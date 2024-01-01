 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган готовится к выборам - местным и не местным, - Ст.Тарасов
22:54 19.01.2024

ЭРДОГАН ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ - МЕСТНЫМ И НЕМЕСТНЫМ
Станислав Тарасов
19 января 2024
В Турции идет подготовка к первым муниципальным выборам по новой президентской системе, принятой на референдуме в апреле 2017 года. Они намечены на 31 марта. До участия в выборах допущено 36 политических партий. Они уже начали свои предвыборные кампании.

Предстоящие выборы имеют огромное значение для правящей партии "Справедливость и развитие" (ПСР), возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, так как Стамбул, Анкара, Измир и несколько других крупных городов страны находятся под управлением оппозиционных мэров. Даже сам Эрдоган заявлял: "Кто контролирует Стамбул, тот контролирует всю Турцию". Понятно, что ПСР будет стремиться вернуться к власти в этих важнейших мегаполисах страны.

Оппозиционная "Народно-республиканская партия" (НРП) Турции объявила, что нынешние мэры двух крупнейших мегаполисов Турции Стамбула и Анкары Экрем Имамоглы и Мансур Яваш снова будут баллотироваться на свои посты от НРП. Эти политики хорошо раскручены в информационно-политическом пространстве Турции, и не случайно они получили свои мандаты в результате выдвижения от широкой оппозиционной коалиции. Но сейчас создание такой коалиции не ожидается в силу раздробленности внутри оппозиции. Возглавляемая новым лидером Озгюром Озелем основная оппозиционная "Народно-республиканская партия" (НРП) еще только осваивает политическое пространство и изучает возможности создания альянсов, особенно с националистической оппозиционной партией İYİ ("Хорошая") Мерал Акшенер. Она отказалась от ведения предвыборной коалиционной агитации, вывела за скобки сотрудничество с курдской Демократической партией народов (ДПН), ныне "Партия равенства и демократии народов" (HEDEP).

Но это только пока. Политические настроения турецкой оппозиции также переменчивы, как ветры в проливах. В то же время курды, имеющие серьезное влияние в Стамбуле, будут стремиться сохранить свой базовый электорат не только в Стамбуле, но и в других крупных городах страны. Правда, есть важный нюанс. HEDEP часто обвиняют в связях с запрещенной "Рабочей партией Курдистана" (РПК), и правительство страны пытается закрыть ее с марта 2021 года из-за ее предполагаемых связей с объявленными вне закона курдскими боевиками.

БУДЬТЕ В КУРСЕ
01.01.24 Эрдоган нацелился на местные выборы
Муниципальные выборы в Турции завершают электоральный цикл, начатый в мае 2023 года с президентских и парламентских выборов. Напомним, что на состоявших ранее президентских выборах победил президент Эрдоган, набрав более 52% голосов, а возглавляемая ПСР сумела укрепить свои позиции в парламенте, получив 268 мест из общего числа 600 мест. Сейчас же происходит процесс формирования нового расклада основных политических сил.

В целом избирательная компания может развиваться по самым разным сюжетам с вбросами острых внутренних и внешнеполитических проблем. Вот почему многие эксперты предполагают, что предстоящие выборы "станут барометром, который измеряет температуру общей политической атмосферы, которая будет отражаться на политической арене Турции". Ожидается, что сами выборы будут происходить в ожесточенной обстановке, и борьба будет идти не за муниципальную власть, и что значение выборов имеет стратегические аспекты, имея в виду уже предстоящие президентские выборы в 2028 году.

Сейчас Эрдоган готовится начать избирательное турне по вилайетам страны, выступать со своей программой на разных митингах. Как везде на Востоке, авторитет центральной власти в Турции во многом определяется личностью, возглавляющую эту власть. Эрдоган не привык сдаваться, отступать и умеет маневрировать. Внешне его намерения вроде бы прозрачны, но в его "игре" всегда есть тонкости. И, что самое главное, он всегда достигал задуманного. Посмотрим, как все будет складываться у него на сей раз.

Источник - iarex.ru
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