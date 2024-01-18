Право аренды на сельхозземли в Узбекистане разрешено передавать другим лицам

23:31 19.01.2024

Арендаторы сельскохозяйственных земель в Узбекистане смогут передавать права и обязательства (перенаем) по арендуемым участкам без изменения цели использования участка.



Арендаторы земельных участков сельскохозяйственного назначения в Узбекистане с 1 марта смогут передавать свои права и обязательства (перенаем) по арендуемым земельным участкам другому лицу без изменения цели использования земельного участка.



Это предусмотрено указом президент Шавката Мирзиеева от 18 января. Ранее "Газета.uz" писала, что с марта земельные участки сельхозназначения будут предоставляться в аренду через электронные онлайн-аукционные торги (с 2021 года это совершалось через открытый электронный конкурс).



В соответствии с указом, передача прав аренды допускается, если арендатор сам пользовался земельным участком как минимум три года.



Передача (перенаем) другому лицу земельных участков, предоставленных непосредственно юридическим лицам в аренду по решению государственных органов без проведения электронных онлайн-аукционных торгов, открытого электронного конкурса или конкурса, допускается по истечении пяти лет с момента государственной регистрации права аренды.



Арендодатель обязан единовременно осуществить дополнительные платежи, которые соразмерно распределяются в соответствии со сроком аренды по результатам открытого электронного конкурса, или платежи, которые предусмотрены к оплате в рассрочку по результатам электронных онлайн-аукционных торгов.



Указом Совету министров Каракалпакстана, хокимам областей и города Ташкента поручено до конца года принять меры по государственной регистрации права аренды на земельные участки или возврату земли в запас по всем земельным участкам сельскохозяйственного назначения на своих территориях, по которым не произведена государственная регистрация права на землю, но которые используются фактически.



Компенсационные выплаты по возмещению потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства за орошаемые земли сельскохозяйственного назначения во всех случаях взыскиваются в полном объеме со всех лиц, за исключением случаев изъятия земельных участков для общественных нужд.



При неисполнении обязательства залогодателя, обеспеченного залогом прав на земельный участок, без изменения цели использования земельного участка допускается реализация права аренды на оставшийся срок действия договора аренды земельного участка посредством электронных онлайн-аукционных торгов.



При этом не требуется согласования (получения заключения) с уполномоченными органами на выставление права аренды земельного участка на электронные онлайн-аукционные торги.



Средства, вырученные от реализации права аренды на онлайн-аукционе в соответствии с законодательством об исполнении судебных актов и актов иных органов, распределяются в порядке, установленном законодательством.