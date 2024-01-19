Модуль не может подзаряжать аккумуляторную батарею. Японский космо-аппарат на Луне тихо умирает

18:52 19.01.2024

ЯПОНСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ НА ЛУНЕ ПРЕКРАТИТ РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

19 января 2024

Солнечная панель японского лунного модуля SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) после посадки на Луне перестала вырабатывать электроэнергию. Как сообщает REX 19 января, об этом заявило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).



Как результат, модуль не может подзаряжать аккумуляторную батарею, которая питает бортовые системы.



Оставшейся электроэнергии хватит всего на несколько часов, сказали представители JAXA.



В рамках миссии SLIM планировалось получить данные о количестве химических элементов в реголите (лунный грунт).



Япония предприняла свою историческую попытку высадить на Луну робота-исследователя "Лунный снайпер" ("Moon Sniper"). Таким образом, Япония стала пятой страной в мире после СССР, США, Китая и Индии, посадившей свой аппарат на естественном спутнике Земли.