Россиянин Кротов занял 11 место на ралли "Дакар" (категория внедорожников), выступая за Кыргызстан

23:02 19.01.2024

"Sport АКИpress" - Российский спортсмен Денис Кротов занял 11 место на ралли-рейде Дакар-2024.



46-й по счету ралли-рейд прошел 5-19 января в Саудовской Аравии.



Кротов из-за отстранения российских спортсменов выступал под флагом Кыргызстана в зачете внедорожников.



По итогам 12 этапов он занял 11 место, уступив победителю Карлосу Сайнсу-старшему 3 часа 19 минут и 13 секунд.