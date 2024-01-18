Казахстанским чиновникам смягчили график, чтобы они могли проводить время с семьей

22:57 19.01.2024

На коллегии в Агентстве по делам госслужбы рассказали о мерах, принятых для сохранения "баланса между семьей и карьерой" у казахстанских госслужащих, передает корреспондент NUR.KZ.



Как отметил председатель АДГС Дархан Жазыкбай, в 2023 году агентство провело мониторинг режима работы госслужащих, чтобы предотвратить их переработки. В результате 234 госслужащим предоставили дополнительные часы отдыха и еще 53 компенсировали их права. Также сообщается, что были приняты меры, чтобы госслужащие могли сохранить баланс между карьерой и семьей. "Определенная категория госслужащих в прошлом году получила возможность работать дистанционно, либо используя гибкий график. Это помогает повысить эффективность рабочего времени. Если в 2022 году по гибкому графику работало 835 госслужащих, то в 2023 году их количество составило 3 024 человека", - добавили в АДГС. Напомним, в начале этой недели в Семее служебные авто чиновников заметили возле саун и ресторанов. Государственных служащих подозревают в использовании служебных автомобилей в личных целях. Проверка началась после обращений местных жителей и компаний. Ранее, по данным КГД, возможные нарушения по мобильным переводам нашли у 8 тысяч государственных служащих и их супругов. Им предоставили возможность самостоятельно устранить нарушения, иначе будет назначена налоговая проверка. Согласно информации на официальном сайте, Агентство РК по делам государственной службы осуществляет руководство в сфере государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных услуг.



Автор: Мими БутенкоДилара Аронова