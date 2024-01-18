Белый дом сообщил о трех новых ударах по Йемену "в целях самообороны"

18:46 19.01.2024

Американские военные нанесли три удара по объектам хуситов в Йемене, сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.



"Утром вооруженные силы США нанесли три успешных удара в целях самообороны по объектам хуситов в Йемене", - сказал он.



Кирби уточнил, что это стало "четвертой превентивной акцией" со стороны американских вооруженных сил за последнюю недели. По его словам, США атакуют ракетные установки хуситов, "готовые к нанесению ударов".



Ранее в тот же день, 19 января, йеменский телеканал Al-Masirah сообщил, что США и Великобритания нанесли два удара по портовому городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена. По информации Al-Masirah, американские и британские военные атаковали район Аль-Джабана. Деталей о пострадавших и разрушениях телеканал не приводил.



В конце прошлого года йеменские хуситы (движение "Ансар Аллах") заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Вашингтон в ответ объявил операцию "Страж процветания", цель которой - обеспечение беспрепятственной и безопасной навигации в Красном море.



12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов на территории Йемена с помощью авиации и крылатых ракет "Томагавк", запущенных с атомной подводной лодки. Спустя сутки американские вооруженные силы атаковали объекты хуситов вновь.