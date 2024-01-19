"Под видом раненых". США ведут грязные игры против Турции, перебрасывая террористов в Ирак, - Шахин Шен

14:29 19.01.2024

Yeni Safak

Турция

19 января 2024



США перевозят террористов на север Ирака

YŞ: США ведут грязные игры против Турции, перебрасывая террористов в Ирак



Америка перебрасывает террористов в Ирак, сообщает Yeni Şafak. Речь идет о боевиках РПК, напавших на турецкие военные базы. Также сообщается, что они обучались в США, а перевозят их под видом раненых. Аналогичную схему Соединенные Штаты "провернули" при транспортировке около тысячи террористов ИГИЛ*.



Мероприятия по возвращению боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ирак на фоне продолжающихся воздушных операций ВС Турции на севере Сирии взяли на себя американские военные. Террористы РПК сначала доставляются в аэропорт Сулеймании, откуда перевозятся в лагеря на севере Ирака. Таким образом США планируют сохранить жизни террористов РПК, которых они же и обучили.



После точечных операций ВС Турции в отношении лагерей Рабочей партии Курдистана (РПК) и так называемых лидеров организации на севере Ирака и Сирии США вновь оказали террористам поддержку. Боевики организации, не имеющие возможности выбраться из пещерных укрытий, пожаловались Америке и силам коалиции на Турцию, попросив содействовать прекращению операций. Соединенные Штаты взяли на себя мероприятия по возвращению членов РПК в Ирак на фоне воздушных операций ВС Турции на севере Сирии, выполняя задачу по транспортировке боевиков, включая террористов из так называемого подразделения специального назначения, обученных и оснащенных Центральным командованием США (CENTCOM). Органы безопасности Турции шаг за шагом следили за террористической организацией и установили, что в целях поддержания ее деятельности в регионе боевики РПК доставляются на север Ирака американскими вертолетами.



Вертолеты взлетают с докладами о раненых



Также раскрыты грязные игры с докладами со стороны США, обеспечивающих перемещение террористов в Ирак. Ранее Соединенные Штаты, как выяснилось, подготовили документы на "перевозку пленных и раненых" при транспортировке около тысячи террористов ИГИЛ* из Сирии в Афганистан и Ирак, однако террористы были переброшены на поле боя. На этот раз США также готовят фальшивые "доклады о раненых" в отношении террористов РПК и переправляют членов организации, в том числе осуществляющих вооруженную деятельность в подразделении специального назначения, сначала в аэропорт Сулеймании, а оттуда – в лагеря РПК в Ираке на американских вертолетах. Эти сведения, появившиеся после того, как стало известно, что РПК использовала приборы ночного видения в ходе атак на базы ВС Турции в Ираке, раскрывают роль США в этих нападениях.



Автор: Шахин Шен (Şahin Şen)



* террористическая организация, запрещена в РФ