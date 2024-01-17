 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мир горит корью". Нужно ли всем прививаться?
14:26 19.01.2024

После пандемии опасная инфекция вновь поднимает голову. Что ей могут противопоставить врачи

Лика Сергеева

О том, что мир вокруг России "горит корью", еще накануне Нового года заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью", - рассказала Попова в в эфире "России 24". Все зарегистрированные в России вирусы были завезены из 16 разных стран. При этом в нашей стране удалось не допустить распространения инфекции. По словам Поповой, ситуация остается контролируемой - корью заболевают непривитые.

В 2023 году, по данным местных минздравов, вспышки кори произошли в Татарстане, Пензенской области, Красноярском крае, Дагестане, отдельные случаи отмечались в Белгородской области и на Дальнем Востоке. А в самом конце декабря СМИ сообщили о том, что юридический факультет МГУ перевели на дистанционный режим после того, как один из студентов заразился корью.

Между тем по итогам прошлого года Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о 30-кратном увеличении заболеваемостью корью в регионе. По словам эпидемиолога Драгана Янковича, и сейчас, несмотря на все меры, главная из которых - дополнительная иммунизация, вспышки заболеваемости там, где они уже начались, продолжаются. По неофициальным прогнозам, количество случаев кори в Европе превысит 40 тыс. до конца года.

Почему же давно побежденная, казалось бы, болезнь вновь поднимает голову?

Одна из самых очевидных версий: сосредоточив все силы на борьбе с ковидом, во многих странах "забыли" о профилактике других инфекций, которые при этом никуда не исчезли. По словам эксперта ВОЗ, эпидемиолога Драгана Янковича, "мы действительно все время напоминали странам, что хоть сейчас и пандемия, все-таки не надо забывать о других программах иммунизации, потому что в один момент, когда пандемия закончится, все эти остальные заболевания могут вернуться".

Вплоть до создания вакцины в 1963 г. корь уносила множество жизней, в первую очередь маленьких детей до 5 лет. Крайне заразная болезнь передается и взрослым, которые переносят ее очень тяжело. По статистике ВОЗ, в 2023 г. два из пяти заболевших корью были дети в возрасте от 1 до 4 лет, а каждый пятый случай - взрослые старше 20 лет.

Быстро распространяясь воздушно-капельным путем, в том числе и через вентиляцию, вирус заражает большое количество людей. Инкубационный период - от 8 до 14 дней. Заразным больной считается в последние дни инкубационного периода и первые четыре дня после появления высыпаний.

- Первые симптомы кори, как правило, напоминают, обычную респираторную инфекцию: насморк, боль в горле, конъюнктивит, светобоязнь. Сразу поднимается высокая, до 40, температура, сильный сухой кашель, - рассказала врач-инфекционист Елена Блатун.

- Через четыре-пять дней после повышения температуры на слизистой внутренней поверхности щек появляются высыпания в виде белых точек. При этом с каждым днем болезни при лечении температура не спадает, а держится. Это нехарактерно для обычной ОРВИ. Высыпания постепенно переходят сверху вниз - лицо, шея, тело, руки и ноги. Исчезает сыпь примерно с четвертого дня от появления, но не сразу, а в течение трех-четырех дней. После высыпаний остается пигментация на коже, которая постепенно уходит.

Как ее лечить? По словам экспертов, у кори нет специфического лечения. Врачи обычно лечат "по симптомам" - назначаются постельный режим, обильное питье, снижение температуры тела, антигистаминные препараты. Также необходимо регулярно промывать глаза и полоскать горло.

А вот пытаться победить вирус, самостоятельно принимая антибиотики - смысла нет. К антибиотикам чувствительны только бактерии, поэтому антибактериальную терапию назначают в каждом конкретном случае, если возникает угроза осложнений, таких как отиты, воспаление легких, судороги, воспаление головного мозга, лимфадениты (воспаление лимфатических узлов).

В некоторых случаях болезнь может закончиться даже летальным исходом. Но есть и хорошая новость: как известно, заболеть корью второй раз невозможно. У переболевшего формируется стойкий иммунитет к этому заболеванию.

Только стоит ли играть в рулетку с судьбой? Если единственный способ защититься - вовремя прививать детей и следить за своими прививками во взрослом возрасте.

- Многие люди даже не знают, были ли они привиты, какой вакциной, надо ли им снова прививаться… ВОЗ рекомендует, чтобы любой человек, который не уверен в своем иммунитете по любому заболеванию, подумал о том, чтобы привиться. Вакцины, которые существуют сейчас в системе, - качественные, и нет никакого вреда от дополнительной дозы вакцинации. Существующие данные показывают, что люди, которые получили три или четыре дозы, не имеют никаких проблем, - считает Драган Янкович.

По рекомендации инфекционистов до 35 лет нужно проверить кровь на антитела к кори, если их нет, значит иммунитет ослаб, и нужно сделать ревакцинацию. После 35 лет (и до 55 лет) прививки от кори делают выборочно - например, медикам, работникам торговли, учреждений социальной и коммунальной сферы. После 60 лет противопоказаний против прививки от кори тоже нет.

Важное исключение - уже наступившая беременность. В этот период противопоказано делать прививки не только от кори, но и от туберкулеза, ветряной оспы, краснухи, паротита.

Поэтому планируя появление малыша, врачи рекомендуют заранее (не менее 3 месяцев) сдать анализы на наличие защитных антител к самым распространенным опасным вирусам, чтобы защитить его от внутриутробного заражения. Также вакцинация противопоказана в период обострения острых или хронических заболеваний, туберкулезе и тяжелой аллергии на куриный белок, о чем надо обязательно предупредить своего врача.

Важно

По статистике ВОЗ, с начала XXI века вакцинация против кори позволила предотвратить 56 миллионов случаев смерти. По официальным данным, на сегодня в России свыше 90% людей вакцинированы от кори, поэтому глобальная эпидемия нашей стране не грозит.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705663560


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