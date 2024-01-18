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|Россиянин Кротов занял 11 место на ралли "Дакар" (категория внедорожников), выступая за Кыргызстан
23:02 19.01.2024
"Sport АКИpress" - Российский спортсмен Денис Кротов занял 11 место на ралли-рейде Дакар-2024.
46-й по счету ралли-рейд прошел 5-19 января в Саудовской Аравии.
Кротов из-за отстранения российских спортсменов выступал под флагом Кыргызстана в зачете внедорожников.
По итогам 12 этапов он занял 11 место, уступив победителю Карлосу Сайнсу-старшему 3 часа 19 минут и 13 секунд.