было основано для того, чтобы представлять заидитов и противостоять радикальному суннизму, особенно идеям ваххабитов из Саудовской Аравии. Его ближайшие последователи стали известны как хуситы.



Гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда силы хуситов штурмовали столицу Сану и свергли международно признанное и поддерживаемое Саудовской Аравией правительство, что спровоцировало гражданскую войну. Конфликт перерос в более широкую войну в 2015 году, когда возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вмешалась в попытку дать отпор хуситам.



Восемь лет спустя коалиция не смогла вытеснить хуситов, которые по-прежнему контролируют большую часть Йемена. Соглашение о прекращении огня было наконец подписано в 2022 году, но срок его действия истек всего через шесть месяцев. Однако воюющие стороны так и не вернулись к полномасштабному конфликту.



После прекращения огня хуситы укрепили свой контроль над большей частью северного Йемена. Они также стремились к соглашению с саудовцами, которое положило бы конец войне и укрепило бы их роль правителей страны.



Какова сейчас ситуация в Йемене?



Война спровоцировала один из худших гуманитарных кризисов в мире, в результате чего погибли сотни тысяч человек, а в некоторых частях страны начался голод.



Семнадцать миллионов человек в Йемене в настоящее время испытывают нехватку продовольствия, сообщает Всемирная продовольственная программа, предупреждая, что гуманитарная ситуация и нехватка продовольствия и других жизненно важных материалов "могут приблизить миллионы людей к голоду и смерти".



Конфликт также нанес ущерб инфраструктуре страны, усугубил экономический коллапс и привел к массовому перемещению населения.



По данным ООН, сегодня более 24 миллионов человек – более 80% населения – нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Около 3 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, сотни тысяч потеряли работу, и более половины населения сейчас живет в крайней нищете.



Согласно отчету Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) за 2021 год, в результате конфликта погибло около 377 000 человек, более половины из которых умерли от косвенных причин, связанных с конфликтом, таких как нехватка еды, воды и здравоохранения.



По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), на данный момент удовлетворяется только 38,9% потребностей Йемена в гуманитарном финансировании, а дефицит финансирования в размере 2,7 миллиарда долларов по-прежнему остро необходим.



Кто союзники хуситов?



Хуситов поддерживает Иран, который начал увеличивать свою помощь группировке в 2014 году по мере эскалации гражданской войны и усиления соперничества с Саудовской Аравией. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований за 2021 год, Иран предоставил группе оружие и технологии, среди прочего, морские мины, баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА или дроны) .



Хуситы составляют часть иранской так называемой "Оси сопротивления" - антиизраильского и антизападного альянса региональных ополченцев, поддерживаемого Исламской Республикой. Наряду с ХАМАСом в Газе и "Хезболлой" в Ливане, хуситы являются одним из трех известных поддерживаемых Ираном ополченцев, которые в последние недели начали нападения на Израиль.



Тегеран 12 января осудил удары США и Великобритании по хуситам, назвав это нарушением международного права и попыткой отвлечь внимание от войны в секторе Газа.



Насколько сильны хуситы?



Американские официальные лица отслеживают постоянные улучшения дальности, точности и летальности ракет хуситов отечественного производства. Первоначально отечественное оружие хуситов в основном собиралось из иранских компонентов, которые контрабандой ввозились в Йемен по частям, сообщил ранее CNN чиновник, знакомый с американской разведкой.



Но они внесли прогрессивные изменения, которые привели к большим общим улучшениям, сказал чиновник. В качестве нового события хуситы применили баллистические ракеты средней дальности против Израиля, выпустив залп снарядов по южному региону Израиля Эйлату в начале декабря 2023 года, который, по словам Израиля, он перехватил.



Хотя хуситы, возможно, и не смогут представлять серьезную угрозу Израилю, их технологии могут нанести ущерб Красному морю. Они использовали дроны и противокорабельные ракеты для нападения на коммерческие корабли, некоторые из которых, как полагают, не связаны с Израилем, что побудило военный корабль США "Карни" в Красном море отреагировать на сигналы бедствия.



Почему хуситы атакуют корабли в Красном море?



Хотя из-за сочетания географии и технологий хуситы, возможно, лишены возможностей ХАМАСа и "Хезболлы", их удары по коммерческим судам в Красном море могут причинить иную боль Израилю и его союзникам.



Мировая экономика получила ряд болезненных напоминаний о важности этого узкого участка моря, который проходит от Баб-эль-Мандебского пролива у побережья Йемена до Суэцкого канала на севере Египта – и через который проходят 12% глобальные торговые потоки, включая 30% мирового контейнерного трафика.



В 2021 году корабль под названием Ever Give сел на мель в Суэцком канале, заблокировав жизненно важную торговую артерию почти на неделю, задерживая груз на сумму до 10 миллиардов долларов каждый день, и вызвав сбои в глобальных цепочках поставок, которые продолжались гораздо дольше.



Есть опасения, что атаки дронов и ракеты хуситов на торговые суда, которые происходят почти ежедневно с 9 декабря 2023 года, могут вызвать еще больший шок для мировой экономики.



Четыре из пяти крупнейших мировых судоходных компаний – Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM Group и Evergreen – наряду с нефтяными гигантами, такими как BP, приостановили перевозки через Красное море из-за опасений нападений хуситов – действий, которые привели к росту цен на нефть и газ.



Атаки могут заставить корабли пройти гораздо более длинный маршрут вокруг Африки и привести к резкому увеличению расходов на страхование. Компании могли бы переложить на потребителей возросшие затраты на транспортировку своих товаров, снова подняв цены в то время, когда правительства во всем мире изо всех сил пытаются обуздать постпандемическую инфляцию.



Удары хуситов могут быть направлены на то, чтобы причинить экономический ущерб союзникам Израиля в надежде, что они окажут на него давление, чтобы тот прекратил бомбардировки анклава.



Защита палестинского дела также может быть попыткой добиться легитимности внутри страны и в регионе, поскольку они стремятся контролировать северный Йемен. Это также может дать им преимущество над их арабскими противниками, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которых они обвиняют в том, что они являются лакеями США и Израиля.



Как реагирует мир?



Ряд стран предприняли шаги, чтобы попытаться отразить агрессию хуситов в регионе Красного моря.



США и другие страны разместили военно-морские силы в Красном море в рамках операции "Страж процветания" - новой многонациональной инициативы, в которую входят более 20 стран, по защите судоходства на одном из самых важных водных путей мира.



Тем временем Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, призывающую йеменскую повстанческую группировку хуситов "прекратить свои наглые" нападения в Красном море. Голосовали 11 человек за, 0 против и четыре воздержались, включая Россию и Китай.



Однако США и Великобритания подняли свой ответ на новый уровень, нанеся 12 января удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден заявил, что приказал нанести удары "в ответ на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".



Однако представитель хуситов заявил, что группировка продолжит агрессию против коммерческих судов в Красном море. Хуситы "продолжат препятствовать навигации израильских кораблей в портах оккупированной Палестины в Аравийском и Красном морях", - сказал Сари.



Мохаммед аль-Бухаити, представитель хуситов, заявил в декабре 2023 года "Аль-Джазире", что группировка будет противостоять любой возглавляемой США коалиции в Красном море, а нападения в январе сигнализируют о том, что конфронтация на водном пути будет продолжаться в течение всего 2024 года.



2. Атаки хуситов и мировая экономика



Дэвид Дж. Линч и Эван Халпер в статье в The Washington Post "Атаки хуситов начинают менять судоходные потоки" (16.01.2024) пишут:



"Как только глобальные цепочки поставок наконец вернулись в нормальное русло, группа повстанцев в Йемене начала атаковать контейнеровозы и нефтяные танкеры, проходящие через Красное море.



Продолжающиеся нападения хуситов привели к увеличению стоимости морских перевозок по всему миру, заставили грузовых перевозчиков или их клиентов выбирать более длинные альтернативные маршруты из Азии в Европу и Соединенные Штаты и вызвали тревогу по поводу экономических издержек более широкого конфликт.



По данным Moody's, почти пятая часть грузов США прибывает в порты Восточного побережья после транзита через Красное море и Суэцкий канал. Солнечные батареи, аккумуляторы для электромобилей, игрушки и пылесосы - среди товаров, которые можно купить в этой поездке. Но на данный момент экономисты не ожидают серьезного воздействия на цены, которые платят потребители в США - если только насилие не усилится.



В условиях неопределенности относительно того, как долго продлятся атаки, производители и ритейлеры уже ощущают экономические последствия. Автопроизводители Tesla и Volvo заявили в последние дни, что приостановят работу заводов в Германии из-за нехватки запчастей, связанной с перебоями в работе. Британская нефтяная компания Shell прекратила все свои поставки через Красное море, сообщила 16 января Wall Street Journal.



"Это признак того, что ситуация становится хуже, а не лучше", - сказал Ларс Йенсен, исполнительный директор Vespucci Maritime в Копенгагене. "Это показывает, что военное вмешательство не сделало ничего для облегчения ситуации".



За последние четыре года глобальные цепочки поставок пережили пандемию коронавируса , изменение структуры потребительских покупок, рекордно высокую инфляцию и войну в Европе. В последние месяцы сильная засуха ограничила доступ к Панамскому каналу и вынудила часть грузов перевозиться через перешеек по железной дороге, а не на корабле.



Теперь обостряющийся конфликт на Ближнем Востоке угрожает повседневной торговле.



Еще один грузовой корабль подвергся нападению в Красном море 16 января, в то время как вторая крупная нефтяная компания начала отводить свои танкеры от водного пути, что является признаком того, что военные удары США по повстанцам-хуситам в Йемене мало что сделали для подавления угрозы мировой торговле.



Греческий сухогруз "Зография" был поражен ракетой через день после того, как принадлежащее США судно "Gibraltar Eagle" пострадало в результате аналогичного удара. В ходе другого инцидента, произошедшего примерно в то же время 16 января, четыре небольших катера подошли на расстояние 400 метров к кораблю в Красном море к северу от Эритреи, но были отогнаны огнем из стрелкового оружия, согласно отчету Морской торговли Соединенного Королевства.



Никто не взял на себя ответственность за последние рейды, последовавшие за третьим раундом военных действий США против объектов хуситов в Йемене.



Атаки начинают распространяться за пределы Красного моря в Аденский залив, который ведет к Аравийскому морю и Индийскому океану. Это угрожает морскому подходу к Джибути, торговым воротам для 120-миллионного населения Эфиопии, и усложняет задачу, стоящую перед военными планировщиками США и их союзников.



Через три месяца после начала войны в секторе Газа морская опасная зона простирается на сотни миль от своего первоначального местоположения на Красном море, сказал Ами Дэниел, генеральный директор Windward, морской разведывательной компании, базирующейся в Лондоне. Военно-морские силы, защищающие мировую торговлю, сейчас опасно истощены.



Он ожидает, что Суэцкий канал, через который проходит от 10 до 15 процентов мировой торговли нефтью, в результате будет фактически закрыт для международного судоходства. Отправка корабля через Суэцкий канал теперь будет стоить от 3 до 5 миллионов долларов, включая более высокие страховые сборы, оплату за безопасность и оплату опасности для экипажа. По его словам, обход мыса Доброй Надежды на юге Африки, что добавляет семь-девять дней к путешествию из Азии, может стоить всего 2 миллиона долларов для корабля того же типа.



Из-за недавних атак боевиков-хуситов в Красном море корабли, которые обычно используют Суэцкий канал, на данный момент перенаправляются вокруг южной оконечности Африки.



По словам Ами Даниэл , нападение на "Гибралтарский орел" 15 января "сделало Суэцкий канал неактуальным".



Если нападения на Красное море продолжатся, некоторые грузоотправители Восточного побережья США могут предпочесть ввозить свои товары через порты Западного побережья, прежде чем загружать их на грузовые поезда для направления на восток, говорят аналитики.



Хуситы начали атаковать корабли в Красном море после начала войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в начале октября 2023 года. По данным Министерства здравоохранения Газы, которым управляет ХАМАС, хуситы заявляют, что эти удары являются ответом на военное наступление Израиля в секторе Газа, в результате которого погибло почти 24 000 мирных жителей.



Хуситы заявляют, что они нацелены на суда, связанные с Израилем или его союзниками из США и Великобритании. Азиатские грузоотправители, направляющиеся в местные порты, доставляют свои грузы беспрепятственно.



В декабре 2023 года BP заявила, что приостановит перевозки нефти танкерами по спорному водному пути. Генеральный директор Shell Бернард Ваэль, выступая 16 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подтвердил, что его компания приостановила поставки по Красному морю. Нефтяные рынки восприняли эту новость спокойно.



Согласно индексу Freightos, с момента начала боевых действий на Ближнем Востоке стоимость доставки стандартного контейнера из Китая в Европу выросла с менее чем 1000 долларов до более чем 4700 долларов. Это значительный рост, но он не достигает пика эпохи пандемии, составлявшего около 15 000 долларов два года назад.



Стоимость доставки больше не выросла, поскольку в отрасли имеется достаточно свободных мощностей.



В ответ на проблемы в цепочке поставок во время пандемии грузовые перевозчики, такие как Maersk и Hapag-Lloyd, заказали десятки новых контейнеровозов. Эти дополнительные мощности позволяют отрасли справиться с нынешними потрясениями за счет перевода судов на более длинные морские маршруты вокруг мыса Доброй Надежды .



Хотя растущие тарифы на перевозку являются плохой новостью для компаний, перевозящих товары из Азии в Европу или Соединенные Штаты, они являются хорошей новостью для грузовых перевозчиков, которые ощущают финансовые трудности из-за больших инвестиционных расходов на фоне вялого спроса.



Прибыль Maersk в последнем квартале упала до $521 млн с $8,9 млрд за тот же период годом ранее. Квартальная выручка упала почти вдвое. Maersk заявила, что в 2023 году сократила свою рабочую силу на 7000 человек и запланировала еще 3500 сокращений в этом году.



Когда Maersk и другие компании, занимающиеся контейнерными перевозками, отчитаются о своих следующих финансовых результатах через пару недель, цифры должны выглядеть намного лучше, сказал Дженсен. Благодаря высокому спросу они смогли поднять ставки выше любого увеличения собственных затрат на страхование и топливо.



На данный момент считается, что боевые действия в Красном море вряд ли окажут немедленное влияние на экономику США. Более высокие затраты на доставку, вероятно, отразятся на более высоких ценах, особенно в Европе. Грегори Дако, главный экономист EY Parthenon, заявил, что нынешняя ситуация вряд ли приведет к увеличению годового уровня инфляции в США, составляющего 3,4 процента, более чем на 0,1 процентного пункта.



"Потребуется либо продолжительная, либо обостряющаяся ситуация, чтобы сбои заметно переросли в инфляцию", - сказал он.



По мнению Фила Леви, главного экономиста Flexport, поставщика логистических услуг, компании, которые сокращают раздутые запасы, могут изменить курс и начать заказывать больше товаров, чтобы защитить себя от перебоев в поставках. Такой сдвиг может затруднить победу Федеральной резервной системы над инфляцией.



При других обстоятельствах решение крупных нефтяных компаний, таких как Shell, о прекращении судоходства через Красное море могло бы иметь серьезные последствия. Но спрос на энергию и ее предложение достаточны. В условиях, когда китайская экономика находится в тяжелом положении, а добыча нефти в США находится на рекордно высоком уровне, последствия нападений хуситов ограничены.



16 января баррель нефти марки Brent стоил 78 долларов по сравнению с 85 долларами за день до нападения ХАМАС на Израиль.



Аналогичная картина наблюдается и со сжиженным природным газом, несмотря на то, что Красное море является основным маршрутом доставки этого продукта, который в больших объемах экспортируется из Катара.



В Европе хранится много СПГ, поэтому потеря некоторых партий газа гораздо менее разрушительна, чем два года назад.



"Цены на энергоносители просто не такие, как после начала войны на Украине", - сказала Маргарет Кидд, директор программы и доцент кафедры цепочек поставок и логистических технологий в Университете Хьюстона. "Если бы наша экономика сходила с ума и китайская экономика сходила с ума, все было бы по-другому. Но это не то, что происходит".



Однако если атаки будут продолжаться бесконечно, они могут в конечном итоге привести к росту цен на нефть и газ и обвалу мировой экономики.



18 янв 24 Источник - zavtra.ru

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