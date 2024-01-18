Шапка Моргенштерна* и украинский след. Кто стоит за беспорядками в Башкирии

14:00 19.01.2024

* - физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом



ОЛЕГ КРИВОШАПОВ

18 января 2024



Глава Башкирии Радий Хабиров 18 января дал официальную оценку беспорядкам, которые произошли днем ранее в городе Баймак - центре одного из отдаленных районов республики (410 км от Уфы на машине).



"Я переживаю - возможно, где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина, - что мы не до конца объяснили жителям", - отметил глава республики причины недостаточной информированности граждан о том, кто именно стоял за беспорядками и кем был человек, из-за которого они начались.



Потасовки, в результате которых пострадали несколько человек, включая правоохранителей, и шестеро граждан были помещены под арест, начались у здания Баймакского районного суда после того, как был вынесен приговор Фаилю Алчинову (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов или террористов).



Суд завершил процесс по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку.



Алчинов, получивший четыре года по 282-й статье УК, выдает себя за общественного активиста и защитника природы, но правоохранителям он известен как один из основателей экстремистской, запрещенной в России организации "Башкорт" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Собственно, примером "экологической" деятельности Алчинова стал инцидент, из-за которого было возбуждено уголовное дело.



В апреле 2023 года в селе Ишмурзино того же Баймакского района по призыву "активистов" был собран сход, для которого использовали реально существующий повод - беспокойство жителей района из-за геологоразведочных работ на горном хребте Ирендык.



Но от лозунгов "защиты природы" Алчинов быстро перешел к оскорблениям людей других национальностей, самым мягким из которых был призыв к русским убираться в Рязань, а татарам - в Казань.



"Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывает к отделению Башкортостана от России, к партизанской войне здесь", - отмечает Радий Хабиров.



Украинский след "коллег" Алчинова



Ранее ИА Регнум подробно рассказывало о связях Алчинова и "Башкорта" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с бежавшими в Европу и на Украину идеологами башкирского (или пантюркистского, но в любом случае антироссийского) национализма.



Одного из них сейчас упомянул глава республики Хабиров.



Это обретающийся в Литве Руслан Габбасов (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов или террористов) - еще один лидер "Башкорта" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включенный в список террористов и экстремистов. Ранее судимый (причем за убийство) Габбасов, испугавшись вызова в полицию по делу о беспорядках в райцентре Кармаскалы, в 2021 году бежал сначала в Турцию, а затем на Запад.



Он не ограничился участием в Вильнюсских форумах Гарри Каспарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и на "Форуме свободных народов пост-России" Ильи Пономарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесен в список экстремистов и террористов), где рассказывал о создании "государства Идель-Урал" после распада России.



В конце 2022 года Габбасов объявил о создании башкирского национального подразделения в ВСУ для участия в боевых действиях против России. Впоследствии в популярном интернет-мессенджере появился канал, заявивший о своей связи с "ротой" "Башкорт".



Это часть той группы пантюркистов, которая сейчас воюет в рядах ВСУ. Напомним, что в октябре 2022 года воюющий в ВСУ наемник из Азербайджана, член турецкой неонацистской организации "Серые волки" Магомед Джафаров заявил о создании "Тюркского легиона" из числа азербайджанцев, узбеков и тюрков России - сепаратистов из числа крымских татар и народов Поволжья.



Еще до начала СВО один из руководителей "Башкорта" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сагит Исмаилов, ранее судимый за экстремизм, призывал башкир, служащих в ВС России, не участвовать в "возможной войне против Украины".



Сам же Алчинов, выбирая чуть менее жесткие выражения (все-таки он работал не из-за рубежа, а "на земле"), высказывался против проведения в республике частичной мобилизации.



В тот момент "башкортовцы" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал вбрасывать фейки об "издевательствах над мобилизованными" из башкирских сел и подбивать жителей республики на поджоги военкоматов.



Моргенштерн на сепаратистском "батле"



Нынешние беспорядки, которые оперативно пресекла полиция и чьи обстоятельства сейчас изучает СК, похожи на заранее спланированную (и не исключено, что не без участия беглых единомышленников Алчинова) провокацию - подобную тем же поджогам военкоматов.



"В социальных сетях и интернет-мессенджерах с целью организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции", - говорится в сообщении Следственного комитета.



В участии в медийной кампании в поддержку Алчинова заподозрили и известного рэпера Моргенштерна.



Урожденный Алишер Валеев, выходец из Уфы, а ныне - бежавший в Эмираты иноагент, сфотографировался в национальном головном уборе и приложил фотографию памятника национальному герою и бунтарю Салавату Юлаеву.



Но у башкирских бойцов, рискующих своими жизнями на фронтах СВО, произошедшее восторга не вызвало - они записали несколько специальных видеообращений, в которых осудили действия сторонников Алчинова и предложили отправить его "и его друзей" "к нам в батальон, мы их перевоспитаем и научим любить родину".



Почему именно сейчас



Конечно, не следует всех, кто выступил в защиту Алчинова, воспринимать как экстремистов, сказал ИА Регнум эксперт-аналитик Центра геополитических исследований "Берлек-Единство", доцент Уфимского ГНТУ Артур Сулейманов. Большинство из них просто обмануты, подчеркивает собеседник.



Алчинов и его "коллеги" выстраивали себе (и им помогали выстраивать) привлекательный медийный имидж еще со времен кампании 2018 года в защиту леса на горе Куштау. С другой стороны, была недоработка о которой говорит и глава республики Радий Хабиров - людям недостаточно рассказывали о подоплеке "активизма".



Чтобы его окончательно перестали воспринимать как защитника неких национальных и региональных ценностей, необходима дополнительная информационная работа с населением, подчеркивает Сулейманов. Особенно необходима именно сейчас.



Провокационные акции в Башкирии неслучайно произошли в начале 2024 года: в марте должны пройти выборы президента России, а в сентябре республике предстоит выбрать своего главу, указывает собеседник ИА Регнум. Именно поэтому у внешних интересантов есть основания пытаться дестабилизировать ситуацию в российском обществе именно сейчас, делает вывод Сулейманов.



Эксперт обращает внимание на уникальное географическое положение Башкирии: крупный российский регион, большинство населения которого, наряду с башкирами, составляют русские и татары, расположен неподалеку от государственной границы с Казахстаном. И внешними силами из недружественных стран это соседство может восприниматься как дополнительная уязвимость.



"В условиях политического противоборства, военных действий "та" сторона заинтересована в раскачивании ситуации, это очевидно", - подчеркивает в комментарии ИА Регнум доцент Уфимского университета науки и технологий Николай Евдокимов.



Чтобы лишить экстремистов даже потенциальной базы, "в любом случае властям следует наладить контакт с теми людьми в республике, которые считают, что их интересы реализованы в недостаточной степени", добавляет эксперт. Несомненно, что для внешнеполитического блока республиканской власти работы предстоит много, резюмирует Евдокимов.