Зачем хотят посадить Стрелкова? Героя Русской весны могут "законсервировать" за решеткой - на будущее

23:33 19.01.2024 Сергей Аксенов

На фото: бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) (в центре) в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы защиты на продление ареста по обвинению в публичных призывах к экстремизму.



Меньше, чем через неделю, 25 января, Мосгорсуд огласит приговор Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в "призывах к осуществлению экстремистской деятельности". Прокурор запросил ему 4 года 11 месяцев лишения свободы - на один месяц ниже "потолка", предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Немало, хотя сейчас по делам, так или иначе связанным с СВО, порой дают "конские" сроки.



Дополнительным наказанием станет лишение подсудимого права в течение трех лет заниматься администрированием сайтов в Сети. Этот "прицеп" явственно указывает, за что конкретно придется отвечать Стрелкову. Как удалось выяснить СМИ (несмотря на закрытый характер процесса), ему вменяют как минимум два поста в Телеграм-канале: о проблемах с выплатой довольствия неким воинским частям в ДНР и о возможной судьбе Крыма.



В ходе прений адвокаты Стрелкова попросили оправдать их подзащитного. Они отметили, что подсудимый "был радикальным противником так называемых Минских соглашений, предупреждая, что благодаря им власти Киева только получат время для подготовки и перевооружения ВСУ". Очевидно, считая, что такая позиция говорит в пользу Стрелкова, а не против него (до СВО протест против "Минских" не поощрялся).



Защита, видимо, учла, что оценку тем документам дал сам президент России. И она совсем недвусмысленная. "Мы все терпели, терпели, терпели и надеялись на мирные договоренности какие-то, а сейчас выясняется, что нас просто водили за нос", - признался Владимир Путин журналистам после того, как экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что целью Минских соглашений был выигрыш времени для усиления Украины.



Также адвокаты привели характеристику личности Стрелкова, которая базировалась не на "хорошей" репутации законопослушного гражданина, как это обычно принято в уголовных процессах, а подчеркивала актуальность контекста, в котором проходит судебное разбирательство. Подсудимый, в бытность сотрудником ФСБ, воевал за интересы России в Приднестровье, в Боснии на стороне сербов и во время чеченской кампании.



То есть Стрелков - патриот, сообщила суду защита, очевидно, считая это важным. Так и есть. "„Только смерть избавит тебя от выполнения долга". В юности я принял это за девиз и философию, - говорил он. - Я верующий христианин, стараюсь жить согласно этому принципу. Я давно пришел к тому, что жизнь дается человеку для чего-то. А не для того, чтобы ей наслаждаться". Сильно.



Упрекнуть Стрелкова в словоблудии сложно. Он не раз подчеркивал, что был вынужден уехать с Донбасса не по своей воле и с момента начала СВО неоднократно пытался вернуться туда, чуть ли не рядовым. И не только говорил, но и делал. В СМИ зафиксировано несколько таких попыток. Самая известная из них связана с группой "Вагнер", куда Стрелкова пытался затянуть Пригожин, но из-за их конфликта ничего не вышло.



Кстати, историю с "Вагнером" можно считать тестом на патриотизм Стрелкова. Несмотря на военные успехи ЧВК, к самому факту "частной армии" он относился скептически. Видимо, считая ее не совместимой с российской практикой. В день, когда Пригожин двинул войска на Москву, Стрелков недвусмысленно и сразу назвал это мятежом и таким образом поддержал главнокомандующего в критический для того момент.



Так или иначе, в рамках расследования уголовного дела эксперты-лингвисты признали тексты Стрелкова экстремистскими. И это их заключение в случае уголовной ответственности за слова станет определяющим. Если бы Стрелков что-то украл, важнейшим доказательством стало бы обнаружение похищенного у него дома. Если бы убил, труп и орудие убийства под кроватью. Изнасиловал - сами знаете. Но раз за слова, то слова экспертов.



Неужели такой человек настолько опасен для общества, что должен много лет провести за решеткой? А когда отсидит, он что, станет лояльным к власти? Или реальные патриоты верхам не нужны? Невозможно в такое поверить. Может раньше это и было нормой, но после двух лет СВО… Нет, не может быть. Тогда в чем причина столь жесткой позиции государства в отношении полковника ФСБ в запасе?



Ответ на этот вопрос подобен гаданию на кофейной гуще, однако попробуем разобрать возможные причины уголовного преследования Стрелкова. Первое, что приходит в голову - это его грубость в адрес президента Путина лично. Сам факт ругания первого лица мог быть воспринят ответственными чинами, как категорически неприемлемый. Об этом, кстати, Стрелкова публично предупреждал эксперт "СП" политолог Сергей Марков. Не послушал.



Но даже в этом случае, у Стрелкова был шанс "соскочить". Ведь выгнали же из тюрьмы марксиста Кагарлицкого* после того, как за него заступились мировые троцкисты? Выгнали не потому, что уважают троцкистов, а по соображениям рациональным, понимая, что у России сейчас если и остались еще союзники, то это страны с левыми режимами, которые молились на СССР, и потерять их симпатии из-за Бориса Юльевича будет глупо.



Однако Стрелков полез в политическую бутылку и поднял ставки - объявил о намерении баллотироваться в президенты России. Причем раньше, чем Путин. Полез поперед батьки - так воспринимают подобное поведение в правоохранительной среде. Ах так, изрек какой-нибудь генерал и поставил крест на надеждах Стрелкова на смену меры пресечения до суда. Попытка его сторонников зарегистрировать своего лидера в ЦИК успеха не принесла.



Впрочем, и без президентских амбиций Стрелков может расцениваться в качестве опасной фигуры. Его посадка не будет способствовать "национальному единству", так как у него около миллиона подписчиков в интернете и сотни тысяч сторонников "на фронте и в тылу", заявили адвокаты на суде. Не очень умный ход. Выглядит как угроза. В таком случае, его точно надо "закрыть", подумают те, кто принимает решение.



Но Стрелков действительно имеет авторитет в народе. И это при том, что у нас не очень-то любят "ментов". Тюремная субкультура пропитала за века все российское общество. Тем не менее нашего полковника ФСБ люди выводят за скобки. Знают, что он боролся с внешними врагами, а не гнобил ближнего. Как результат, основанный им Клуб рассерженных патриотов (КРП) численно рос как на дрожжах, утверждают источники "СП".



Другое дело, что у нас патриотизм сплошь и рядом приравнивается к чинопочитанию, к "чего изволите?" в отношении начальства. При таком подходе Стрелков конечно же нарушитель и бунтарь, вроде Стеньки Разина или Емельяна Пугачева. Может, все дело в заявлении, который на него написал некий "активист" из Ярославля? Есть бумага - есть дело. Нет бумаги - нет дела. А спустя несколько дней к Стрелкову пришли.



И тут не грех напомнить, что Стрелков - тот человек, на которого Запад повесил сбитый на Украине в 2014 году "Боинг" - проблему Москвы. Суд в Гааге уже состоялся и признал его со товарищи виновными. Так может Стрелкова "спрятали", чтобы не выдавать на расправу? Мол, у нас к нему тоже претензии. Но конституция РФ выдавать запрещает…



Хотя, чего только не бывало в истории нашего богоспасаемого Отечества. И людей отдавали, и территории завоеванные кровью, как Пруссию однажды. Если принять за гипотезу, что верхние эшелоны власти инфильтрованы латентными западниками (зря что ли сведущие люди говорят о либеральной башне Кремля?), то организация ими выдачи Стрелкова в Гаагу не выглядит такой уж невероятной. Но это было бы позором, конечно.



Есть, однако, и другая конспирологическая версия. Что если Стрелкова спрятала на будущее другая, не либеральная, а силовая башня Кремля? Не с целью выдачи, а как ценный "актив". Лидеры, кто не знает, на дороге не валяются. Репутация, авторитет и известность нарабатываются годами. Второго такого Стрелкова нет. Сам он заявлял о себе как о возможном кризис-менеджере на случай, если страна окажется в беде. Вот для этого и спрятали.



В пользу версии есть некоторые аргументы. Если верить соратнику Стрелкова по КРП Павлу Губареву, после угроз в адрес Игоря Ивановича, которые поступали из Украины, ФСБ укрыла его и его семью в некоем ведомственном "санатории". Раз Стрелков согласился, значит отношения, несмотря на критику президента, разорваны не были. Что если чекисты, заводя уголовное дело, лишь нашли предлог, чтобы сменить "санаторий"?



Это вполне могли сделать и втемную, не по сговору с самим Стрелковым. Ведь даже после ареста он содержится в очень комфортных для СИЗО условиях - в одиночной камере. А в "Лефортово" по одному, как правило, не держат. Даже "бээсов" (б/с - бывший сотрудник), селят вперемежку с уголовными и политическими, о чем автор знает не понаслышке. Особые условия во время следствия могут быть распространены затем и на лагерь.



Ну, а если предположение о "консервах" неверно?..



Стрелков без сомнения был и остается государственником и патриотом. Пусть и немного склочным по характеру, порой вздорным, но, кажется, честным человеком. Такие сейчас - редкость. "Что касается моей позиции, то я за империю, - говорил он. - Империя - это смысл существования страны, в которой объединено много наций, культур и религий. Я за сохранение и развитие этого". И зачем такого человека сажать? Показательная порка? Источник - свободная пресса

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